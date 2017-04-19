Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Akıllı telefonların kağıt üzerindeki bilgileri ne kadar doğru

Sipariş ettiğiniz yeni bir amiral gemi akıllı telefonunda kutu içeriğindeki bilgilerin testlerde ortaya çıkan donanım ile uyuşmadığını görseniz ne yaparsınız?
2 yıl
5,3b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Genelde kutu üzerindeki bilgilerden daha farklı donanımların çıkması alt sınıf Çin kaynaklı ürünlerde karşılaştığımız bir durum. Bununla birlikte birinci sınıf üreticiler de zaman zaman bu yola başvuruyor. İddialar ses getirecek cinsten.

Akıllı telefonların kağıt üzerindeki bilgileri ne kadar doğru

Farklı standartlar

Depolama belleklerinin hızını ölçen Androbench 5.0 uygulamasının verdiği sonuçlar, Huawei’nin amiral gemi modeli P10’da farklı bellek standartlarına yer verildiğini gösteriyor. Kullanıcıların yükledikleri sonuçlara bakarak cihazda 3 farklı standart kullanıldığı tespit edilmiş.

Bazı Huawei P10 modelleri 700MB/s üzerinde veri transferi yapabiliyor. Bu modellerde UFS 2.1 depolama standardının kullanıldığı açık. Bazı modellerde ise 600MB/s sınırları görülüyor. Buradaki standart ise UFS 2.0 olarak belirlenmiş. En acısı ise 300MB/s hızların üzerine çıkamayan modellerin varlığı. Bunlarda da eMMC 5.1 standardının olduğu düşünülüyor.

Farklı kaynaklar ise RAM belleklerde de farklılık olduğunu belirtiyor. Amiral gemisinin tanıtımlarında gösterilen LPDDR4 standardının yanında LPDDR3 standardı da kullanılıyor. Yani bellek hızları da değişkenlik gösteriyor. Bu durumda LPDDR4, LPDDR3, UFS 2.1, UFS 2.0, eMMC 5.1 standartları farklı kombinasyonlarla modellerde yer alıyor. 

Tüketici ne yapsın?

Huawei’nin bu tutumunda akla ilk gelen maliyetleri koruma güdüsü ancak örneğin en üst versiyonun bir çeşidinde eMMC 5.1 yer alırken diğer bir çeşidinde ise UFS 2.1 bulunuyor. Yani hangi versiyonda hangi standartlar kullanılmış belli değil.

Ayrıca Bkz. "Nintendo Switch Mini geliyor"

Huawei’nin kutu üzerinde yazdığı donanıma sadık kalmaması ne kadar etik tartışılır ancak asıl konu aynı fiyat çizgisinde bunların sunulması. Zira LPDDR3 bellekler artık orta seviye telefonlarda karşımıza çıkıyor veya eMMC 5.1 bellekler. Bu durumda tüketici en alırsa şansına o çıkıyor. Kaynaklar, teknoloji sitelerine gönderilen test ürünlerinin en iyi standartlarla donatıldığını ve bu sayede incelemelerin de en iyi skorlarla yapıldığını iddia ediyor.

Diğer bir merak edilen soru ise bu davranışa başka hangi üreticilerin başvurduğu. Örneğin Samsung veya LG amiral gemilerinde de aynı durum söz konusu mu. Bu durumda tüketicilerin satın almadan önce cihazda donanım test uygulamaları çalıştırması gerekiyor aksi takdirde farklılığı anlayabilmesi mümkün değil. Bu konu ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlere iletmeye devam edeceğiz.

Huawei’den açıklama: Firma iddialara yönelik yaptığı açıklamada tek seferlik testler ile bileşenlerin kalitesini anlamanın mümkün olmadığını, hızları etkileyen bir çok faktörün olduğunu ve bunların da göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Firma cihazda en son teknoloji ve en iyi bileşenleri kullandığının altını çizdi. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-is-skimping-out-on-the-P10s-storage-and-RAM-benchmarks-suggest_id93166 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
3arbar 2 yıl en beğenilen
ekrem kardeş huawei den sana ekmek çıkmaz.
önemli olan kullanıcı memnun mu?servis kalitesi ne?kronik sorunu var mı?
zaten hız ve yazılım konusunda huawei kendini aşmış durumda.
bu haberi lg için falan yapsaydın en azından zamanın boşa gitmezdi.net
ekrem kardeş huawei den sana ekmek çıkmaz.önemli olan kullanıcı memnun mu?servis kalitesi ne?kronik sorunu var mı?zaten hız ve yazılım konusunda huawe...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 2 yıl Guest-F8946C419
Orijinalden alıntı: Catology

huwaeii övenlerin, genelde Apple'a saydırıyor olması ayrı bir vâkâ.

