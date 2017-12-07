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Alcatel Idol 5 ülkemizde satışa sunuldu

Alcatel’in mütevazi bir donanım ile geliştirdiği orta seviye Idol 5 akıllı telefon modeli ülkemizde de satışa sunuldu. Akıllı telefon ile ilgili detaylar yazımızda.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,5b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel’in IFA 2017 fuarında tanıttığı akıllı telefon modellerinden birisi olan Alcatel Idol 5 ülkemizde satışa sunuldu. Telefon orta seviyede bir donanım ile geliyor.

Alcatel Idol 5 neler sunuyor?

5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan akıllı telefon 1.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MT6753 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 2800mAh kapasiteli bir batarya kullanılmış.

Sınıfına göre kaliteli bir işçilik kullanan cihazın kasası metal alaşımdan imal edilmiş. Kasanın kalınlığı 7.5mm civarında. Arka kısımda geniş açılı 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir kamera mevcut. Yazılım ile çözünürlükler 16MP-8MP olarak yükseltilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "18:9 ekranlı Xiaomi Redmi 5 serisi duyuruldu"

Telefonda Uygulama Çoğaltıcı adında bir uygulama yer alıyor. Bu özellik, kullanıcının birden fazla hesapta oturum açabilmesini sağlamak için kullandığı uygulamaları çoğaltmasına izin veriyor. Örneğin bir tane okul, bir tane kişisel Instagram hesabı, bir tane profesyonel Facebook ve bir tane de özel Facebook profili aynı cihazda mümkün olabiliyor. Alcatel Idol 5 modeli 1399 TL’den satışa sunuldu.

 

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MehmetNY 1 yıl en beğenilen
Yemin ediyorum çöp.
O fiyata lenovo k6 note, Xiaomi a1 - x5 ya da gm5 plus alınabiliyor.
Çöp ya resmen
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helm 1 yıl
Nerdeyse iki yıl önceki işlemcili telefon yeni geliyor bunun yanında fiyatta çok uçuk. Satamaz bu fiyata.
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omeric 1 yıl
Çöp ki ne çöp. İdol 4 kullandım güzel telefondu ancak şarj olayı can sıkıcıydı. Yine koymuşlar 2850 mah. Bu fiyata xiaomi nin beğendiğiniz bir modelini alır geçin.
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Adoring 1 yıl
O fiyata xiaomi mi5s alınıyor bu telefonu tokatlar.
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righteous@ 1 yıl
Hap soru: Şöyle çöpleri vatandaşına 1400 liradan iteleten devlet hangisidir

Cevaplayamazsanız yazık size
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Eeltorm 1 yıl
O fiyata Huawei P9 Lite 2017 var mis gibi.
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ardicli2000 1 yıl
Ram 3gb hafıza sana kalan 12gb şaka gibi. Lan 16-32 gb arası üretim maliyetin ne ki. a6 alacağın kadar hepsini 32 alsan daha da ucuza getirecen. 5 dolar fark için de kar marjı koyma da adam akıllı bir telefon olsun bare.
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Sirchade 1 yıl
ağır çöp. alcatel, xiaomi gibi ucuz girip marka yayacağına saçma sapan fiyatlarla 3 yıllık teknolojiyi sunuyor. donanım iyi olsa da kaliteleri rezalet zaten tüm telefonlarının.
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RaptorFX 1 yıl
Ucuz telefon= Vestel 5530
Orta telefon= Xiaomi Mi A1
Orta üst telefon= Xiami Mi 6
Paran varsa üst telefon =) = Samsung Note 9 - Apple iPhone X
Geri kalanlar f/p olarak gereksiz geliyor. ( Mate 10 gelmediği ve Mate 10 pro pahalı olduğu için yazmadım )
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helm 1 yıl
Nerdeyse iki yıl önceki işlemcili telefon yeni geliyor bunun yanında fiyatta çok uçuk. Satamaz bu fiyata.
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cebrail.bsrn 1 yıl
1500 TL' ye xiaomi mi 5s plus aldım. Tercih meselesi ama bence alınmamalı.
Edit: MIUI 9 güncellemesini de aldı.
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cosica 1 yıl
galaxy A5 2016 da 5.2 inç ekrana sahip ama boyu bundan neredeyse 4 mm daha kısa. artık 5 inçlik telefonları iphone 5S rahatlığıyla kullanabilmek istiyorum. ZTE Nubia Z17S modelinde 147.5 mm kasaya 5.73 inç ekran sığdırmışlar. bu telefondan yarım mm daha kısa. olay budur. 5.2 inç ekran pekala çok daha kısa kasalara sığabilmeli.
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