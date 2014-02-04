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Aksiyon kamerası pazarına bisiklet severlerin yakından tanıdığı yeni bir isim: Shimano

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,5b
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5
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aksiyon kamerası pazarına bisiklet severlerin yakından tanıdığı yeni bir isim: Shimano
GoPro'nun açık ara liderlikte bulunduğu aksiyon kamerası pazarı, farklı sektörlerden firmaların da ilgisini çekiyor. Bu doğrultuda ülkemizde ve dünyada hazırladığı bisiklet ürünleri ile tanınan ünlü üretici Shimano, CM-1000 modeli isimli aksiyon kamerasıyla pazarda ben de varım diyor.
Gövde olarak farklı bir yapı ortaya koymayan Shimano CM-1000, dikkat çekici olarak ANT+ spor sensörleri ile kullanılabiliyor ve böylece çekilen videolar içerisine anlık olarak kalp hızı ya da benzeri bilgiler eklenebiliyor. Teknik olarak 16MP çözünürlüğünde 1/3.8" arka aydınlatmalı CMOS sensör, F/2.0 diyafram değeri ve 180 ile 135 derece görüş açısına sahip oldukça geniş açı bir lens, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi, 32GB'a kadar micro SD/SDHC hafıza kartı desteği, maksimum 1920 x 1080 piksel yani Full HD saniyede 30 kare video çekim kapasitesi, video yanında 6MP çözünürlüğünde fotoğraf çekim desteği ve 2 saat aktif kullanım ömrü sunabilen sabit Li-ion 3.7v 950mAh batarya ile gelen Shimano CM-1000, 10 metreye kadar suyun altında kullanılabiliyor ve zorlu hava şartlarına dayanabiliyor. 44.2 x 70.8 x 30.3mm boyut ve 86 gram ağırlık değeriyle kask, şapka, gövde ya da bisiklet benzeri noktalara rahatlıkla takılabilen (Harici aksesuarlar ile) aksiyon kamerası, stero mikrofonu ile MPEG-4 AAC-LC 2ch ses kaydı gerçekleştirebiliyor ve iOS ile Android uygulamalarıyla kablosuz olarak kontrol edilebiliyor.
Shimano'nun ilk aksiyon kamerası CM-1000'in fiyatının ve çıkış tarihinin Mayıs ayında açıklanacağı belirtiliyor. Ürün ile çekilmiş örnek videoları burada izleyebilirsiniz.


http://www.pocket-lint.com/news/127020-shimano-rolls-onto-the-action-camera-scene-with-its-first-cm-1000-sports-camera Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 5 yıl en beğenilen
shimano bu zamana kadar hep beni şaşırtan bir marka olmuştur ürünler ve kalitesi ile, bu açıdan benden direk +1 alıyor.
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OverClocK1ng 5 yıl
Demek ki aranızda balık tutmak gibi zevkleri olan pek yok.
Zira ben balık hobisinden önce Shimano'yu sadece bisiklet falan için vites üreten bir marka zannediyordum.
Ama gidip en iyi kamış ve makinanın ne olduğunu ve fiyatlarını görünce şok oldum.
En iyi kamış ve olta makinası markası Shimano.
Shimano Çıkrık Makine: 5053 TL... spotbalik.com.tr/...
Shimano 4.7 Metre Olta Kamışı: 6801 TL... spotbalik.com.tr/...
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Meakka 5 yıl
Vay be bisikletçi için para biriktirip "Abi şimano tak" derdik. sis şimano
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Sunstorms 5 yıl
Shimano gibi bir üreticinin sektörü bu kadar geç görmesi hayret verici ama olumlu sram ise daha uyuyor.
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mustiki212 5 yıl
Bu kadar bisiklet ürünü varken geç kalmış bir adım. Şahsen go pronun başarısından sonra hemen bekliyordum böyle bir hareketi...:D Neyse rekabet iyidir .Sram ve campagnolo sıra sizlerde canım...:D
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Miyamoto Musashi 5 yıl en beğenilen
shimano bu zamana kadar hep beni şaşırtan bir marka olmuştur ürünler ve kalitesi ile, bu açıdan benden direk +1 alıyor.
Yanıtla +5
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