TCL, MWC 2019'da katlanabilir telefon prototiplerini sergiledi

Dünyanın dört bir köşesinden binlerce mobil teknoloji üreticisinin katıldığı MWC 2019, katılımcıların en yeni ürünlerini ve en yenilikçi teknolojilerini sergilediği dev bir organizasyon. BlackBerry ve Alcatel markalarını elinde bulundurması ile tanıdığımız, ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli teknoloji üreticisi TCL de etkinlikte boy gösteren teknoloji üreticileri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta şirketin bir tanesi büyükçe bir akıllı saat biçiminde olmak üzere beş adet katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şirket bahsi geçen cihazlardan bir kısmının prototiplerini MWC 2019'da görücüye çıkarttı. Etkinlikte bulunan Çinli bir katılımcı Weibo hesabı üzerinden bu prototiplerin fotoğraflarını paylaştı.

Cihazlar farklı ebatlarda ve farklı formlarda olsa da tasarım dilleri büyük oranda benzerlik taşıyor. Örneğin hepsinin ortak noktaları içe doğru katlanıyor oluşları. İkinci benzer noktaları ise hepsinin fazla kamera sensörünün bulunması. Son olarak beş cihaz da TCL'nin “DragonHinge™” olarak adlandırdığı menteşe sistemini kullanılıyor.

Cihazlardan bir tanesinin tasarımı Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'unkini anımsatıyor. Bir tanesi arkalı-önlü olarak kullanılabilen, bir tanesi ise iç kısımda yer alan iki ekranı var ve açıldığında tablete dönüşüyor. Cihaz, 7,2 inç genişliğinde AMOLED bir ana ekranla karşımıza çıkıyor. Ana ekranı 2048 x 1536 piksel çözünürlüğe sahip olan cihazın ekran / kasa oranı ise %90.73. Bu cihazın gerçekten ince çerçevelere sahip olduğu anlamına geliyor. Son olarak modelde 4 adet arka kamera sensörü bulunuyor.



İkinci cihazın ise yalnızca bir tane ekranı var ve katlandığında kapaklı telefonların şeklini alıyor. Ancak, ekranı tam olarak kapanmıyor ve düz bir biçimde de durmuyor. Arkasında da üç tane kamera sensörü bulunuyor.

TCL, cihazlarda kullanıcılara çok daha pratik ve kullanışlı bir deneyim sunabilmek için özel bir kullanıcı arayüzü geliştirdiğini belirtiyor. Cihazların teknik özellikleri hakkında bildiklerimiz şu an için yalnızca bunlarla sınırlı.

https://www.gizmochina.com/2019/02/24/tcl-shows-off-its-foldable-phones-with-dragonhinge-and-multiple-cameras/