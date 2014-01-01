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All-Dock projesi mobil cihazlarınız için kablo derdini ortadan kaldırıyor

5 yıl
5,3b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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All-Dock projesi mobil cihazlarınız için kablo derdini ortadan kaldırıyor

Günümüzde mobil cihazları şarj etmek amacıyla tasarlanmış pek çok şarj docku mevcut. Yeni projeler ise klasik dock tasarımlarına farklı yenilikler katmayı amaçlıyor. All-Dock projesi bunlardan birisi. 

All-Dock, tasarımı ile kablo derdini ortadan kaldırırken, iç kısmında bulunan USB hub ise USB başına 2400mAh enerji sağlayarak çok daha kısa sürelerde cihazlarınızın şarj olmasını sağlıyor. Bir akıllı telefon sıfırdan yüzde 80 doluluk oranına bir saatte çıkabiliyor. 

All-Dock içerisinde sabit bir konnektör barındırmıyor. Hangi cihazı şarj etmek istiyorsanız iç kısımdaki hub'a gerekli şarj kablosunu takmanız gerekiyor. Böylece dock kendi içerisinde de gereksiz kablo kalabalığı yapmıyor. Hub, 4 veya 6 USB çıkışı sunuyor.

Ürün plastik ve ahşap materyal seçenekleri sunuyor. Küçük (220 x 113 x 61mm), orta (220 x 142 x 61mm) ve büyük (315 x 172 x 63mm) şeklinde üç farklı boyuta sahip olan All-Dock bu sayede daha fazla cihazı bünyesinde barındırabiliyor. 

All-Dock projesi Kickstarter üzerinde gerekli bağışın yarısını topladı ve 39$ karşılığında bağışçılara bir adet dock hediye ediliyor. 150$ karşılığında ise hızlı şarj hub'u olan versiyon veriliyor.  

http://www.kickstarter.com/projects/939039986/the-all-dock-incredibly-fast-and-beautifully-charg Yorum Yaz
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mk2kill 5 yıl en beğenilen
bir tane 220v den 5 volta dönüştürücü hub. 6 tane usb ve bir de ahşap kutu. bu mu 150$? . bu kickstarda amma kalas var.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Tabletler genelde evde kullanıldığını düşünürsek.Telefonların çoğunlukla dışarıda bu proje olmamış.Piyasada o kadar bataryalı kılıf var kimse bu standı taşıyacağını düşünmüyorum.
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Silenforce 5 yıl
Bence maragozda bu modelden yaptırıp içine USB çoklayıcı koymak daha mantıklı bilgisayarada takılır prizede
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DH Misafiri 5 yıl
136.6 x 69.8 x 7.9 mm S3 127×65×9.4 Z1 mini S3 ile aynı diyen üstün zekalı arkadaşlar var...Telefon japonyada 5S satışlarını geçti siz daha çerçeve diyin...
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mk2kill 5 yıl en beğenilen
bir tane 220v den 5 volta dönüştürücü hub. 6 tane usb ve bir de ahşap kutu. bu mu 150$? . bu kickstarda amma kalas var.
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Bradley Cooper 5 yıl
ben şahsen gerekli görmüyorum. fiyatıda muazzam zaten
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