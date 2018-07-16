Android işletim sistemli Microsoft telefonlar mı geliyor?

Başarısız geçen bir Nokia serüveni sonrasında akıllı telefon pazarına havlu atan Microsoft’un bir Surface telefonu piyasaya süreceği artık şehir efsanesine dönmüş durumda. Firmanın yeni bir telefon çıkarması beklenmezken sürpriz bir iddia geldi.

İddialar ciddi

Bir Microsoft mağazası çalışanına dayandırılan iddialar Android işletim sistemli yeni bir Microsoft telefonunun planlama içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu yeni telefon tamamen farklı bir seri olarak piyasaya sürülecek.

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İsmini vermek istemeyen çalışan kendinden çok emin ve sorulan sorulara açık cevaplar veriyor. Ayrıca bilgilerin haber olarak yansımasını da sorun etmemiş.

Resmi bir kanaldan ne kadar gerçek dışı bilgiler verilebilir bilinmez ancak şimdilik böyle bir çalışmanın olduğunu varsayabiliriz. Kendi işletim sistemi ile başarı sağlayamayan Microsoft’un iddialı Android telefonları ile neler yapabileceğini şimdiden kestirmek zor. Henüz firma tarafından bu iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.