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Android işletim sistemli Microsoft telefonlar mı geliyor?

Microsoft’un Android işletim sistemli telefonlar üreteceği gündemde. Kaynak ise Microsoft mağazası çalışanlarından birisi. Üstelik yol haritasından oldukça da emin.
10 ay
2,1b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Başarısız geçen bir Nokia serüveni sonrasında akıllı telefon pazarına havlu atan Microsoft’un bir Surface telefonu piyasaya süreceği artık şehir efsanesine dönmüş durumda. Firmanın yeni bir telefon çıkarması beklenmezken sürpriz bir iddia geldi.

İddialar ciddi

Bir Microsoft mağazası çalışanına dayandırılan iddialar Android işletim sistemli yeni bir Microsoft telefonunun planlama içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu yeni telefon tamamen farklı bir seri olarak piyasaya sürülecek.

Ayrıca Bkz. "En hızlı Huawei şarj teknolojisi geliyor"

İsmini vermek istemeyen çalışan kendinden çok emin ve sorulan sorulara açık cevaplar veriyor. Ayrıca bilgilerin haber olarak yansımasını da sorun etmemiş.

Resmi bir kanaldan ne kadar gerçek dışı bilgiler verilebilir bilinmez ancak şimdilik böyle bir çalışmanın olduğunu varsayabiliriz. Kendi işletim sistemi ile başarı sağlayamayan Microsoft’un iddialı Android telefonları ile neler yapabileceğini şimdiden kestirmek zor. Henüz firma tarafından bu iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.

 

https://www.windowslatest.com/2018/07/14/microsoft-is-reportedly-working-on-a-new-phone/ Yorum Yaz
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erdem552 10 ay en beğenilen
Arkadaşın ne düşündüğünü çözemedim. Microsoft Nokia yı satın almadan önce pazar payı % 10 lardaydi sonrasında hızla çöküşe gectiler demiş. Eee haberde de zaten Microsoft'un nakia serüveni başarısız geçti demiş yanlış olan ne? Başarılı mı oldu yani tepki neye? Artı veren neye artı vermiş onu da anlamadım. Sırf eleştri olsun...
Arkadaşın ne düşündüğünü çözemedim. Microsoft Nokia yı satın almadan önce pazar payı % 10 lardaydi sonrasında hızla çöküşe gectiler demiş. Eee haberde de zaten ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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blacksss 10 ay erdem552
erdem552
Arkadaşın ne düşündüğünü çözemedim. Microsoft Nokia yı satın almadan önce pazar payı % 10 lardaydi sonrasında hızla çöküşe gectiler demiş. Eee haberde de zaten Microsoft'un nakia serüveni başarısız geçti demiş yanlış olan ne? Başarılı mı oldu yani tepki neye? Artı veren neye artı vermiş onu da anlamadım. Sırf eleştri olsun...

Biraz olsun bile düşünmeden yorum yaptığın belli. Nokia fanı değilim şu anda Nokia da kullanmıyorum onu baştan söyleyeyim. Zamanın da bir çok Nokia Lumia telefon kullandım Windows Phone olarak. Ne zaman Microsoft Nokia yı aldı ondan sonra çöküş başladi ki o dönem de HTC Samsung'un bile Windows Phone telefonları vardı Burada haberi yapan editörün sadece Nokia yazması saçma olmuş ortada bir başarısızlık var o da tamamen Microsoft tan kaynaklidir.Umarim sen ve sana artı veren arkadaşlar bu yazdığımı anlayabilmistir.
erdem552Arkadaşın ne düşündüğünü çözemedim. Microsoft Nokia yı satın almadan önce pazar payı % 10 lardaydi sonrasında hızla çöküşe gectiler de...
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Guaire 10 ay
Enteresan olur. Çeşit olur. Hatta güzel olur.
Nokia X'te olduğu gibi Windows Phone arayüzüne benzetilmiş tamamen Microsoft'a özgü bir "çatallanmış" Android versiyonu da olabilir.
Yalnız arayüzde Windows'un o karolarından uzaklaşması lazım. Zaten onu gören sıradan kullanıcı direk kaçar. Android olacaksa zaten rahatlıkla iki farklı launcher ile gelebilir. Birisinde bütün akıllı telefon kullanıcılarının alıştığı ikonlar, diğerinde karolar olabilir.
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Esteban C 10 ay
Bence güzel olur. Ama mağaza olayını iyi düşünmeliler. Uygulama sıkıntısı çekmemeli kullanıcılar.
Nokia gibi yavaş yavaş piyasaya girer ve yükselişe geçer.
Microsoft güçlü bir şirket. Android sistemli Microsoft telefonları çok ilgi çeker diye düşünüyorum.
Windows Phone u tamamen unutup saf android işine yoğunlaşmalılar.
Miui Emui benzeri hızlı bir arayüz de ilgi çekecektir.

