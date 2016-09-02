Alcatel, bağımsız çalışabilen sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu

Bugüne kadar pek çok akıllı telefon üreticisinin sanal gerçeklik sektörüne el attığını gördük. Genelde telefonu aksesuar olarak kullanan bu gözlüklerin en iyisi şüphesiz Samsung Gear VR serisi oldu. Alcatel ise sektörde çıtayı yükseltme peşinde.

Firmanın IFA 2016 fuarında tanıttığı Alcatel Vision VR adındaki sanal gerçeklik gözlüğü, herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymuyor. Firma üst seviye bir akıllı telefon donanımını gözlük içerisine entegre etmiş ve bağımsız hale getirmiş.

Ayrıca Bkz.

"Sony Xperia XZ: Yeni amiral gemisi ile tanışın"

İki adet 3.8 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan Vision VR, 8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde Bluetooth, LTE, WiFi, 3000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca opsiyonel olarak 360 derecelik iki adet kamera da gözlüğe entegre edilebiliyor. 120 derecelik görüş açısı sunan model 3 saate kadar kullanılabiliyor.

Elbette gözlüğün donanımından ziyade içerikler ve içeriklerin donanıma nasıl uydurulacağı daha büyük önem taşıyor. Alcatel yeni gözlüğü için Jaunt VR, Magic Interactive Entertainment ve Fraunhofer ile işbirliğine gitmiş. İşbirliği kapsamında eğlenceli oyun ve uygulamalar gözlük içerisinde ön yüklü olarak gelecek. 600$ civarında bir fiyata sahip olacak gözlüğün çıkış tarihi henüz açıklanmadı.