Akıllı telefonların klimaya ihtiyacı var mı ? Chevrolet'e göre var!

Günümüz akıllı telefon modellerinin güçlü işlemcileri nedeniyle ısındıkları bir gerçek. Ancak bu ısınma klima ile soğutma gerekecek düzeye geliyor mu ? Geçtiğimiz dönemde ülkemiz pazarından çıkan dünya otomobil devlerinden Chevrolet'e göre geliyor.

Chevrolet, bu doğrultuda 2016 model Impala, Malibu, Volt ve Cruze otomobil modelleri içerisine "Active Phone Cooling" ya da Türkçe karşılığıyla "Aktif Telefon Soğutma" sistemi yerleştirmiş durumda. Opsiyonel olarak tercih edilen bu sistem, orta konsolun altına yerleştirilen özel bir kapalı bölme ile çalışma gösteriyor ve içerisine konulan telefonları hem kablosuz olarak şarj ediyor hem de soğuk tutuyor. Active Phone Cooling teknolojisi, bu süreci soğutmalı torpido gözleri gibi standart klima üzerinden sağlıyor.

İlginç bir ayrıntı düşünen Chevrolet, akıllı telefonlar ile otomobiller arasındaki etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyor.

http://www.theverge.com/2015/7/2/8886771/chevy-air-conditioning-for-smartphones