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esmerbuyucu 10 ay
Android mi? Pehhh geçiniz... Üstelik kendi işletim sistemi olan Microsoft hangi akla hizmet Android kullanıyor...
Windows Defender falan çıkarsalar daha isabetli olur 😂
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astegon 10 ay
Ve microsoft mobil alanda 3. denemesini gerçekleştirme hevesinde.
:)
Merakla bekliyoruz
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açmayın-bağıran-karı 10 ay
Daha kendi işletim sistemini satmayı beceremedi ve o kadar kalitesini kanıtlamış android üreticisi varken kim neden microsoft markalı android telefon alsın
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CVenturas 10 ay
Microsoft yazılım firması değilde rezillik firması gibi davranıyor. Bu haber ne şimdi? Yuh artık.. Bari şan şeref uğruna telefon üretme de kenarda kal
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hareketliperde 10 ay
nokia X de olduğu gibi google hizmetleri olmayan bir model bence ilgi çekici olur. google play yerine microsoft mağazası vs vs
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erdem552 10 ay en beğenilen
Arkadaşın ne düşündüğünü çözemedim. Microsoft Nokia yı satın almadan önce pazar payı % 10 lardaydi sonrasında hızla çöküşe gectiler demiş. Eee haberde de zaten Microsoft'un nakia serüveni başarısız geçti demiş yanlış olan ne? Başarılı mı oldu yani tepki neye? Artı veren neye artı vermiş onu da anlamadım. Sırf eleştri olsun...
1 Yanıt Yanıtla +10
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blacksss 10 ay erdem552
erdem552
Arkadaşın ne düşündüğünü çözemedim. Microsoft Nokia yı satın almadan önce pazar payı % 10 lardaydi sonrasında hızla çöküşe gectiler demiş. Eee haberde de zaten Microsoft'un nakia serüveni başarısız geçti demiş yanlış olan ne? Başarılı mı oldu yani tepki neye? Artı veren neye artı vermiş onu da anlamadım. Sırf eleştri olsun...

Biraz olsun bile düşünmeden yorum yaptığın belli. Nokia fanı değilim şu anda Nokia da kullanmıyorum onu baştan söyleyeyim. Zamanın da bir çok Nokia Lumia telefon kullandım Windows Phone olarak. Ne zaman Microsoft Nokia yı aldı ondan sonra çöküş başladi ki o dönem de HTC Samsung'un bile Windows Phone telefonları vardı Burada haberi yapan editörün sadece Nokia yazması saçma olmuş ortada bir başarısızlık var o da tamamen Microsoft tan kaynaklidir.Umarim sen ve sana artı veren arkadaşlar bu yazdığımı anlayabilmistir.
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smart1978 10 ay
Bu haber eskidi gec yapilmis 2 gun eskimis ...
Microsoft yenilikci donanim kalitesi saglamligi ile nam salmistir ...
Note9 a rakip kalem yuvasi olan gelismis kalemli Android cihazi gelirse bir de hizli android guncellemeleri alsa dehset piyasayi kavurur ...
Yeni tasaeim anlayisi sart.
Kavisli camdan kavisli ekran rezaletinden vazgecilmeli ... Centik icin olumsuz birsey diyemem avantajlari da vardir zaten ...
Arkasi cam olmasin artik ... Herkes elinde kayiyor zaten kilif kullanmakta cogu kullanici .
Bakalim nasil olacak ...
Microsoft bu tur konularda pek sizdirmaz birden aniden haberi yapilir ve satisa da hemen hazir olur ...
Bakalim ne olacak :)) Note9 icin kararima engel olabilecek mi :)
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blacksss 10 ay
Başarısız geçen Nokia serüveni derken? Microsoft Nokia yı satın almadan önce pazar payı % 10 lardaydi sonrasında hızla çöküşe gectiler. Bilgisizsiniz bilmeyen insanları da yanlış yonlendiriyorsunuz..!
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