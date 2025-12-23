Ridley Scott'ın bilim kurgu türündeki yeni filmi The Dog Stars ertelendi

The Dog Stars adını taşıyan yeni Ridley Scott filminin 27 Mart 2026'da vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak bu hafta vizyon takviminde birkaç değişiklik yapan Disney, şimdi filmin çıkış tarihini 28 Ağustos 2026 olarak değiştirdi. Bu gecikmenin sebebine dair resmi bir açıklama yapılmasa da hâlâ post-prodüksiyon aşamasında olan filmin Mart ayındaki tarihine yetişmeyeceği için ertelendiği konuşuluyor.
The Dog Stars, Kıyamet Sonrası Bir Dünyada Geçiyor
Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Jacob Elordi'ye Margaret Qualley, Josh Brolin ve Guy Pearce eşlik ediyor. Peter Heller'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Dog Stars'ın senaryosunu Mark L. Smith (The Revenant, American Primeval) yazdı.