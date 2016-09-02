Alcatel, bağımsız çalışabilen sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu

Bugüne kadar pek çok akıllı telefon üreticisinin sanal gerçeklik sektörüne el attığını gördük. Genelde telefonu aksesuar olarak kullanan bu gözlüklerin en iyisi şüphesiz Samsung Gear VR serisi oldu. Alcatel ise sektörde çıtayı yükseltme peşinde.
Firmanın IFA 2016 fuarında tanıttığı Alcatel Vision VR adındaki sanal gerçeklik gözlüğü, herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymuyor. Firma üst seviye bir akıllı telefon donanımını gözlük içerisine entegre etmiş ve bağımsız hale getirmiş.Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZ: Yeni amiral gemisi ile tanışın"
İki adet 3.8 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan Vision VR, 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde Bluetooth, LTE, WiFi, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca opsiyonel olarak 360 derecelik iki adet kamera da gözlüğe entegre edilebiliyor. 120 derecelik görüş açısı sunan model 3 saate kadar kullanılabiliyor.
Elbette gözlüğün donanımından ziyade içerikler ve içeriklerin donanıma nasıl uydurulacağı daha büyük önem taşıyor. Alcatel yeni gözlüğü için Jaunt VR, Magic Interactive Entertainment ve Fraunhofer ile işbirliğine gitmiş. İşbirliği kapsamında eğlenceli oyun ve uygulamalar gözlük içerisinde ön yüklü olarak gelecek. 600$ civarında bir fiyata sahip olacak gözlüğün çıkış tarihi henüz açıklanmadı.
http://www.phonearena.com/news/Alcatel-shows-off-standalone-Vision-VR-headset-with-smartphone-innards_id84836 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gelecek VR cihazlarında ama gel gelelim hala tam olarak standartı oturtamadılar. Herkes kendisine göre birşey geliştiriyor. Bu seferde içerik kıtlığı yaşanıyor. O kadar para veren adam parasının karşılığını tam hakkıyla almak ister.
Sadece pc den film izleme amaçlı bir kask var mı acaba. Görüntü kalitesi iyi olan.
Bu teknoloji hali hazırda var aslında steam de kullanılabilir haldeydi oyunu açıyorsunuz sonra tabletten görüyorsunuz ekranı vr modunda açarsanız ve tableti ekran olarak kabul ederseniz bal gibi de çalışıyor tableti ufak alıp 8 inç civarı bunu Çinden alınan 50 liralık Vr gözlüklere takıyorsunuz ve paşa paşa oynuyorsunuz elinize bir game pad alıp :D Steam in-home Stream özelliğin adıyalnız bir sıkıntısı var kafanızı sağa sola çeviremiyorsunuz çevirseniz de ekran dönmüyor onu da mecbur game pad den yapacaksınızi kulağa pek hoş gelmese de şöyle bir özelliği var sistemin her kalitede oyunu vr olarak oynayabilirsiniz normalde vr oyunları genelde psvr için bile çok dandik oyunlar bu teknolojide tüm işlemi bilgisayar ve ekran kartınız yapıyor tabletten sadece görüntüyü aktarıyorsunuz bu da bence daha kaliteli görüntü demek her türlü...
Misal Dirt Rally oyununu VR ile G29 da bu gözlüklerle oynarsanız zevkten dört köşe olursunuz!