Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metotlar ve Büyük Petrol ve Gaz Rezervlerinin Simülasyonu konferansı 3-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi

Enerji alanında global çapta karşılaşılan stratejik sorunları çözmeye yönelik olarak, bu alanda faaliyet gösteren dev firmaların katılımıyla 3-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da bir konferans düzenlendi.





Konferans, Uluslararası Petrol Mühendisleri Derneği - SPA ve İTÜ tarafından organize edilirken, Uygulamalı Matematik Derneği - SIAM tarafından da desteklendi. Etkinlik 3-5 Eylül tarihleri arasında İTÜ ve İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi. İTÜ'den Prof. Dr. Serdar Celebi ve Doç. Dr. Ahmet Duran, Konferans Organizasyon ve Bilim Komitesi'nde görev aldı.





Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metotlar ve Büyük Petrol ve Gaz Rezervlerinin Simülasyonu adındaki konferansa; ExxonMobil, Total, PetroChina gibi petrol şirketleri; Intel, HP, IBM ve NVIDIA gibi bilişim şirketleri; Stanford ve MIT gibi üniversitelerden akademisyenler ve dünya çapında birçok bilim insanı katıldı.





Konferansta konuşması olarak yer alan NVIDIA firmasının Stratejik İşbirlikleri Ekosistemi ve Global Enerji Sanayi Direktörü Michele Isernia, katılımcılara grafik işlem birimi - GPU üzerinde veri işleme faaliyetlerinin sektöre ne kadar maliyet sağladığını ve simülasyon sürelerinde ne kadar avantaj sunduğunu aktardı.





Petrol ve gaz araştırmalarında kullanılan GPU tabanlı NVIDIA Tesla sunucu çözümleri, sismik işlem sürelerini önemli ölçüde azaltarak, proje başına çift haneli rakamlarda sismik araştırma yapılabilmesine imkan tanıyor. Böylece daha hassas ve doğru sonuçlar elde edilebiliyor.





Isernia, bununla ilgili pek çok örneği sunumunda katılımcılarla paylaştı. Sonraki sunumda ise Stone Ridge Technology kurucusu ve başkanı Dr. Vincent Natoli, NVIDIA Tesla grafik birimleri ve GPU Hızlandırmalı Cebirsel Kütüphane Paketi - GAMPACK kullanarak petrol yatak simülasyonlarını CPU sunucu kümelerine oranla 12 kata kadar daha hızlı yapabildiklerinin altını çizdi.







