Yeni X-Men filmi için hazırlıklara başlandı

Marvel'in en sevilen çizgi roman serileri arasında yer alan X-Men, beyaz perdeye geri dönüyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve beklentilerin altında kalan X-Men: Apocalypse'ten sonra serinin geleceği bir süre belirsiz kalsa da, nihayet yeni X-Men filmi hakkında haberler gelmeye başladı.

X-Men: Apocalypse'te Jean Grey karakterini canlandıran Sophie Turner'ın çok yakında yeni X-Men filminin çekimlerinin başlayacağını açıklamasının ardından resmiyet kazanan film hakkında ilk detaylar ortaya ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak filmin X-Men: Supernova adını taşıyacağı ve çizgi romanlarda da önemli bir yer tutan Dark Phoenix hikayesine odaklanacağı söyleniyor.

X-Men hayranlarının beyaz perdede görmek için uzun süredir beklediği Dark Phoenix hikayesi, güçlerini kontrol etmekte zorlanan Jean Grey'in Dark Phoenix olarak bilinen karanlık güce dönüşmesini anlatıyor. Bu hikaye daha önce X-Men 2'de kısaca yer almış ancak tam anlamıyla işlenmemişti.

Çekimlerine bu yaz başlanması planlanan X-Men: Supernova hakkında henüz 20th Century Fox'tan resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Collider'ın stüdyo içinden aldığı bilgilere göre, yeni filmi serinin yazarı ve yapımcısı olan Simon Kinberg yönetecek. Fox'un Marvel uyarlamalarının başındaki isim olan Kinberg, X-Men: Supernova ile birlikte ilk kez kamera arkasına geçecek.

Bu arada yapım aşamasındaki tek X-Men filmi Supernova değil. X-Men evreninde geçen New Mutants ve Deadpool 2 için de hazırlıklar sürüyor. Yapım aşaması tamamlanan Logan ise 3 Mart'ta sinemaseverler ile buluşacak.