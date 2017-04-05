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Alcatel’in yeni telefonu ön ve arkada çift kameraya sahip

Telefonun hem ön hem de arka tarafta çift kamera isteyen tüketiciler için seçenekler artıyor. Alcatel Flash orta seviyede bu imkanı tüketiciye sunmaya çalışacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel’in yeni telefonu ön ve arkada çift kameraya sahip

Son dönemde çift kamera trendi giderek artıyor. Öyle ki tüketiciler artık ön kamerada da çift sensör yerleşimine önem vermeye başladı. Alcatel bu talebi göz önünde bulundurarak Flash adındaki akıllı telefonunu hazırlamış.

Dört kameralı

Flash akıllı telefonu hem ön hem de arka kısmında çift kamera ile dikkat çekiyor. Bu açıdan segmentinde de farklılaşmaya çalışacak. Firma kameralara farklı görevler atayarak çeşitlilik elde etmeyi amaçlamış.

Cihazın arka kısmındaki 13 MP çözünürlüğündeki kameralardan birisi renkli diğeri ise monokrom. Huawei amiral gemilerinden hatırlayacağımız üzere bulanıklık efektleri ve kaliteli çekimler bu kombinasyon ile mümkün olacak. Kombinasyon çift tonlu flash ve faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenmiş.

Ön kısımda ise 8MP ve 5MP çözünürlüğünde iki kamera yer alıyor. Bu kameralar da daha geniş açı ve daha kaliteli görseller sağlıyor. Yine çift tonlu flash ve faz algılamalı otomatik odaklama mevcut. Bu açıdan da ilgi çekici bir telefon olmuş.

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Bunun haricinde telefonda orta seviye bir donanım var. 5.5 inçlik Full HD ekran, Helio X20 yonga seti, 3GB RAM, 32GB arttırılabilir kapasite, Android 6.0 işletim sistemi, 3100mAh kapasiteli batarya, parmak izi okuyucu bunlar arasında sayılabilir. Alcatel Flash için henüz bir fiyat belirlenmedi ancak 250$ civarında olacağı tahmin ediliyor. 

 

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/4/4/15182456/alcatel-flash-phone-camera Yorum Yaz
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crimsonica 2 yıl
Lenovo Vibe s1 Kullanıyorum Bir yıldır Ön çift Kamera İphone 7 vs fasafiso yanında(Ön kamera) :D Üstelik 999 TL :D
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