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Yeni X-Men filmi için hazırlıklara başlandı

Son olarak X-Men: Apocalypse ile sinemaseverlerin karşısına çıkan X-Men, beyaz perdeye geri dönüyor. Serinin yeni filmi X-Men: Supernova için hazırlıklar başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,8b
1
15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in en sevilen çizgi roman serileri arasında yer alan X-Men, beyaz perdeye geri dönüyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve beklentilerin altında kalan X-Men: Apocalypse'ten sonra serinin geleceği bir süre belirsiz kalsa da, nihayet yeni X-Men filmi hakkında haberler gelmeye başladı.
X-Men: Apocalypse'te Jean Grey karakterini canlandıran Sophie Turner'ın çok yakında yeni X-Men filminin çekimlerinin başlayacağını açıklamasının ardından resmiyet kazanan film hakkında ilk detaylar ortaya ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak filmin X-Men: Supernova adını taşıyacağı ve çizgi romanlarda da önemli bir yer tutan Dark Phoenix hikayesine odaklanacağı söyleniyor.
X-Men hayranlarının beyaz perdede görmek için uzun süredir beklediği Dark Phoenix hikayesi, güçlerini kontrol etmekte zorlanan Jean Grey'in Dark Phoenix olarak bilinen karanlık güce dönüşmesini anlatıyor. Bu hikaye daha önce X-Men 2'de kısaca yer almış ancak tam anlamıyla işlenmemişti.
Çekimlerine bu yaz başlanması planlanan X-Men: Supernova hakkında henüz 20th Century Fox'tan resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Collider'ın stüdyo içinden aldığı bilgilere göre, yeni filmi serinin yazarı ve yapımcısı olan Simon Kinberg yönetecek. Fox'un Marvel uyarlamalarının başındaki isim olan Kinberg, X-Men: Supernova ile birlikte ilk kez kamera arkasına geçecek.
Bu arada yapım aşamasındaki tek X-Men filmi Supernova değil. X-Men evreninde geçen New Mutants ve Deadpool 2 için de hazırlıklar sürüyor. Yapım aşaması tamamlanan Logan ise 3 Mart'ta sinemaseverler ile buluşacak.

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huseyincarnege 2 yıl en beğenilen
türkiyeden de recep ivediyi alsınlar mutant olarak
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Killabyte 2 yıl

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Redunay 2 yıl
Bu Jean Grey in derdi nedir hallenip duruyor.
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wakara 2 yıl
Her biri yeni yapım eskisinden beter oluyor. Ne varsa ilklerden var. Bundan sonra yapılan x men filmlerinden zevk alınmaz.
Ama iyi ama kötü bunun dizisinden çok konu ve zevk ve karakter çıkar. 10 sezon surer
1 Yanıt Yanıtla +1
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nefendim 2 yıl wakara
wakara
Her biri yeni yapım eskisinden beter oluyor. Ne varsa ilklerden var. Bundan sonra yapılan x men filmlerinden zevk alınmaz.
Ama iyi ama kötü bunun dizisinden çok konu ve zevk ve karakter çıkar. 10 sezon surer

Sansa stark mutant olmuş
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xmen121 2 yıl
Umarım güzel olur
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huseyincarnege 2 yıl en beğenilen
türkiyeden de recep ivediyi alsınlar mutant olarak
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zaomss 2 yıl
Apokalips bence rezalet bir filmdi. Boş ve gereksiz. Umarım Geçmiş Günler Gelecek tarzına dönebilirler.
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LeSRiSeL 2 yıl
robotlar önlendi
apocalips yenildi
tek bi düşman kaldı
galaktus bence bu konuyu işlemeliler
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V4LKyR 2 yıl
O değil de, Jean Grey Apocalypse'i nasıl duman etti be.
İnanılmaz güçlü bir mutant. OMEGA seviye.
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draw1907 2 yıl
Sophie Turner'ı kov gitsin. Hiç sevemedim bunun oyunculuğunu. Eski seriler daha iyiydi ama nedense bütün marvel birden gençleşmeye başladı :)
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BekirTemel 2 yıl
Yapın şunları dizi de sizde kurtulun bizde be kardeş
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