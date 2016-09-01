Sony Xperia XZ: Yeni amiral gemisi ile tanışın

Bu yıla Xperia X Performance amiral gemisi ile başlayan Sony, gerek dağıtım kanalı sıkıntısı gerekse de tüketici ilgisinin az olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Sonrasında yeniden kolları sıvayan firma, Xperia XZ amiral gemi modeli ile kayıplarını telafi etmeye çalışacak.

Xperia XZ

Donanım tarafında modelin Performance modeline göre üstünlüğü olmadığını görüyoruz. Bu yılın popüler yonga seti Snapdragon 820’den güç alan Xperia XZ modelinde 3GB LPDDR4 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor. Performansı zorlamamak adına 5.2 inçlik ekranda Full HD çözünürlük tercih edilmiş.

Tasarım

Xperia X serisindeki tasarım detaylarını yansıtmaya devam eden Xperia XZ, biraz daha yuvarlatılmış köşeler ve daha dinamik bir görünüm kazanmış. Firma buna Birleştirilmiş Tasarım adını veriyor. Kasanın metal alaşımında daha dayanıklı ALKALEIDO alüminyum malzeme kullanılmış. IP68 ile 1.5 metreye kadar suya dayanıklı olan modelin yan kısmında yine parmak izi okuyucu entegreli buton yer alıyor. Alt kısımda ise USB Tip-C bağlantı girişi yer alıyor. Modelin kalınlığı 81.mm iken ağırlığı da 161gr olarak belirlenmiş.

Kamera

Xperia X Compact ile birlikte serideki en yenilikçi kameraya sahip olan Xperia XZ, bunu pazarda farklılaşmak adına kullanacak. Arka kısımda 23MP çözünürlüğünde IMX300 sensör kullanan model, lazer, kızılötesi ve faz algılama tekniklerini bir araya getirerek tahminli melez algılama olarak tanımladığı yenilikçi bir teknoloji ile destekleniyor. Böylece kamera düşük ışık koşullarında bile en hızlı odaklama ve en kaliteli çekim imkanına kavuşuyor.

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Yine 5 eksenli yazılımsal optik görüntü sabitleme barındıran kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Görüntü sabitleme ise sadece Full HD çözünürlüğe kadar çekimlerde kullanılabiliyor. Ön kısımda ise 90 derece açılı 13MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor.

Batarya

Modelin 2900mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor. İki güne kadar kullanım sunan batarya, hızlı şarj imkanına sahip. Firma, yazılımsal olarak bataryanın şarj durumunu takip ediyor ve sadece gerekli akımı sağlayarak ömrünü uzatıyor. Ses konusunda ise 3D surround hoparlör, gürültü engelleyen mikrofonlar, yüksek çözünürlükte ses üretim teknolojileri kullanılıyor. Xperia XZ modeli Ekim sonlarına doğru 600$ üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.