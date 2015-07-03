Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonların klimaya ihtiyacı var mı ? Chevrolet'e göre var!

3 yıl
3,3b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonların klimaya ihtiyacı var mı ? Chevrolet'e göre var!
 
Günümüz akıllı telefon modellerinin güçlü işlemcileri nedeniyle ısındıkları bir gerçek. Ancak bu ısınma klima ile soğutma gerekecek düzeye geliyor mu ? Geçtiğimiz dönemde ülkemiz pazarından çıkan dünya otomobil devlerinden Chevrolet'e göre geliyor.
Chevrolet, bu doğrultuda 2016 model Impala, Malibu, Volt ve Cruze otomobil modelleri içerisine "Active Phone Cooling" ya da Türkçe karşılığıyla "Aktif Telefon Soğutma" sistemi yerleştirmiş durumda. Opsiyonel olarak tercih edilen bu sistem, orta konsolun altına yerleştirilen özel bir kapalı bölme ile çalışma gösteriyor ve içerisine konulan telefonları hem kablosuz olarak şarj ediyor hem de soğuk tutuyor. Active Phone Cooling teknolojisi, bu süreci soğutmalı torpido gözleri gibi standart klima üzerinden sağlıyor.
İlginç bir ayrıntı düşünen Chevrolet, akıllı telefonlar ile otomobiller arasındaki etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyor. 
Akıllı telefonların klimaya ihtiyacı var mı ? Chevrolet'e göre var!
 

http://www.theverge.com/2015/7/2/8886771/chevy-air-conditioning-for-smartphones Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zotacing 3 yıl en beğenilen
Kablosuz şarj her arabaya şart artık, diğer firmalar da bu sisteme geçerse iyi olur.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
beyzade0606 3 yıl
benim g3 ü soğutmak için bi tane bu araçtan almalıyım.
yakında selfi çubuklu dacia silecek gücüyle telefonu şarj eden hybrid yaris gorebiliriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Bu marka ülkemizden çekilmedi mi? O zaman çöp.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
falken34 3 yıl
Elektriği havadan ileten ve elektrikle alakali tüm icatları babası olan Nikola tesladan allah razı olsun.

Teslayi akil hastası gibi anlatıp edisonu mucit diye olarak basustunde tutan abdnin allah belasını versin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl
Astralarda (H ve J) torpidoya orijinal klima borusu takabiliyorsunuz, telefonu torpidoya atın aynı işlevi görür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lionhearts 3 yıl
o değilde yeni cruze dehşet olmuş.keşke türkiyede olsaydı chevrolet be.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y.S.E 3 yıl
Vay arkadaş, tesla ağlıyordur şuan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mr.big 3 yıl
Bir arabayı teknoloji ile donatmak istesem, şu an büyük paralar verilerek alınan bir çok donanımı 5 kat daha ucuza kullanarak işimi görebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 3 yıl
Şarj esnasında ısınmasına karşı ise iyi bir şey ama çok da mantıklı değil. Hani aracın ön kısmında bir yerde olsa hiç değilse navigasyon kullanımı vs. esnasında oluşan ısınmasını soğutmak için de işe yarar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk-34JD58 3 yıl
dacia da standart zaten, klimayı aşağı yönlendiridiğinde ayne bu bölgeyi sogutuyor,telefon yada başka eşyanızı koyup soğuk kalmasını sağlayabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
root16 3 yıl
Güzel ama gereksiz bi opsiyon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcwolf28 3 yıl
Bu daha çok kablosuz şarjı kullanırken telefonun ısınmasını engelliyor gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GTS1907 3 yıl
Gereksiz ve para somurmesi icin gelen opsiyon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3250 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, chevrolet ve
2 etiket daha teknoloji Otomobil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 11 Cydia Tweak İncelemesİ Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim