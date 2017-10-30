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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonla çekilmiş fotoğrafa DSLR kalitesi uygulayan sinir ağı geliştirildi

Hepimiz, akıllı telefonumuzun DSLR makineler gibi fotoğraf çekebilmesini isteriz. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapan araştırmacılar yapay zekayla bunu gerçekleştirmenin yolunu buldu.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı, standart akıllı telefon kameraları tarafından çekilen fotoğrafları "DSLR kalitesinde" fotoğraflar haline getirebilen bir sinir ağı geliştirdi. Denemeye açık olan derin öğrenme sistemi, biri akıllı telefon kamerasıyla çekilmiş, diğeri ise DSLR seviyesinde fotoğraf olmak üzere yalnızca iki farklı veri kümesine ihtiyaç duyuyor.
Görüntülerin içeriği farklı olabilir ancak yapay zeka tabanlı sistem bunları bir görüntünün kalitesi diğerine uygulanacak şekilde işleyebilme yeteneğine sahip. Böylece akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflardan daha canlı renklere ve doğru pozlamaya sahip DSLR kalitesinde sonuç almanız mümkün oluyor. Sistemin nasıl çalıştığını görmek için buraya tıklayarak kendiniz de deneyebilirsiniz.

Yağmur altında çekilen fotoğraflar güneşli hale getirilebilecek

Ekip tarafından sergilenen "değişime uğramış" fotoğraflar o kadar da harika görünmeyebilir. Ancak sistem, düşük kalitede kameralara sahip alt sınıf cihazlar tarafından çekilen soluk fotoğrafları canlandırmak için kullanıldığında daha etkileyici sonuç verebilir.
Ayrıca Bkz. "Selçuk İnan'dan Samsung'a S8 davası"
Araştırmacılar bu teknolojiyi fotoğraflardaki çevresel koşulları değiştirebilecek şekilde yetenekler kazandırarak geliştirmeyi planlıyor. Bir başka deyişle sistem, yağmur altında çekilen bir fotoğrafı düzeltip aydınlık ve güneşli hale getirebilecek.
Henüz bu teknolojinin uygulamaya geçebilmesi için önümüzde uzunca bir yol olsa da akıllı telefonlara bu sistemin dahil edilmesi sayesinde alt sınıf cihazlar tarafından çekilen fotoğraflarla, son teknoloji sensör ve lenslerle donatılmış amiral gemileriyle çekilenler arasında kalite açısından uçurum olmayabilir.

https://www.engadget.com/2017/10/29/neural-network-fixes-phone-photo-quality/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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ezimuse 1 yıl en beğenilen
Dslr kalitesi ne zamandan beri sadece renk olmuş!
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psicik96 1 yıl
Full Frame sensörün aldığı ışığı hiçbir zaman telefonlar alamayacak . dolayısıyla sadece mobilde dijital olarak gelişme olabilir . Malesef SLR seviyesine yetişmesi daha çok uzun yıllar gerekecek .
Full Frame sensörün aldığı ışığı hiçbir zaman telefonlar alamayacak . dolayısıyla sadece mobilde dijital olarak gelişme olabilir . Malesef SLR seviyesine yetiş...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
tempestatem 1 yıl
Ya dslr mı kaldı allahaşkına. Vermişsiniz makineye 6k, ondan sonra bıdı bıdı. boynunda çıngırak gibi makina taşıma 90 larda kaldı, artık çıkar cebinden telefonunu çek geç.
Fotoğraf makinesi pazar oldukça daraldı ve daralmaya devam ediyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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SHADOW 1 yıl tempestatem
Halleluja
Ya dslr mı kaldı allahaşkına. Vermişsiniz makineye 6k, ondan sonra bıdı bıdı. boynunda çıngırak gibi makina taşıma 90 larda kaldı, artık çıkar cebinden telefonunu çek geç.
Fotoğraf makinesi pazar oldukça daraldı ve daralmaya devam ediyor.

fotografciligi boynunda makina tasimak olarak algilamaniz

böyle devam
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tevfikteo 1 yıl tempestatem
Halleluja
Ya dslr mı kaldı allahaşkına. Vermişsiniz makineye 6k, ondan sonra bıdı bıdı. boynunda çıngırak gibi makina taşıma 90 larda kaldı, artık çıkar cebinden telefonunu çek geç.
Fotoğraf makinesi pazar oldukça daraldı ve daralmaya devam ediyor.

