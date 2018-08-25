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Alipay ve WeChat de Çin'deki yaptırımlardan etkilendi

Çin Halk Cumhuriyeti'nde, dijital para sektörüne karşı uygulanan yaptırımlar gün geçtikçe artıyor. Bu olumsuz yaptırımlar, WeChat Pay ve Alipay gibi dünyaca ünlü ödeme platformları da etkiledi.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Çin'deki yetkililer, kripto paralara yapılan yaptırımları daha da arttırdı. Çin merkezli ödeme platformu olan WeChat Pay ve Alipay de söz konusu sektöre yapılan yaptırımlarla başa çıkmaya çalışıyor. 
Yapılan açıklamalara göre; WeChat Pay ve Alipay, kripto para birimiyle yapılan işlemleri yakından izlemek için devlet kurumlarıyla çalışacak.
Geçtiğimiz günlerde Çin Halk Bankası ve Bankacılık Düzenleme Komisyonu da dahil olmak üzere Çin'deki üst düzey beş düzenleyici kurum, kripto paralarla ilgili para toplama ve ticaret faaliyet uyarısı yayınladı.
WeChat Pay'in ana şirketi olan Tencent, yayınladığı bir açıklamada; Çin'de kripto paralara karşı yapılan yaptırımlar sonrasında ICO'larla ve dijital paralarla ilgili platformlara karşı tedbir aldığını söyledi. Tencent, yasalara uymak için WeChat Pay üzerinden artık kripto para ile işlem yapılmasını yasaklayacak ve bu yasağın denetimi sağlanmak için gerçek zamanlı çalışacak.
Alibaba Group üyesi Ant Financial, yaptığı açıklamada; Alipay'deki dijital para işlemlerin kısıtlanabileceğini veya bu tür işlemlerin tamamen yasaklanabileceğini belirtti. 

https://www.coindesk.com/wechat-alipay-to-block-crypto-transactions-on-payment-platforms/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amore 9 ay
Ben her ikisini de kullanıyorum. Çinde bu ödeme yöntemini yasaklarlarsa, tüketim yavaşlar, Çin iç piyasası çalkalanır, parti de bunu göze alamaz ancak işlem hacmini sınırlarlar ya da yapılan işlemlerden belli bir oranda ek vergi alırlar, olacağı budur.
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