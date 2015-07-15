Aksiyonun paylaşılmasını kolaylaştıran cihaz: Gnarbox

DSLR fotoğraf makineleri ya da GoPro aksiyon kameralarıyla çekilen harika video görüntülerini çoğu zaman sadece kendimize saklıyoruz. Bunun başlıca nedenleri arasında işleme süresinin zorlu ve uzun sürmesi bulunuyor ve birçok kişinin videolarını işleyecek zamanı bulunmuyor. İşte bu noktada karşımıza çıkan Gnarbox, süreci akıllı telefonlar üzerine indirgiyor.

Hayata geçebilmek adına Kickstarter'da bağış toplamaya başlayan ve ana hedefine 15,000$ kalan Gnarbox, temel olarak video işleme sürecinde bir aracı görevi üstleniyor. Bu doğrultuda hafıza kartına kaydedilen görüntüleri oluşturulan WiFi (Hotspot) bağlantısıyla özel uygulamasına (Şimdilik iOS, daha sonra Android) aktaran kompakt boyutlu cihaz, bu sayede kişilerin çektikleri görüntüleri akıllı cihazları üzerinden görüntülemesine, dakikada 4 GB seviyesinde yedeklemesine, otomatik olarak organize etmesine ve hepsinden önemlisi hızlı şekilde düzenlemesine imkan tanıyor.

Hazırlanan bu içerikleri (4K video desteği ve RAW fotoğraflar dahil) YouTube, Vimeo, Dropbox, Facebook, Instagram, Twitter ve Facebook gibi popüler servislere aktarabilen cihaz, aynı zamanda arkadaşlara da gönderim yapabiliyor ve genel süreci çok daha hızlı hale getiriyor. Kendisi zorlu şartlara dayanıklı olan Gnarbox, aksiyon tutkunlarının yanında dizüstü bilgisayar taşıması zorunluluğunu ortadan kaldırırken, gücünü ise 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, 8 çekirdekli grafik birimi, 128GB flash depolama ve 4GB DDR3 bellek birimlerinden alıyor. Bu güç sayesinde mobil cihazlarda 4K video düzenlemenin önü açılıyor.

Dahili bataryasıyla 6 ila 8 saat arası kullanım ömrü sunan ve belirtildiği kadarıyla oluşturulan kablosuz bağlantısı 30 metre içerisinde çalışma gösteren Gnarbox, yapılacak en az 129$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1028379103/gnarbox-edit-and-share-hd-footage-in-seconds-lapto?ref=category_newest