Canon, Nikon ve Sony'den açıklama bekliyoruz
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Behnanbalaban 1 yıl
poz miktarını artırmak dışında bir şey yapmıyor, son derece uyduruk bir yazılımmış
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drjacob 1 yıl
DSLR makinanın yerini tutumuz , İMKANSIZ
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frostburn 1 yıl
adobe'nin geliştirdiği bir sistem vardı , fotoğrafların gündüz - gece hatta mevsimsel bile değişimini yapabilen.
gece çekilen bir resmi gündüz çekilmiş gibi değiştirebiliyordu.
Belki firmayı karıştırıyor olabilirim henüz geliştirme aşamasındaydı ama DH'de okumuştum bu haberi.
Hatırlayan varsa link verebilirse sevinirim.
1 Yanıt Yanıtla
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A.B.D(azimBora) 1 yıl frostburn
frostburn
adobe'nin geliştirdiği bir sistem vardı , fotoğrafların gündüz - gece hatta mevsimsel bile değişimini yapabilen.
gece çekilen bir resmi gündüz çekilmiş gibi değiştirebiliyordu.
Belki firmayı karıştırıyor olabilirim henüz geliştirme aşamasındaydı ama DH'de okumuştum bu haberi.
Hatırlayan varsa link verebilirse sevinirim.

bende merak ettim.
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Father Torque 1 yıl
Apple'ın son iPhone tanıtımında kullandığı ve cep telefonu literatürüne soktuğu "sinir ağı" teknolojisinin gerçekte öyle olmasına rağmen sadece pazarlama numarası olarak kalmaması için belli kullanım alanlarının müşteri kitlesine sunulması gerekiyordu. Fotoğraf kalitesinden başlamışlar ve makyajı abartmak için de DSLR gibi konusunda en yüksek seviyeyi temsil eden kelimeler de eklenmiş. Tüm bunlara rağmen yiyor muyuz, hayır. Peki milyonlar yiyecek mi, tabii evet.
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kadirirdem 1 yıl
Bu renk katıyor,DSLR kalitesi değil.
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IceRulez 1 yıl
çoğu fotoğrafın before' olanı daha güzel..
exposure u patlatmış çoğu. ulen böyle dslr mı karşılaştırılırmış.
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ONY86 1 yıl
içimizden bi arkadaş cep telefonlarınına rtık dslr gibi hantal cihazları geride bıraktığını söylüyordu.geçenerlde gördüm artık profesyonel ekipman gerekli diyordu.gerek ses gerek ışık konusun da öve öve cep telefonunu bitiremezken bi anda video çekmek için videokameraya ihtiyacı oldu.özellikle cep telefonu kulaklığındaki mikrofon yerine normal mikrofon kullanmak gerek demeye başladı.üşenmeyip ayfon 6 ve dslr makina ile her ayar otoda aynı açı ile video çektim.ayfon 6 kendi ekranında canavar gibi görünürken pcye atınca o canlılık gitti.hayırlısı.ama dslr ile 45 mbps ile gün ışında çektiğim video netliği ve rengini alamadım.
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gcb1903 1 yıl
Forumumuzda da vardı. DSLR'den daha iyi çekiyor Iphone 6 diyen fancıklar. Kırık bulgur kadar resmen.
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Jack Rabbit Slims 1 yıl
Yüklediğim iki fotoyu da bembeyaz yaptı, anlamadım.
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teknoloji, fotoğraf ve
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