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Alev geciktirici piller batarya yanmalarını önleyebilecek

Basit üretim hataları veya hızlı şarj işlemi lityum iyon pilleri tehlikeli hale getirebiliyor. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar alev geciktirici özelliklere sahip lityum iyon pil geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lityum iyon piller, her gün kullandığımız elektronik aletleri mükemmel hale getiren çok sayıda fayda sağlıyor, ancak büyük dezavantajlarından biri de bir yanma riski taşımaları. Şüphesiz daha güvenli ve aynı derecede verimli bir teknoloji gelecek olsa da, Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu gelene kadar bizleri güvende tutmak için alev geciktirici özelliklere sahip lityum iyon piller geliştirdi.
Lityum iyon pil patlamaları nispeten nadir görülüyor. Samsung'un Galaxy Note 7'deki sıkıntısı basit üretim hatalarının veya şarj işleminin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin bu pilleri tehlikeli hale getirebileceğini ortaya koydu. Aynı zamanda giderek daha hızlı şarj talep ettiğimiz için bu daha büyük bir sorun haline gelecektir. Araştırmacılar güvenlik tehlikelerini daha aza indirgemek için ince polimer kapsül içine alev geciktirici bileşim ekledi ve pilin yanıcı sıvı elektrolitlerine yerleştirdi.
Pil, 150 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklara ulaşırsa, polimer kapsül eriyor ve bileşeni bırakarak pilin yanmasını durdurabiliyor. Araştırmacılara göre, alevler yarım saniyeden daha kısa bir sürede 0.4 saniye içinde söndürüldü. Araştırma ekibi, alev geciktiriciyi direkt olarak elektrolite koymak yerine bir kapsül içine aldıklarından, bataryanın iletkenliği ve performansı da etkilenmiyor. Ancak kullandıkları kapsülün malzemesinin uzun süreli kullanım için yeterince dayanıklı olmayabileceği belirtiliyor.
Araştırmacılar 360 şarj ve deşarj sonrasında az miktarda kimyasalın elektrolite sızdığını ve performansını düşürdüğünü tespit ettiler. Kullanıcıların telefonlarını aşırı şarj etmesi durumunda bu sızıntı eğilimi kötüleşebilir, bu nedenle ticari kullanıma uygun hale getirmek için daha fazla test yapılması gerekiyor.

http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1601978 Yorum Yaz
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Yanına da ekstradan geciktirici sprey versinler aletin alevi geldikçe sıkarız.
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REV0 2 yıl
Samsung bunu begendi.
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exterminant 2 yıl
alevi geçiktirmek yerine alev almayan pil üretmeyi düşünseler?
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kadirirdem 2 yıl
Note 7 patlamadan önce çıksaydı belki işe yarardı.:)
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JoeyBane 2 yıl
bu haberden sonra samsung boşladı
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REV0 2 yıl
Samsung bunu begendi.
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GreyParrot 2 yıl en beğenilen
Yanına da ekstradan geciktirici sprey versinler aletin alevi geldikçe sıkarız.
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DSG1 2 yıl GreyParrot
GreyParrot
Yanına da ekstradan geciktirici sprey versinler aletin alevi geldikçe sıkarız.




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redoracle 2 yıl
Anlayamadığım bir madde vardı yanıcı,patlayıcı maddelerin içine karıştırılınca patlamayı engelleyebiliyordu,haberlerde görmüştüm bu maddeyi.
Neden bu tür maddeleri kullanmıyorlar acaba,pilin katı maddesine karıştırılamazmı ki,en azından kaplamayı grafen gibi çelikten defalarca dayanıklı yapsalar en azından patlamanın vereceği zararı engeleyemezlermi sonra(maliyeti fazla tabikide)
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smart1978 2 yıl
Pil bozulacaktir ama alev almayacak :D
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exterminant 2 yıl
alevi geçiktirmek yerine alev almayan pil üretmeyi düşünseler?
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umut_baris 2 yıl exterminant
exterminant
alevi geçiktirmek yerine alev almayan pil üretmeyi düşünseler?


Malzemenin doğası gereği alev alıyor?
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Guest-F8946C419 2 yıl
Erken alev alması kötü. Bu devirde pillerin işi de zor. Telefonu mutlu etmek için direniyorlar ama bir zaman sonra enerjileri yetmiyor. Bir de erken alev alması yüzünden telefonlar terkediveriyor.
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pil, batarya ve
8 etiket daha araştırma patlama lityum iyon alev geciktici yanma Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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