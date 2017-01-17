Alev geciktirici piller batarya yanmalarını önleyebilecek

Lityum iyon piller, her gün kullandığımız elektronik aletleri mükemmel hale getiren çok sayıda fayda sağlıyor, ancak büyük dezavantajlarından biri de bir yanma riski taşımaları. Şüphesiz daha güvenli ve aynı derecede verimli bir teknoloji gelecek olsa da, Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu gelene kadar bizleri güvende tutmak için alev geciktirici özelliklere sahip lityum iyon piller geliştirdi.

Lityum iyon pil patlamaları nispeten nadir görülüyor. Samsung'un Galaxy Note 7'deki sıkıntısı basit üretim hatalarının veya şarj işleminin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin bu pilleri tehlikeli hale getirebileceğini ortaya koydu. Aynı zamanda giderek daha hızlı şarj talep ettiğimiz için bu daha büyük bir sorun haline gelecektir. Araştırmacılar güvenlik tehlikelerini daha aza indirgemek için ince polimer kapsül içine alev geciktirici bileşim ekledi ve pilin yanıcı sıvı elektrolitlerine yerleştirdi.

Pil, 150 santigrat dereceyi aşan sıcaklıklara ulaşırsa, polimer kapsül eriyor ve bileşeni bırakarak pilin yanmasını durdurabiliyor. Araştırmacılara göre, alevler yarım saniyeden daha kısa bir sürede 0.4 saniye içinde söndürüldü. Araştırma ekibi, alev geciktiriciyi direkt olarak elektrolite koymak yerine bir kapsül içine aldıklarından, bataryanın iletkenliği ve performansı da etkilenmiyor. Ancak kullandıkları kapsülün malzemesinin uzun süreli kullanım için yeterince dayanıklı olmayabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar 360 şarj ve deşarj sonrasında az miktarda kimyasalın elektrolite sızdığını ve performansını düşürdüğünü tespit ettiler. Kullanıcıların telefonlarını aşırı şarj etmesi durumunda bu sızıntı eğilimi kötüleşebilir, bu nedenle ticari kullanıma uygun hale getirmek için daha fazla test yapılması gerekiyor.

http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1601978