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Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metotlar ve Büyük Petrol ve Gaz Rezervlerinin Simülasyonu konferansı 3-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Enerji alanında global çapta karşılaşılan stratejik sorunları çözmeye yönelik olarak, bu alanda faaliyet gösteren dev firmaların katılımıyla 3-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bir konferans düzenlendi.

Konferans, Uluslararası Petrol Mühendisleri Derneği - SPA ve İTÜ tarafından organize edilirken, Uygulamalı Matematik Derneği - SIAM tarafından da desteklendi. Etkinlik 3-5 Eylül tarihleri arasında İTÜ ve  İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi. İTÜ'den Prof. Dr. Serdar Celebi ve Doç. Dr. Ahmet Duran, Konferans Organizasyon ve Bilim Komitesi'nde görev aldı.

Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metotlar ve Büyük Petrol ve Gaz Rezervlerinin Simülasyonu adındaki konferansa; ExxonMobil, Total, PetroChina gibi petrol şirketleri; Intel, HP, IBM ve NVIDIA gibi bilişim şirketleri; Stanford ve MIT gibi üniversitelerden akademisyenler ve dünya çapında birçok bilim insanı katıldı.

Konferansta konuşması olarak yer alan NVIDIA firmasının Stratejik İşbirlikleri Ekosistemi ve Global Enerji Sanayi Direktörü Michele Isernia, katılımcılara grafik işlem birimi - GPU üzerinde veri işleme faaliyetlerinin sektöre ne kadar maliyet sağladığını ve simülasyon sürelerinde ne kadar avantaj sunduğunu aktardı.

Petrol ve gaz araştırmalarında kullanılan GPU tabanlı NVIDIA Tesla sunucu çözümleri, sismik işlem sürelerini önemli ölçüde azaltarak, proje başına çift haneli rakamlarda sismik araştırma yapılabilmesine imkan tanıyor. Böylece daha hassas ve doğru sonuçlar elde edilebiliyor. 

Isernia, bununla ilgili pek çok örneği sunumunda katılımcılarla paylaştı. Sonraki sunumda ise Stone Ridge Technology kurucusu ve başkanı Dr. Vincent Natoli, NVIDIA Tesla grafik birimleri ve GPU Hızlandırmalı Cebirsel Kütüphane Paketi - GAMPACK kullanarak petrol yatak simülasyonlarını CPU sunucu kümelerine oranla 12 kata kadar daha hızlı yapabildiklerinin altını çizdi. 
Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metotlar ve Büyük Petrol ve Gaz Rezervlerinin Simülasyonu konferansı 3-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi
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sertacarslan 6 yıl
İyi de bugün ayın 11'i. Konferanstan önce haber yapmanız gerekmez miydi?
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dirokzan 6 yıl
donanımhaber' in bu tarz haberlere de sürekli olarak yer vermesi gerektiği kanısındayım.

baksanıza yorumlara adamlar burayı telefon/tablet tanıtım sitesi falan olarak görüyor galiba.farklı bir teknolojiyi görünce ne kadar şaşırıyorlar ve üstüne de utanmadan salakça eleştiriler yapıyorlar.

haberi paylaşan arkadaşa teşekkürlerimi sunuyorum umarım donanımhaber "mobil haber" olmaktan birazcık sıyrılıp bütün teknolojilere yer verir de insanların ufku biraz daha genişler.

malum artık okuyan adam sayısı pek az telefon haberlerini karıştırırken arada bir şeyler öğrenirler yukarıdaki gibi haber için saçmalayan bazı arkadaşlar...
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mk2kill 6 yıl
SPA değil SPE !!! .yani society of petroleum engineers.
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orumbocekadam 6 yıl
arkadaşlar,
boş boş yazmadan önce okusanız ne güzel olmaz mı? şöyle bir kabaca baksanız teknoloji (hatta donanım - donanımhaber) firmalarının olduğu görebilirsiniz. Her konununda sizin hoşunuza gitmeyebileceği gibi başkalarının hoşuna da gidebileceğini düşünmek çok zor olmamalı.
Bize bu eşsiz hizmeti karşılıksız veren Donanımhaber çalışanlarının yapıcı olmayan eleştirilere canlarını sıkmamalarını ve aynı ciddiyetle devam etmelerini umuyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
oray
bu konunun peki donanimhaberle ne ilgisi var?

Yapmayın gençler yapmayın ! Biraz okuyun ne işe yarar bu akışkanlar mekaniği azıcık merak lütfen ! Emin olun aydınlanırsınız biraz.
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Mr.Legend 6 yıl
Ekrem saçmalama konusunda kendini aşmışsın helal. Bakalım daha ne kadar saçmalayacaksın
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fuckulteli 6 yıl
Haber başlığı ve fotoğraf Zaytung haberlerini anımsattı :D
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oray 6 yıl
bu konunun peki donanimhaberle ne ilgisi var?
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Frievent 6 yıl
Konferansın adını söyelebilmek ve anlayabilmek için 4 Yıllık üniversite bitirmek gerekiyor..
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CooL_ROMEO 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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