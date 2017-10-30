Akıllı telefonla çekilmiş fotoğrafa DSLR kalitesi uygulayan sinir ağı geliştirildi

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden bir grup araştırmacı, standart akıllı telefon kameraları tarafından çekilen fotoğrafları "DSLR kalitesinde" fotoğraflar haline getirebilen bir sinir ağı geliştirdi. Denemeye açık olan derin öğrenme sistemi, biri akıllı telefon kamerasıyla çekilmiş, diğeri ise DSLR seviyesinde fotoğraf olmak üzere yalnızca iki farklı veri kümesine ihtiyaç duyuyor.

farklı olabilir ancak yapay zeka tabanlı sistem bunları bir görüntünün kalitesi diğerine uygulanacak şekilde işleyebilme yeteneğine sahip. Böylece akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflardan daha canlı renklere ve doğru pozlamaya sahip DSLR kalitesinde sonuç almanız mümkün oluyor. Sistemin nasıl çalıştığını görmek için Görüntülerin içeriğiancak yapay zeka tabanlı sistem bunları bir görüntünün kalitesi diğerineişleyebilme yeteneğine sahip. Böylece akıllı telefonunuzla çektiğiniz fotoğraflardanrenklere ve doğru pozlamaya sahip DSLR kalitesinde sonuç almanız mümkün oluyor. Sistemin nasıl çalıştığını görmek için buraya tıklayarak kendiniz de deneyebilirsiniz.

Yağmur altında çekilen fotoğraflar güneşli hale getirilebilecek

Ekip tarafından sergilenen "değişime uğramış" fotoğraflar o kadar da harika görünmeyebilir. Ancak sistem, düşük kalitede kameralara sahip alt sınıf cihazlar tarafından çekilen soluk fotoğrafları canlandırmak için kullanıldığında daha etkileyici sonuç verebilir.

Ayrıca Bkz.

"Selçuk İnan'dan Samsung'a S8 davası"

Araştırmacılar bu teknolojiyi fotoğraflardaki çevresel koşulları değiştirebilecek şekilde yetenekler kazandırarak geliştirmeyi planlıyor. Bir başka deyişle sistem, yağmur altında çekilen bir fotoğrafı düzeltip aydınlık ve güneşli hale getirebilecek.

Henüz bu teknolojinin uygulamaya geçebilmesi için önümüzde uzunca bir yol olsa da akıllı telefonlara bu sistemin dahil edilmesi sayesinde alt sınıf cihazlar tarafından çekilen fotoğraflarla, son teknoloji sensör ve lenslerle donatılmış amiral gemileriyle çekilenler arasında kalite açısından uçurum olmayabilir.

https://www.engadget.com/2017/10/29/neural-network-fixes-phone-photo-quality/?ncid=txtlnkusaolp00000595