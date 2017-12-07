Alcatel’in IFA 2017 fuarında tanıttığı akıllı telefon modellerinden birisi olan Alcatel Idol 5 ülkemizde satışa sunuldu. Telefon orta seviyede bir donanım ile geliyor.

Alcatel Idol 5 neler sunuyor?

5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan akıllı telefon 1.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MT6753 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 2800mAh kapasiteli bir batarya kullanılmış.

Sınıfına göre kaliteli bir işçilik kullanan cihazın kasası metal alaşımdan imal edilmiş. Kasanın kalınlığı 7.5mm civarında. Arka kısımda geniş açılı 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde LED flaşlı bir kamera mevcut. Yazılım ile çözünürlükler 16MP-8MP olarak yükseltilebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"18:9 ekranlı Xiaomi Redmi 5 serisi duyuruldu"

Telefonda Uygulama Çoğaltıcı adında bir uygulama yer alıyor. Bu özellik, kullanıcının birden fazla hesapta oturum açabilmesini sağlamak için kullandığı uygulamaları çoğaltmasına izin veriyor. Örneğin bir tane okul, bir tane kişisel Instagram hesabı, bir tane profesyonel Facebook ve bir tane de özel Facebook profili aynı cihazda mümkün olabiliyor. Alcatel Idol 5 modeli 1399 TL’den satışa sunuldu.