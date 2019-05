Alien: Covenant ve Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin yeni fragmanları yayınlandı

Bu yaz vizyona girecek en heyecan verici filmler arasında yer alan Alien: Covenant ve Guardians of the Galaxy Vol. 2 için meraklı bekleyiş sürerken, her iki filmden de yeni fragmanlar yayınlandı. Filmlerin çıkışına az bir süre kala yayınlanan bu yeni fragmanlar birçok yeni görüntü barındırırken, filmlerin hikayesi hakkında da daha net ipuçları veriyorlar.

2012 yılında vizyona giren Prometheus'un devam filmi olan Alien: Covenant, Alkien serisi için bir tür özüne dönüş olacak. Prometheus'da biraz daha bilim-kurguya kayan seri, Covenant ile birlikte korku kökenlerine geri dönecek gibi görünüyor. Filmde; yeni bir koloni kurmak için cennet gibi görünen bir gezegene yolculuk eden Covenant mürettabatının hiç beklemedikleri bir tehditle karşı karşıya gelmesi anlatılacak.

Alien ve Prometheus'u da yöneten Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride, Billy Crudup, Demian Bichir, Carmen Ejogo ve Amy Seimetz yer alıyor. Alien: Covenant, 12 Mayıs'ta vizyona girecek.

Guardians of the Galaxy Vol. 2'den yeni fragman

Bugüne kadar çıkan belki de en eğlenceli Marvel filmi olan Guardians of the Galaxy'nin devam filmi ise 28 Nisan'da sinemaseverler ile buluşacak. İzleyicileri bir kez daha Marvel sinematik evreninin uzak köşelerine taşıyacak olan Guardians of the Galaxy Vol. 2; kendilerini "Galaksinin Koruyucuları" olarak adlandıran renkli ekibin maceralarını anlatmaya devam edecek.

İlk filmin de yönetmeni olan James Gunn'ın yönettiği Guardians of the Galaxy Vol. 2'nin başrollerinde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker ve Karen Gillian yer alıyor.