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Alexa uyumlu ilk akıllı gözlük Vuzix’ten geliyor

Henüz akıllı gözlük trendi tüketici tarafında benimsenmiş değil ancak bu firmaları teknoloji geliştirmekten geri bırakmıyor. Vuzix akıllı gözlüklere ilk kez Alexa teknolojisini getiriyor.
1 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı gözlükler konusunda en uzun soluklu çalışmaları yapan firma olarak bilinen Vuzix, CES 2018 fuarını da boş geçmiyor. Firma Alexa dijital asistanı ile entegre çalışan ilk zengin gerçeklik gözlüğünü duyurdu.

Gözler Alexa’da

Amazon’un dijital asistanı Alexa üçüncü taraf üreticilere de lisanlandığı için kendi teknolojisini geliştirmeyen firmalara güzel bir imkan sundu. Pek çok sektörde Alexa teknolojisini temel alan ürünler görmeye başladık. Vuzix de bu trendi kaçırmadı.

Alexa dijital asistanı söz konusu olduğu için elbette bir Amazon hesabınızın olması gerekiyor. Kullanıcılar Alexa asistanına sorduğu soruların cevabını dinleyerek veya görsel materyal gerektiriyorsa gözlük camlarına yansıtarak alıyor.

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Gözlük kendi donanımına mı sahip yoksa akıllı telefonlara bağlı olarak mı çalışacak detaylar CES 2018 fuarının başlaması ile birlikte resmiyet kazanacak. Gözlüğün 1000$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Vuzix üretim sürecini biraz daha iyileştirebilirse 2019 versiyonlarında 500$ altına inmek mümkün olacak.

Bugüne kadar akıllı gözlükler kendisini bir türlü tüketiciye kabul ettiremedi ve Google Glass gibi popüler bir proje rafa kalktı. Her türlü dijital ihtiyacını akıllı telefondan gidermeye alışmış bir toplum için akıllı gözlükler halen çok uzak bir noktada bulunuyor. Yine de Apple’ın yakın gelecekte bir zengin gerçeklik gözlüğü iddiaları dikkate alındığında segmentte bir kıpırdanma da görebiliriz. 

 

https://www.engadget.com/2018/01/06/vuzix-alexa-ar-glasses-ces-2018/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratcanterzi 1 yıl
Yine Apple konusu açmışsın ya sen mükemmel bir fansın Eko.
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anldrms34 1 yıl
Bir Google glass degil
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