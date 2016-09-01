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Sony Xperia XZ: Yeni amiral gemisi ile tanışın

Bu yıl akıllı telefon pazarında aradığını bulamayan Sony, IFA 2016 fuarında yepyeni bir amiral gemi modeli ile karşımıza geldi. Modelin detayları haberimizde.
2 yıl
13,3b
1
81
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıla Xperia X Performance amiral gemisi ile başlayan Sony, gerek dağıtım kanalı sıkıntısı gerekse de tüketici ilgisinin az olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Sonrasında yeniden kolları sıvayan firma, Xperia XZ amiral gemi modeli ile kayıplarını telafi etmeye çalışacak.

Xperia XZ

Donanım tarafında modelin Performance modeline göre üstünlüğü olmadığını görüyoruz. Bu yılın popüler yonga seti Snapdragon 820’den güç alan Xperia XZ modelinde 3GB LPDDR4 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor. Performansı zorlamamak adına 5.2 inçlik ekranda Full HD çözünürlük tercih edilmiş.

Tasarım

Xperia X serisindeki tasarım detaylarını yansıtmaya devam eden Xperia XZ, biraz daha yuvarlatılmış köşeler ve daha dinamik bir görünüm kazanmış. Firma buna Birleştirilmiş Tasarım adını veriyor. Kasanın metal alaşımında daha dayanıklı ALKALEIDO alüminyum malzeme kullanılmış. IP68 ile 1.5 metreye kadar suya dayanıklı olan modelin yan kısmında yine parmak izi okuyucu entegreli buton yer alıyor. Alt kısımda ise USB Tip-C bağlantı girişi yer alıyor. Modelin kalınlığı 81.mm iken ağırlığı da 161gr olarak belirlenmiş.

Kamera

Xperia X Compact ile birlikte serideki en yenilikçi kameraya sahip olan Xperia XZ, bunu pazarda farklılaşmak adına kullanacak. Arka kısımda 23MP çözünürlüğünde IMX300 sensör kullanan model, lazer, kızılötesi ve faz algılama tekniklerini bir araya getirerek tahminli melez algılama olarak tanımladığı yenilikçi bir teknoloji ile destekleniyor. Böylece kamera düşük ışık koşullarında bile en hızlı odaklama ve en kaliteli çekim imkanına kavuşuyor.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia X Compact: Artık canavar değil"

Yine 5 eksenli yazılımsal optik görüntü sabitleme barındıran kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Görüntü sabitleme ise sadece Full HD çözünürlüğe kadar çekimlerde kullanılabiliyor. Ön kısımda ise 90 derece açılı 13MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor.

Batarya

Modelin 2900mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor. İki güne kadar kullanım sunan batarya, hızlı şarj imkanına sahip. Firma, yazılımsal olarak bataryanın şarj durumunu takip ediyor ve sadece gerekli akımı sağlayarak ömrünü uzatıyor. Ses konusunda ise 3D surround hoparlör, gürültü engelleyen mikrofonlar, yüksek çözünürlükte ses üretim teknolojileri kullanılıyor. Xperia XZ modeli Ekim sonlarına doğru 600$ üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-XZ-lands-with-Snapdragon-820-enhanced-camera-USB-C_id84746 Yorum Yaz
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0MG90 2 yıl en beğenilen
Cihazın asıl bomba özelliği 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi. Mobilde ilk kez bu XZ ve X Compact'ta kullanıldı. Aşağıdaki videoda nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz. Henüz resmi video yok.



Edit: IFA2016 fuarında 28:55'te gösteriyorlar.



