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Akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen yeni GoPro sabitleme aparatı: StabCam

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen yeni GoPro sabitleme aparatı: StabCam
 
Dünyanın en çok tercih edilen aksiyon kamerası markası GoPro, yardımcı aparatlar yardımıyla boyundan büyük sonuçlar sağlayabiliyor. Bu aparatlar arasında yer alan StabCam, akıllı telefon entegrasyonu ile dikkatleri üzerine çekiyor.
GoPro kamera modellerini üzerinde taşıyabilen ve temel görevi çok daha stabil çekimler yapmak olan StabCam, bünyesinde yer alan üç adet motor ve sensör birimleriyle kamerayı devamlı olarak sabit (3 eksende) tutuyor ve aşağıda yer alan videodan da görülebildiği üzere oldukça profesyonel sonuçlar sağlayabiliyor.
iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlar için geliştirilen özel uygulamasıyla batarya seviyesi, çekim tarzı, sabitleme modu gibi ayarlar yanında beni takip et gibi seçenekleri de sunan StabCam, belirtildiği kadarıyla dahili bataryasıyla 2 saat boyunca aktif şekilde çalışma gösterebiliyor ve beklendiği üzere su geçirmeyerek her türlü aksiyona uyum sağlayabiliyor.
Kısa zaman içerisinde Kickstarter'da destek arayacak olan StabCam, 280$ bağış miktarıyla elde edilebilecek. 
Akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen yeni GoPro sabitleme aparatı: StabCam

http://www.geeky-gadgets.com/stabcam-gopro-stabilisation-system-unveiled-20-04-2015/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Sonuçlar çok iyi duruyor
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Captain_Ivy 4 yıl
Çok iyi
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