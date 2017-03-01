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Alien: Covenant ve Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin yeni fragmanları yayınlandı

Bu yılın en merakla beklenen filmleri arasında yer alan Alien: Covenant ve Guardians of the Galaxy'nin yeni fragmanları yayınlandı. Her iki film de yaz aylarında sinemaseverler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yaz vizyona girecek en heyecan verici filmler arasında yer alan Alien: Covenant ve Guardians of the Galaxy Vol. 2 için meraklı bekleyiş sürerken, her iki filmden de yeni fragmanlar yayınlandı. Filmlerin çıkışına az bir süre kala yayınlanan bu yeni fragmanlar birçok yeni görüntü barındırırken, filmlerin hikayesi hakkında da daha net ipuçları veriyorlar.
2012 yılında vizyona giren Prometheus'un devam filmi olan Alien: Covenant, Alkien serisi için bir tür özüne dönüş olacak. Prometheus'da biraz daha bilim-kurguya kayan seri, Covenant ile birlikte korku kökenlerine geri dönecek gibi görünüyor. Filmde; yeni bir koloni kurmak için cennet gibi görünen bir gezegene yolculuk eden Covenant mürettabatının hiç beklemedikleri bir tehditle karşı karşıya gelmesi anlatılacak.
Alien ve Prometheus'u da yöneten Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride, Billy Crudup, Demian Bichir, Carmen Ejogo ve Amy Seimetz yer alıyor. Alien: Covenant, 12 Mayıs'ta vizyona girecek.

Guardians of the Galaxy Vol. 2'den yeni fragman

Bugüne kadar çıkan belki de en eğlenceli Marvel filmi olan Guardians of the Galaxy'nin devam filmi ise 28 Nisan'da sinemaseverler ile buluşacak. İzleyicileri bir kez daha Marvel sinematik evreninin uzak köşelerine taşıyacak olan Guardians of the Galaxy Vol. 2; kendilerini "Galaksinin Koruyucuları" olarak adlandıran renkli ekibin maceralarını anlatmaya devam edecek.
İlk filmin de yönetmeni olan James Gunn'ın yönettiği Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin başrollerinde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker ve Karen Gillian yer alıyor.

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TheLastNinja 2 yıl en beğenilen
Gardiyan filmi çocuk filmine benziyor, Alien serisini her zaman sevdiğim için merakla bekliyorum
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Fassbender ben de öyle bir izlenim bırakmış ki her filminde şu hareketi yapmasını bekliyorum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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WB 2 yıl
Ridley Scott 'in yeniden yonetmen koltuguna gectigini gormek sevindirici, Alien serisinin prometheus'la devam eden kalkinma cabalarini iyi yonde etkileyecegini umuyorum..
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TheLastNinja 2 yıl en beğenilen
Gardiyan filmi çocuk filmine benziyor, Alien serisini her zaman sevdiğim için merakla bekliyorum
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sendemail 2 yıl
Bir de bu hafta vizyona giren Logan filmi var ,
Marvel X-Men kahramanı...Diğer Marvel filmlerinde bir sürü renkli kostüm ışıklandırma kısaca Bangkok keranesi gibi değil de ,ağır oturaklı film olmuş ,
Christopher Nolan'ın Batman'indeki gibi derlemişler toparlamışlar karakteri , gayet iyi olmuş.
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axaxa 2 yıl
Güzel film ikiside.
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Mr. Cheritto 2 yıl axaxa
lawyer77
Güzel film ikiside.

+ 100
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KaleyDeskop 2 yıl
gog çok güzel filmdi ve bence 2'ncisi daha iyi olacak. Alien de ise oyuncular hiç olmamış çerezlik olacak gibi.
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CartmanBra 2 yıl
Bence ikisi de baya sağlam olacaklar gibi
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