Cihazın asıl bomba özelliği 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi. Mobilde ilk kez bu XZ ve X Compact'ta kullanıldı. Aşağıdaki videoda nasıl çalıştığını izle...
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3 Yanıt Yanıtla +35
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Xloud 2 yıl
Note 7 gibi canlı bomba özelliği olmaması büyük eksi :(
Yanıtla +33
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1WAUXHALL 2 yıl
yahu ne salak adamlar var! 3gb ram kötü algısı oluşturmaya çalışıyorlar +1gb ram ile sanki render alacaksınız telefonla nedir yani bana biri çıkıp da söylesin günlük kullanımda 3gb ram ile 4gb ram arasındaki farkı? multitasking işlemlerinde 500 tane uygulama açıp "bak kasmıyor" diye arkadaşlarına hava atacak tipler dışında 4gb ram kimin ne işine yarayacak? benim bilgisayarımda bile 4gb ram var ve çok rahat yetiyorken telefonda 3gb ram bile fazla ki apple'ın 1gb ram ile neler yapabildiğini hepimiz biliyoruz. bence sitenin adını hardwaremaniac.com olarak değiştirin! tamamen psikolojik bir durum ve Sony yazılımına güvendiği için 3gb ram koymuş 2900mah pil de o yazılım+stamina mod ile rahat 1,5 gün yeter. tutturmuşsunuz 4gb ram diye psikopat mısınız nesiniz iPhone 7'de 3gb ram ile gelecek ona da diyecek misiniz aynısını? yazılım optimizasyonu nedir yazılımcı arkadaşlar şu cahillere anlatsın! 1ghzlik çift çekirdek işlemci + 512mb ramli akıllı saat üzerinde adamlar windows çalıştırdı be!
yahu ne salak adamlar var! 3gb ram kötü algısı oluşturmaya çalışıyorlar +1gb ram ile sanki render alacaksınız telefonla nedir yani bana biri çıkıp da söylesin g...
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Yanıtla +26
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KUM23 2 yıl
Kişisel bilginiz gözleminiz saygı duyuyorum bana göre yaptığım karşılaştırmada bahsetiğiniz modellere göre kötü kamera performansı var sony 2 defa kullandım z1 ve z5 compact z1 kamera kötüde olsa çalışıyordu z5 compact tam fiyasko telefon tam sorundu
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hp_anka 2 yıl
Gelsin artık ne Zaman gelecek?
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focus1 2 yıl
Sony şu ekran içindeki dokunmatik tuslardan vazgeçsin alt ve usteki bosluklardan da bir türlü kurtulamadı.
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KUM23 2 yıl
Görüntü sabitleme çalışırmı tabiki hayır herkes görecek sony çok kalitesiz marka nasıl z5 teki kamera su geçirmezlik fiyasko kötü malzeme ise buda devamı olur..
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aycibin 2 yıl KUM23
KUM23

Görüntü sabitleme çalışırmı tabiki hayır herkes görecek sony çok kalitesiz marka nasıl z5 teki kamera su geçirmezlik fiyasko kötü malzeme ise buda devamı olur..

sabitleme z5'te çok iyi çalışıyordu.hatta yazılımsal olmasına rağmen OIS'lerden de iyi çalışıyordu.xz'de geliştirilmişse neden çalışmasın? z5 kamerasında bir problem yok.galaxy s6 ile kapışır, iphone 6s plus'tan ise daha iyi gece çekimleri var.millet bilmediği için 23mp kullanıp şikayet ediyor ama z5 kamerası asıl gücünü 8mp'de (oversampling sayesinde) gösteriyor.bizzat kıyasladım,net fark var.

z5'in sabitlemesi de s6'dan bariz daha iyi:
youtube.com/...
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Ryan Oreily 2 yıl
Tasarımın neresi kötü acaba?
Çerçeve deseniz hepsinde var.
Kamera çıkıntısı yok.
Telefon dandik durmuyor, klas duruyor hatta.
Ne istiyor bu millet anlamadım.
Kamera olarak kullandığı teknoloji ortada.
İlla çıkıntılı kamera mı olsun ne istiyorsunuz ki
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Black-Viper 2 yıl
Şeytan diyor sat s6 edge plusu al birtane en az 3 yıl tertemiz kullan ama o şeytan şunu bilmiyor para yok :)
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parazite 2 yıl
Tasarim ve özellikler güzel. Ama elimde z5 varken sirf yeni ve + bi kac bir sey var diye bunu almam
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LeSRiSeL 2 yıl
tasarım çok kötü ya :/
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Canok 2 yıl
Niye bu kadar çirkim yapıyorlar ısrarla?
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Ryzen5 1600 2 yıl
Sitesinden baktım bakır rengi hoş duruyor.Fiyatı x gibi sonuda x performance gibi olmasında.
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