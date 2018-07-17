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Alcatel 5V duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Çentik tasarımı sayesinde çok agresif bir ekran-kasa oranına sahip olan Alcatel 5V ilgi çekece gibi görünüyor. Alcatel 5V özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
4,7b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel 5 modelinin ülkemizde satışa çıktığı günlerde firma bir üst versiyonunu da duyurdu. Alcatel 5V modeli ilk neslin çizgisinden uzaklaşarak trendi yükselen çentikli tasarıma geçiş yapıyor.

Alcatel 5V özellikleri ve fiyatı

6.2 inçlik ekranında 1500x720 piksel çözünürlük sunan Alcatel 5V modeli çentik tasarımı sayesinde 19:9 görüntü oranı sunuyor. Ekranın kasaya oranı yüzde 88 ile oldukça başarılı bir noktada. Arka kısım ise metal yerine cam kaplama kullanmış.

Ayrıca Bkz. "Android işletim sistemli Microsoft telefonlar mı geliyor?"

12nm sürecinde üretilen 8 Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği Alcatel 5V modeli enerji verimliliği tarafında da iddialı. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin 4000mAh kapasiteli bataryası uzun kullanım süreleri sunuyor.

12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera barındıran telefon yapay zekâ desteği sayesinde otomatik ayarlamalar yapabiliyor. 8MP çözünürlüğündeki ön kamera yüz tanıma özelliğine sahip.

Kutudan Android 8.1 ile çıkan Alcatel 5V akıllı telefon modeli 3.5mm kulaklık girişini unutmamış. Telefon 200$ fiyat etiketi ile ay sonunda satışa sunulacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Alcatel-5V-price-design-specs-official_id106684 Yorum Yaz
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fatihburak95 10 ay en beğenilen
6.2 Inc ekran a 720 p gibi bir çözünürlük. Oldu canım ben almayayım.
Gidip Snap 845 ile 835 farkını anlamayacak kullanıcı en basitinden ama 10 dolar fazla verip 1080p yapabilirdi şu ekranı..
6.2 Inc ekran a 720 p gibi bir çözünürlük. Oldu canım ben almayayım.Gidip Snap 845 ile 835 farkını anlamayacak kullanıcı en basitinden ama 10 dolar fazla ve...
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gun 10 ay
5 Volt ile şarj edildiği için ismide normal olmuş.
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WoXeD 10 ay
android 8.1 ile çıksa da 8.1.1 olsa almayacak cihaz. shine vs 1 tane büyük güncelleme almadı. operatörlerin kaktı... aman satacağı cihaz.
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fatihburak95 10 ay en beğenilen
6.2 Inc ekran a 720 p gibi bir çözünürlük. Oldu canım ben almayayım.
Gidip Snap 845 ile 835 farkını anlamayacak kullanıcı en basitinden ama 10 dolar fazla verip 1080p yapabilirdi şu ekranı..
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