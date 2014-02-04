Aksiyon kamerası pazarına bisiklet severlerin yakından tanıdığı yeni bir isim: Shimano

GoPro'nun açık ara liderlikte bulunduğu aksiyon kamerası pazarı, farklı sektörlerden firmaların da ilgisini çekiyor. Bu doğrultuda ülkemizde ve dünyada hazırladığı bisiklet ürünleri ile tanınan ünlü üretici Shimano, CM-1000 modeli isimli aksiyon kamerasıyla pazarda ben de varım diyor.

Gövde olarak farklı bir yapı ortaya koymayan Shimano CM-1000, dikkat çekici olarak ANT+ spor sensörleri ile kullanılabiliyor ve böylece çekilen videolar içerisine anlık olarak kalp hızı ya da benzeri bilgiler eklenebiliyor. Teknik olarak 16MP çözünürlüğünde 1/3.8" arka aydınlatmalı CMOS sensör, F/2.0 diyafram değeri ve 180 ile 135 derece görüş açısına sahip oldukça geniş açı bir lens, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi, 32GB'a kadar micro SD/SDHC hafıza kartı desteği, maksimum 1920 x 1080 piksel yani Full HD saniyede 30 kare video çekim kapasitesi, video yanında 6MP çözünürlüğünde fotoğraf çekim desteği ve 2 saat aktif kullanım ömrü sunabilen sabit Li-ion 3.7v 950mAh batarya ile gelen Shimano CM-1000, 10 metreye kadar suyun altında kullanılabiliyor ve zorlu hava şartlarına dayanabiliyor. 44.2 x 70.8 x 30.3mm boyut ve 86 gram ağırlık değeriyle kask, şapka, gövde ya da bisiklet benzeri noktalara rahatlıkla takılabilen (Harici aksesuarlar ile) aksiyon kamerası, stero mikrofonu ile MPEG-4 AAC-LC 2ch ses kaydı gerçekleştirebiliyor ve iOS ile Android uygulamalarıyla kablosuz olarak kontrol edilebiliyor.

Shimano'nun ilk aksiyon kamerası CM-1000'in fiyatının ve çıkış tarihinin Mayıs ayında açıklanacağı belirtiliyor. Ürün ile çekilmiş örnek videoları burada izleyebilirsiniz.





http://www.pocket-lint.com/news/127020-shimano-rolls-onto-the-action-camera-scene-with-its-first-cm-1000-sports-camera