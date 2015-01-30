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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alibaba, mikro konsol Ouya'ya 10 milyon dolar yatırım yapıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Alibaba, mikro konsol Ouya'ya 10 milyon dolar yatırım yapıyor
2012 yılında Kickstarter ile serüvenine başlayan Android tabanlı oyun konsolu Ouya geçtiğimiz günlerde oyun sayısının bini aştığını açıklamıştı. Çinli e-ticaret devi Alibaba da Ouya'ya 10 Milyon dolarlık bir yatırımda bulunduğunu açıkladı.

Alibaba'nın bu yatırımı kendi set üstü cihazına Ouya kütüphanesindeki oyunları eklemek  için yaptığı konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl başka bir Çin'li şirket Xiaomi'nin de set üstü cihazı için Ouya ile partnerlik anlaşması yapmıştı. Ouya'nın da ABD gibi pazarlarda Sony ve Microsoft gibi güçlü rakiplere karşı pazar payını yükseltmekte zorlanması Çin pazarında daha fazla yer almasının önünü açıyor gibi gözüküyor. Ayrıca Çin'de Google Play'e erişimin bulunmaması bu tarz cihazlara içerik bulmak için kullanıcıların zorluklar yaşamasına sebep oluyor.

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Redunay 4 yıl
Çin'de yasak olmayan bir şey yok heralde
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gurkanse 4 yıl
google yoksa napıyo la bunlar
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almila1299 4 yıl gurkanse
çakması var baidu
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SEO-Uzmanı 4 yıl
bir web oyun hizmeti sunan bi firmadan iş görüşmesine davet edildim ! işin tanımı oyun test uzmanı üzerineydi ! açıkcası şu ana kadar bir çok işyeri ile iş görüşmem olduğu için hadi gel yarın başla diyenleri de bilirim diğer taraftan işini zorunluluk nedeniyle yapanların görüşmelerimiz bir süre daha sürecek diyenleri de bilirim, yani adam iK elemanı veya programcı olabilir ama müşteri veya insan ilişkilerinde başarısız olunca kendi gibi rafine birilerini arayanlar çok oluyor, 80 lerin oyun piyasasını da biliyoruz 90 ları da 2000 leri de biz bunlar büyüdük ama işte süreci göremeyen çok fazla firma oyun = para diye düşünüyor ! bakalım nereye kadar gidecekler !
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