Aksiyon kamerası pazarına bisiklet severlerin yakından tanıdığı yeni bir isim: Shimano

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GoPro'nun açık ara liderlikte bulunduğu aksiyon kamerası pazarı, farklı sektörlerden firmaların da ilgisini çekiyor. Bu doğrultuda ülkemizde ve dünyada hazırladığı bisiklet ürünleri ile tanınan ünlü üretici Shimano, CM-1000 modeli isimli aksiyon kamerasıyla pazarda ben de varım diyor.
Gövde olarak farklı bir yapı ortaya koymayan Shimano CM-1000, dikkat çekici olarak ANT+ spor sensörleri ile kullanılabiliyor ve böylece çekilen videolar içerisine anlık olarak kalp hızı ya da benzeri bilgiler eklenebiliyor. Teknik olarak 16MP çözünürlüğünde 1/3.8" arka aydınlatmalı CMOS sensör, F/2.0 diyafram değeri ve 180 ile 135 derece görüş açısına sahip oldukça geniş açı bir lens, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi, 32GB'a kadar micro SD/SDHC hafıza kartı desteği, maksimum 1920 x 1080 piksel yani Full HD saniyede 30 kare video çekim kapasitesi, video yanında 6MP çözünürlüğünde fotoğraf çekim desteği ve 2 saat aktif kullanım ömrü sunabilen sabit Li-ion 3.7v 950mAh batarya ile gelen Shimano CM-1000, 10 metreye kadar suyun altında kullanılabiliyor ve zorlu hava şartlarına dayanabiliyor. 44.2 x 70.8 x 30.3mm boyut ve 86 gram ağırlık değeriyle kask, şapka, gövde ya da bisiklet benzeri noktalara rahatlıkla takılabilen (Harici aksesuarlar ile) aksiyon kamerası, stero mikrofonu ile MPEG-4 AAC-LC 2ch ses kaydı gerçekleştirebiliyor ve iOS ile Android uygulamalarıyla kablosuz olarak kontrol edilebiliyor.
Shimano'nun ilk aksiyon kamerası CM-1000'in fiyatının ve çıkış tarihinin Mayıs ayında açıklanacağı belirtiliyor. Ürün ile çekilmiş örnek videoları burada izleyebilirsiniz.
http://www.pocket-lint.com/news/127020-shimano-rolls-onto-the-action-camera-scene-with-its-first-cm-1000-sports-camera Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zira ben balık hobisinden önce Shimano'yu sadece bisiklet falan için vites üreten bir marka zannediyordum.
Ama gidip en iyi kamış ve makinanın ne olduğunu ve fiyatlarını görünce şok oldum.
En iyi kamış ve olta makinası markası Shimano.
Shimano Çıkrık Makine: 5053 TL... spotbalik.com.tr/...
Shimano 4.7 Metre Olta Kamışı: 6801 TL... spotbalik.com.tr/...