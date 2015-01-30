Alibaba, mikro konsol Ouya'ya 10 milyon dolar yatırım yapıyor

2012 yılında Kickstarter ile serüvenine başlayan Android tabanlı oyun konsolu Ouya geçtiğimiz günlerde oyun sayısının bini aştığını açıklamıştı. Çinli e-ticaret devi Alibaba da Ouya'ya 10 Milyon dolarlık bir yatırımda bulunduğunu açıkladı.

Alibaba'nın bu yatırımı kendi set üstü cihazına Ouya kütüphanesindeki oyunları eklemek için yaptığı konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl başka bir Çin'li şirket Xiaomi'nin de set üstü cihazı için Ouya ile partnerlik anlaşması yapmıştı. Ouya'nın da ABD gibi pazarlarda Sony ve Microsoft gibi güçlü rakiplere karşı pazar payını yükseltmekte zorlanması Çin pazarında daha fazla yer almasının önünü açıyor gibi gözüküyor. Ayrıca Çin'de Google Play'e erişimin bulunmaması bu tarz cihazlara içerik bulmak için kullanıcıların zorluklar yaşamasına sebep oluyor.