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DJ Koh: Galaxy S10 önemli tasarım değişikliklerine sahip olacak

Samsung Mobile'ın CEO'su DJ Koh, Çin medyasına yaptığı açıklamada Galaxy S10'un önemli tasarım değişiklikleri ile geleceğini söyledi. İşte şirketin bir sonraki amiral gemisiyle ilgili son bilgiler...
8 ay
5,1b
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21
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10 ile ilgili spekülasyonlar internette dolaşmaya devam ediyor. Akıllı telefonun Qualcomm'un üçüncü nesil ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörü, üç farklı varyant ve üçlü kamera sistemiyle geleceğine yönelik haberler var. Şimdi ise Samsung Mobile'ın CEO'su bunların arasına bir yenisini ekledi.
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DJ Koh, Galaxy S10 hakkında geçtiğimiz günlerde Çin medyasına bazı bilgiler verdi. SamMobile tarafından yayınlanan rapora göre Koh, Galaxy S10'un “çok önemli” tasarım değişikliklerine sahip olacağını söyledi. Raporda ayrıca Galaxy S10'un 10. yıldönümüne özel bir amiral gemisi olacağı ve Galaxy S9'dan daha fazla yenilik sunacağı vurgulanıyor.

Üç farklı ekran boyutuyla gelebilir

Koh, konuyla ilgili çok fazla detaya girmedi. Bununla birlikte cihazla ilgili birkaç farklı sızıntı ve söylenti var. Akıllı telefonun 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inç ekrana sahip 3 farklı varyanının olacağı ileri sürüldü. Ayrıca birçok kaynak Galaxy S10'un Güney Koreli şirketin ilk 5G özellikli telefonu olacağını söylüyor.

https://www.sammobile.com/2018/09/16/galaxy-s10-design-changes-very-significant/ Yorum Yaz
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mlhkhy 8 ay en beğenilen
Adamlar şuan piyasa da kopyalama yapmayan nerede ise tek firma. Çentikten tutun bir çok şey en bilenen markalarda bile var. (LG Xiaomi Huawei) sen 10.yıl kopyası diyorsun. Şirketler 10. Yılını kutlayınca diğer şirket bunu kopyalıyor diye hayıflıyor mu yada 10.yıl patenti bizde deyip dava mı açıyor...
Hele note serisi dünyada kopyalanmış Apple büyük ekrana laf söylerken note alternatif olsun diye plus model çıkarmışken bunları söylemek çok saçma geliyor.
Adamlar şuan piyasa da kopyalama yapmayan nerede ise tek firma. Çentikten tutun bir çok şey en bilenen markalarda bile var. (LG Xiaomi Huawei) sen 10.yıl kopya...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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kymelria 8 ay
Arkadaş şu adamın adını dongjin diye yazın.
Her lansmanda dj ver coşkuyu diyesi geliyor insanın
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ouzqan 8 ay
Yukarıyı da kaldırıp büyük ihtimalle kamerayı mekanizmalı yapacaklar.
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evil2302 8 ay
Ver mehteri ver Koh...
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maxmania 8 ay
4,5" inç civarında ekranlı alternatif çıkarmadıktan sonra 5,8/6,1/6,5 farketmiyor. küçük ekran kullanan (ister tercih olsun isterse zorunluluk) kişileri çer çöp donanıma mahkum edenlerin alayı benim gözümde lağım artık (çöp bile olamazlar).
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Wjéasz 8 ay
çerceveler daha ince ama çentiksiz ön kamera, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı gerisi zaten mükemmel :)
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RichesMen 8 ay
Beklediğim iki telefon s10 ve mix3
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12 Angry Men 8 ay
Muhtemelen çentik veya ona benzer bir şey gelecek. Ön kamerayı ekranın altına koyacak bir teknoloji yok henüz.
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deoks 8 ay
Onu bırak da adamın adı cidden DJ mi ya?
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axiprens 8 ay
Büyük olan modeli 6,5 inc yapin isminide s10 max koyun tam olsun...
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Whippoorwill 8 ay
Çentik geliyor.
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samsung, akıllı telefon ve
7 etiket daha cep telefonu tasarım dj koh galaxy s10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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