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Alkar ve Sarp ile donatılan 'BMC Vuran', TSK envanterine girdi

BMC Vuran, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez girdi. BMC Vuran'a Aselsan'ın Alkar ve Sarp Silah Sistemi entegre edilebiliyor. İşte BMC Vuran'ın özellikleri:
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
3,3b
2
21
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Alkar ve Sarp ile donatılan 'BMC Vuran', TSK envanterine girdi
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BMC’nin uzun yıllar önce tasarımına başlayıp IDEF 2011’de sergilediği BMC Vuran, revizyonların ardından ilk kez TSK envanterine girdi. 20 adet Vuran, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

BMC Vuran, çok amaçlı kullanıma uygun tasarlandı. Terörizmle mücadele ve hudut görevleri kapsamında, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerinde kullanılacak.

Türkiye’nin ilk milli otomatik havan silah sistemi Alkar, BMC Vuran’a entegre edildi. Ayrıca Sarp Silah Sistemi de bu araçlara entegre edilebiliyor. Alkar ve Sarp Silah Sistemlerine uyumu, BMC Vuran’ı envanterdeki diğer araçlardan ayırıyor.

BMC Vuran, 9 kişi personel kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Saatte 110 kilometre hıza ulaşıyor. 4 çeker sisteme sahip Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebiliyor. V taban monokok tipte gövde, balistik tehditlere karşı koruma ve şok emici koltuklar, otomatik 6 ileri şanzıman da diğer özellikleri arasında.

Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına 512 adet, Jandarma Genel Komutanlığı’na 200 adet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 1 adet BMC Vuran tedarik edilecek.



https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turk-silahli-kuvvetlerine-yeni-zirhli-arac/1524011 Yorum Yaz
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baranel 2 gün en beğenilen
Gelir şimdi muhalefete ramen yaptıkcılar. Tabi maaş yattıysa
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MustafaC53 2 gün
Seçim yatırımcısı troll tayfe nerede ?!
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agtr 1 gün
İki de olta takımı olaymış iyiymiş
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Dustywaffe 1 gün
Forumun yarısı kurmaycılık oynuyor bildiğin, savunma sanayii uzmanları dolu abi bu ne, işsiz misiniz ?
Yok havan topu varmışta olmazmışta, çok meraklıysan kendin üret kardeşim, niye böyle eleştiriler yapıyorsunuz ?
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uykuadam 1 gün
seçim yaklaşıyor diyen tayfa geç kaldı
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general4242 2 gün
Sahil güvenlik evlatlık herhalde.
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uykuadam 1 gün general4242
denizde gitmiyor bu
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agtr 2 gün
Bu cüssede bir araç, otomatik havan atacak, öylemi? Çok zekice
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uykuadam 1 gün agtr
he bir sen biliyordun bu işleri
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gun 1 gün agtr
Bu esasen asker nakil aracı gibi geldi ve konvoyda 2 tane makineli 2 tane de otomatik havan atar olursa düşman nereden saldırırsa saldırsın cevap verebilme kapasitesi oluyor bence çok iyi sorun nerede ?
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Organismus 2 gün
Ethem sancakla eskilerde tanışmışlığımız vardır.
Bağcılarda bir binadaydı bir ecza deposuydu.
Adam çalışanları ile aynı yemekhanede bizlere tabildot yemek ısmarlamıştı.
Hey gidi günler.
Para sen nelere kadirsin.
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Organismus 2 gün
Ooo ilerledik
Hadi savaşalım.
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Henkan 2 gün yeni yorumcu
Yine de alkış.
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bluedevil866 2 gün
kripi ve monte silah sistemi israilden lisanslama. ulan bu sakallilara guven olmaz!
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Dandalyus 2 gün
ethem sancak tayfasına gram kadar güvenmem. Bir şeyleri eksik yapabilir.
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türk silahlı kuvvetleri, bmc ve
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