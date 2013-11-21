Aksiyon kamerası pazarına yeni üye: Drift Ghots-S

Son yıllarda büyük bir talep gören aksiyon kameraları, kullanıcıların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmeye devam ediyor. Bu popüler pazara eklenen son üye ise, Drift firmasının daha çok kask üzerine takılmak üzere hazırladığı Ghost-S modeli oldu.

Firmanın HD Ghost modelinin yerine hazırlanan Ghost-S, teknik olarak bünyesinde 12 megapiksel çözünürlüğünde Sony CMOS sensör, 2-inç Gorilla Glass TFT LCD ekran, 7 element 300 derece hareketli geniş açı lens, Wi-Fi ile kablosuz kontrol desteği, 3 metre derinliğe kadar su geçirmez gövde yapısı, fotoğraf çekimi ve dahili mikrofon gibi özellikleri barındıran ürün, yerine geldiği modelden 1080 piksel çözünürlükte saniyede 60 kare, 720 piksel çözünürlükte ise saniyede 120 kare hızında video çekebilmesi ile ayrılıyor. Full HD çözünürlükte 3.5 saat aktif çekim ömrü sunabilen Ghost-S, kablosuz kontrol ünitesiyle beraber geliyor ve ayrıca birden fazla kamera kullanımda "Master" görevini görebiliyor. İçerisine üç farklı hazır video modu eklenen aksiyon kamerası, videoların bit hızının değiştirilmesine de izin veriyor.

399$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinde satışa çıkan Drift Ghost-S aksiyon kamerası hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://driftinnovation.com/drift-ghost-s/