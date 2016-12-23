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Robert De Niro, Scorsese'nin yeni filmi The Irishman'de CGI ile gençleştirilecek

Martin Scorsese, hazırlıklarına başladığı yeni filmi The Irishman'de son derece heyecan verici bir teknoloji kullanmayı planlıyor. Bu teknoloji sayesinde Robert De Niro, CGI ile gençleştirilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en büyük ustalarından Martin Scorsese, birlikte müthiş işlere imza attığı suç ortağı Robert De Niro ile The Irishman filmi için bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Charles Brandt'in I Heard You Paint Houses adlı romanından uyarlanan The Irishman'i beyaz perdeye taşıyacağı 10 yılı aşkın süredir konuşulan Scorsese, bugün ABD'de vizyona giren yeni filmi Silence'ın ardından nihayet The Irishman'i çekecek.
Robert De Niro'nun yanı sıra Al Pacino ve Joe Pesci gibi usta oyuncuları da kadrosunda barındıracak olan The Irishman için hazırlıklara başlayan Scorsese, yeni filminde son derece heyecan verici bir sinema teknolojisinden faydalanmayı planlıyor. Amerika'daki İtalyan mafyası için tetikçilik yapan Frank Sheeran'ı canlandıracak olan Robert De Niro'nun CGI kullanılarak gençleştirileceği ve bu sayede karakterin daha genç yaşlardaki halini de canlandıracağı söyleniyor.
De Niro, 2015 yılında verdiği bir röportajda bu konuya değinmiş ve Scorsese'nin The Irishman için The Curious Case of Benjamin Button'da kullanılan teknolojiyi incelediğini söylemişti. The Irishman'in yapımcıları arasında yer alan Gastón Pavlovich, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda De Niro'nun bu açıklamalarını doğruladı ve konu hakkında yeni detaylar paylaştı.
The Irishman'de kullanmak için olağanüstü bir teknolojiyi incelediklerini belirten Pavlovich, bu sayede aktörlerin herhangi bir makyaj veya prostetiğe gerek duymadan bir karakterin farklı yaşlardaki hallerini canlandırabileceklerini söyledi. Bu teknolojiyi test ettiklerini belirten yapımcı, Robert De Niro ile test amaçlı bir sahne çektiklerini ve daha sonra bu sahnede De Niro'nun 20'li, 40'lı ve 60'lı yaşlardaki halini gördüklerini söyledi.
Ortaya çıkan sonuçtan son derece memnun olduklarını belirten Pavlovich'e göre The Irishman'de Robert De Niro'yu The Godfather 2'deki haliyle görme şansı yakalayacağız. Ayrıca Al Pacino ve Joe Pesci için de aynı teknolojinin kullanılabileceği söyleniyor.
Oyuncuların teknoloji ile gençleştirilmesini son dönemde özellikle büyük bütçeli filmlerde görmeye başladık. Ant-Man filminde Michael Douglas bu teknoloji sayesinde kendi karakterinin gençliğini oynarken, Captain America: Civil War'da da Robert Downey Jr. bu teknoloji sayesinde henüz 20'li yaşlarındaki Tony Stark olarak karşımıza çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Rogue One: A Star Wars Story ise bu teknolojinin ne kadar geliştiğini gözler önüne serdi. 1977 yapımı Star Wars'ta Grand Moff Tarkin'i canlandıran Peter Cushing, 1994 yılında hayatını kaybetmiş olsa da bu teknoloji sayesinde Rogue One'da bir kez daha Tarkin olarak karşımıza çıktı.

http://www.cinemablend.com/news/1601880/the-irishman-wants-to-use-rogue-one-type-cgi-to-de-age-robert-de-niro Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
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Cgi kullanan filmlere laf eden bir sürü insan var bana göre de 2017 yılında hala cgi ve özel efekt kullanmadan film çekmek ameleliktir
Cgi kullanan filmlere laf eden bir sürü insan var bana göre de 2017 yılında hala cgi ve özel efekt kullanmadan f...
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kadirirdem 2 yıl
bakalım sonuçları ne olacak göreceğiz...
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Film yapımcılarına buradan akıl vereyim ben. İhtiyar oyuncuları gençleştirmekle uğraşacağınıza gidin gerçek ünlü bir mafya babası ya da uyuşturucu kaçakçısı bulun ve filminde bizzat kendisini oynatın. Pablo Escobar olabilir mesela, adamın yüzünü alın ve kaliteli bir oyuncuya giydirin.
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Redunay 2 yıl
Oyuncular öldükten sonrada bir şekilde filmlerde rol alabilirler bu teknolojiyle. Belki başrol olmazlar ama yan rollerde görünebilirler.
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
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Cgi kullanan filmlere laf eden bir sürü insan var bana göre de 2017 yılında hala cgi ve özel efekt kullanmadan film çekmek ameleliktir
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moy 2 yıl
Bunu yeni Terminatör filminde Arnold Schwarzenegger e uygulamaları gerek, moruk olmayla yürümüyor iş.
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