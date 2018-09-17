DJ Koh: Galaxy S10 önemli tasarım değişikliklerine sahip olacak

Samsung Galaxy S10 ile ilgili spekülasyonlar internette dolaşmaya devam ediyor. Akıllı telefonun Qualcomm'un üçüncü nesil ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörü, üç farklı varyant ve üçlü kamera sistemiyle geleceğine yönelik haberler var. Şimdi ise Samsung Mobile'ın CEO'su bunların arasına bir yenisini ekledi.

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DJ Koh, Galaxy S10 hakkında geçtiğimiz günlerde Çin medyasına bazı bilgiler verdi. SamMobile tarafından yayınlanan rapora göre Koh, Galaxy S10'un “çok önemli” tasarım değişikliklerine sahip olacağını söyledi. Raporda ayrıca Galaxy S10'un 10. yıldönümüne özel bir amiral gemisi olacağı ve Galaxy S9'dan daha fazla yenilik sunacağı vurgulanıyor.

Üç farklı ekran boyutuyla gelebilir

Koh, konuyla ilgili çok fazla detaya girmedi. Bununla birlikte cihazla ilgili birkaç farklı sızıntı ve söylenti var. Akıllı telefonun 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.4 inç ekrana sahip 3 farklı varyanının olacağı ileri sürüldü. Ayrıca birçok kaynak Galaxy S10'un Güney Koreli şirketin ilk 5G özellikli telefonu olacağını söylüyor.

https://www.sammobile.com/2018/09/16/galaxy-s10-design-changes-very-significant/