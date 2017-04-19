Akıllı telefonların kağıt üzerindeki bilgileri ne kadar doğru

Genelde kutu üzerindeki bilgilerden daha farklı donanımların çıkması alt sınıf Çin kaynaklı ürünlerde karşılaştığımız bir durum. Bununla birlikte birinci sınıf üreticiler de zaman zaman bu yola başvuruyor. İddialar ses getirecek cinsten.

Farklı standartlar

Depolama belleklerinin hızını ölçen Androbench 5.0 uygulamasının verdiği sonuçlar, Huawei’nin amiral gemi modeli P10’da farklı bellek standartlarına yer verildiğini gösteriyor. Kullanıcıların yükledikleri sonuçlara bakarak cihazda 3 farklı standart kullanıldığı tespit edilmiş.

Bazı Huawei P10 modelleri 700MB/s üzerinde veri transferi yapabiliyor. Bu modellerde UFS 2.1 depolama standardının kullanıldığı açık. Bazı modellerde ise 600MB/s sınırları görülüyor. Buradaki standart ise UFS 2.0 olarak belirlenmiş. En acısı ise 300MB/s hızların üzerine çıkamayan modellerin varlığı. Bunlarda da eMMC 5.1 standardının olduğu düşünülüyor.

Farklı kaynaklar ise RAM belleklerde de farklılık olduğunu belirtiyor. Amiral gemisinin tanıtımlarında gösterilen LPDDR4 standardının yanında LPDDR3 standardı da kullanılıyor. Yani bellek hızları da değişkenlik gösteriyor. Bu durumda LPDDR4, LPDDR3, UFS 2.1, UFS 2.0, eMMC 5.1 standartları farklı kombinasyonlarla modellerde yer alıyor.

Tüketici ne yapsın?

Huawei’nin bu tutumunda akla ilk gelen maliyetleri koruma güdüsü ancak örneğin en üst versiyonun bir çeşidinde eMMC 5.1 yer alırken diğer bir çeşidinde ise UFS 2.1 bulunuyor. Yani hangi versiyonda hangi standartlar kullanılmış belli değil.

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Huawei’nin kutu üzerinde yazdığı donanıma sadık kalmaması ne kadar etik tartışılır ancak asıl konu aynı fiyat çizgisinde bunların sunulması. Zira LPDDR3 bellekler artık orta seviye telefonlarda karşımıza çıkıyor veya eMMC 5.1 bellekler. Bu durumda tüketici en alırsa şansına o çıkıyor. Kaynaklar, teknoloji sitelerine gönderilen test ürünlerinin en iyi standartlarla donatıldığını ve bu sayede incelemelerin de en iyi skorlarla yapıldığını iddia ediyor.

Diğer bir merak edilen soru ise bu davranışa başka hangi üreticilerin başvurduğu. Örneğin Samsung veya LG amiral gemilerinde de aynı durum söz konusu mu. Bu durumda tüketicilerin satın almadan önce cihazda donanım test uygulamaları çalıştırması gerekiyor aksi takdirde farklılığı anlayabilmesi mümkün değil. Bu konu ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlere iletmeye devam edeceğiz.

Huawei’den açıklama: Firma iddialara yönelik yaptığı açıklamada tek seferlik testler ile bileşenlerin kalitesini anlamanın mümkün olmadığını, hızları etkileyen bir çok faktörün olduğunu ve bunların da göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Firma cihazda en son teknoloji ve en iyi bileşenleri kullandığının altını çizdi.