apple kullananların da android kullanan her telefona saydırmaları da ilginç bir vaka. istiyorlar ki sadece akıllı telefon apple olsun. sadece onlar telden nete girsin, whatsup kullansın. akıllı telefon kullanımı çok para verdikleri için onlara özel kalsın.
Orijinalden alıntı: Catologyhuwaeii övenlerin, genelde Apple'a saydırıyor olması ayrı bir vâkâ.apple kullananların da android kul...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Gamzecik45 2 ay yeni yorumcu
Aynı telefonun adını 9 dan 10 yapıp piyasaya sürüyorlar. Bilinçsiz tüketici de çok tabi milleti kazıklıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crazy Goat 2 yıl
sanki sadece huawei yapiyor ki yukleniyorsunuz samsung xiaomi markalar da farkli kamera lensleri farkli chipler farkli islemcoler kullaniyorken huawei ye yuklenilmesi enteresan değil yukselen bu firmaya zarar vermek istiyorlar ama yukselisini engelleyemeyecekler size sunu sorayim bizim ulkemize gelen arabalar ile avrupa ve abd de satilan arabalarin paket donanimlari %100 ayni mi????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbyram 2 yıl
Sahtekarlık, kendilerini uyanık sanıyorlar. Zaten p9dan çok da farklı değil. Bu şartlarda P10 alınır mı? Yazık yazık, bu sahtekarlığı savunan kafa da ayrı zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Harbyteam 2 yıl
Samsung yıllarca farklı marka lensler kullandı.. bunun gibi mi yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Başlık Huawei telefonlar dense daha iyi olurdu bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogzhnakcy90 2 yıl
Donanımına ölüp ölüp bayıldıkları s7 edge yan yana hız karşılaştırmasinda p9'u geçemiyor. Zaten arayüzü sorunlu yazılım da berbat olunca uzun vadede ram şişiyor ve takılmalar donmalar başlıyor. Huawei yazılım mükemmel optimizasyon herşey iyi olduğu için yağ gibi akar hiçbir sorun olmadan en az 3 sene kullanırsın . Yaklaşık 1 senedir kullanıyorum yoğunda kullanıyorum anlık bir ağırlık dahi yaşamadım. iPhone dönemimde bile böyle bir deneyim yaşamadım. Net.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fullflavor1977 2 yıl
3 tane amiral akilli telefonlarin sahibi oldum, acikcasi ne yalan soyleyim, telefonlarin herhalde 10% ozelligini kullanmisimdir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 2 yıl
Farklı versiyonları varsa kutuda zaten ürünün o versiyonda hangi donanım varsa o yazıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 2 yıl
bu bilgiler önemli elbette fakat asıl olay kullanım bakıyorsun 3 gb ram var ama telefon kasıyor kağıt üzerinde öküz gibi donanım var ama o kadar da hızlı olmayan telefonlar çok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Ben tipine ve günlük kullanımına bakarım şahsen istediğimi veriyorsa gerisi hikaye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5344 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, huawei p10 ve
6 etiket daha huawei p10 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl ZTE Axon 7 şimdi daha güçlü 2 yıl Kenar sensörlü HTC U amiral gemisi doğrulandı 2 yıl İlk 500 bilişim şirketi araştırması başlıyor 2 yıl Yeni Hyundai i30’un Türkiye fiyatı belli oldu 2 yıl Instax Square SQ10 şipşak kameralara yeni bir bakış açısı getiriyor 2 yıl Oracle, reklam ölçümleme şirketi Moat’ı satın aldı 2 yıl Xbox Project Scorpio’nun fiyatı sızdırıldı 2 yıl IBM'in bulut gelirleri, şirkete yetmedi 2 yıl Baidu, sürücüsüz otomobiller için yarattığı yeni platformunu tanıttı 2 yıl Mükemmel çizimler yapmanıza yardımcı olan uygulama: SketchAR 2 yıl Microsoft hesabına şifresiz giriş yapmak artık mümkün 2 yıl Skoda Vision E, Şangay'da resmiyete kavuştu 2 yıl Snapchat Word Lenses ile her şeye filtre uygulayın 2 yıl Vestel, Envo Elektrikli Araç Şarj Cihazı ile ödülleri toplamaya devam ediyor 2 yıl İsrail ordusuna hava desteği sağlayan Urban Aeronautics, uçan araba işine girdi 2 yıl ASELSAN'dan Türk askerine yardımcı olacak dış iskelet 2 yıl Akıllı telefonları dizüstüne dönüştüren aksesuarlar giderek artıyor 2 yıl ABD tek kullanımlık drone üzerinde çalışıyor 2 yıl Netflix her hafta 1 milyar saat yayın yapıyor 2 yıl Xiaomi Mi6 hakkında her şey: Gönüllerin efendisi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Akıllı telefonların kağıt üzerindeki bilgileri ne kadar doğru Sonraki Qashqai'ye rakip Opel Grandland X ortaya çıktı 2 yıl Instagram'a çevrimdışı modu geliyor 2 yıl Google Earth keşif odaklı yenilendi 2 yıl Spotify'dan öğrencilere %50 indirim: Türkiye'de de başladı! 2 yıl IDF etkinlikleri tarihe karışıyor 2 yıl Xiaomi Mi 6 karşınızda: Kavisli kasa, daha hızlı bellek, Snapdragon 835 2 yıl 130 telefon çalan hırsız Find My iPhone sayesinde yakalandı 2 yıl Volkswagen'den elektrikli SUV konsepti: I.D. Crozz 2 yıl American Assassin'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Yeni Kral olabilir mi? "Sapphire RX580 Nitro+ inceleme" 2 yıl Apple Music Facebook Messenger’a geliyor 2 yıl BiTaksi'den yolcuları koruyan yeni güvenlik önlemleri 2 yıl AMD Radeon RX 500 serisi resmiyet kazandı 2 yıl Google'dan iş arama platformu: Hire 2 yıl iPhone 8 paslanmaz çelik çerçeve ve dikey iSight Duo kamera ile geliyor 2 yıl IKEA'dan ucuz akıllı aydınlatma sistemi 2 yıl Ridley Scott sanal gerçekliği sinema ile buluşturuyor 2 yıl Apple, Disney'i satın alıyor iddiası: 1 Trilyon dolarlık değere ulaşabilir 2 yıl NASA ilk kez bir roket fırlatılışını 360 derece olarak yayınlayacak 2 yıl LG G6 kutu açma ve ilk analiz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim