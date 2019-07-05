Alkar ve Sarp ile donatılan 'BMC Vuran', TSK envanterine girdi

BMC Vuran, çok amaçlı kullanıma uygun tasarlandı. Terörizmle mücadele ve hudut görevleri kapsamında, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerinde kullanılacak.
Türkiye’nin ilk milli otomatik havan silah sistemi Alkar, BMC Vuran’a entegre edildi. Ayrıca Sarp Silah Sistemi de bu araçlara entegre edilebiliyor. Alkar ve Sarp Silah Sistemlerine uyumu, BMC Vuran’ı envanterdeki diğer araçlardan ayırıyor.
BMC Vuran, 9 kişi personel kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Saatte 110 kilometre hıza ulaşıyor. 4 çeker sisteme sahip Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebiliyor. V taban monokok tipte gövde, balistik tehditlere karşı koruma ve şok emici koltuklar, otomatik 6 ileri şanzıman da diğer özellikleri arasında.
Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) projesi kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına 512 adet, Jandarma Genel Komutanlığı’na 200 adet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 1 adet BMC Vuran tedarik edilecek.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turk-silahli-kuvvetlerine-yeni-zirhli-arac/1524011 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yok havan topu varmışta olmazmışta, çok meraklıysan kendin üret kardeşim, niye böyle eleştiriler yapıyorsunuz ?
Bağcılarda bir binadaydı bir ecza deposuydu.
Adam çalışanları ile aynı yemekhanede bizlere tabildot yemek ısmarlamıştı.
Hey gidi günler.
Para sen nelere kadirsin.
Hadi savaşalım.
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