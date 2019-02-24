Alcatel MWC 2019'da 3 yeni akıllı telefon modelini tanıttı

Dünyanın dört bir köşesinden binlerce mobil teknoloji üreticisinin katıldığı MWC 2019, katılımcıların en yeni ürünlerini sergilediği dev bir organizasyon. BlackBerry ve Alcatel markalarını elinde bulundurması ile tanıdığımız, ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli teknoloji üreticisi TCL de etkinlikte boy gösteren teknoloji üreticileri arasında yer alıyor.

Bugün düzenlemiş olduğu etkinlikte katlanabilir akıllı telefon prototiplerini görücüye çıkararak dikkatleri üzerine toplayan Çinli üretici, ayrıca etkinlikte 3 yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Bunlar Alcatel 1s, 3 ve 3L. Cihazların teknik özellikleri şu şekilde;

Alcatel 3 Teknik Özellikleri

Alcatel 3, yaklaşık bir yıl önce piyasaya sürülen Alcatel 3'ten tamamen bağımsız bir model. Alcatel 3'e dair en dikkat çekici detay kesinlikle 19.5:9 en-boy oranına sahip çok uzun ekranı. Cihaz, 5.9 inç genişliğinde ve 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde su damlası çentikli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Gücünü Snapdragon 439 yonga setinden alan cihaz, 3 GB RAM/32 GB dahili depolama alanı ve 4 GB RAM/64 GB dahili depolama alanı olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği ile geliyor.

13 MP + 5 MP çözünürlüklerinde iki adet arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü yer alıyor. 3.500 mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihaz, Android 8.1 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

151.1 x 69.7 x 7.99 mm ölçülerinde ve 149 gram ağırlığında olan model, mavi-mor ve siyah-mavi olmak üzere 2 farklı gradyan renk seçeneğine sahip. Yılın 2. çeyreğinde satışa sunulacak olan Alcatel 3'ün 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolamalı varyantı 159 euro, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamalı varyantı ise 189 eurodan alıcı bulacak.

Alcatel 3L Teknik Özellikleri

Alcatel 3L de tıpkı Alcatel 3 gibi 19.5:9 en-boy oranına sahip oldukça uzun bir ekranla geliyor. Cihaz, 5.94 inç genişliğinde ve 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde su damlası çentikli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Gücünü Snapdragon 429 yonga setinden alan cihaz, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

13 MP + 5 MP çözünürlüklerinde iki adet arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü yer alıyor. 3.500 mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihaz, Android 8.1 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

151.1 x 69.7 x 7.99 mm ölçülerinde ve 145 gram ağırlığında olan model, metalik mavi ve antrasit siyahı olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip. Yılın 2. çeyreğinde satışa sunulacak olan cihaz, 139 euroluk bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.

Alcatel 1s Teknik Özellikleri

Alcatel 1s, 5.5 inç genişliğinde ve 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde su damlası çentikli bir ekranla karşımıza çıkıyor. Gücünü Spreadtrum SC9863 yonga setinden alan cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

13 MP + 2 MP çözünürlüklerinde iki adet arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 5 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü yer alıyor. 3.060 mAh'lik bir bataryaya sahip olan cihaz, Android 9 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.

147.8 x 70.7 x 8.6 mm ölçülerinde ve 146 gram ağırlığında olan model, metalik siyah, metalik mavi, gül pembesi ve altın sarısı olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip. Yılın 2. çeyreğinde satışa sunulacak olan cihaz, 109 euroluk bir fiyat etiketi ile alıcı bulacak.

https://www.gsmarena.com/alcatel_1s_3_3l_smartphones_and_3t_tablet_announced_at_mwc-news-35678.php#image0