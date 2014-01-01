All-Dock projesi mobil cihazlarınız için kablo derdini ortadan kaldırıyor





Günümüzde mobil cihazları şarj etmek amacıyla tasarlanmış pek çok şarj docku mevcut. Yeni projeler ise klasik dock tasarımlarına farklı yenilikler katmayı amaçlıyor. All-Dock projesi bunlardan birisi.





All-Dock, tasarımı ile kablo derdini ortadan kaldırırken, iç kısmında bulunan USB hub ise USB başına 2400mAh enerji sağlayarak çok daha kısa sürelerde cihazlarınızın şarj olmasını sağlıyor. Bir akıllı telefon sıfırdan yüzde 80 doluluk oranına bir saatte çıkabiliyor.





All-Dock içerisinde sabit bir konnektör barındırmıyor. Hangi cihazı şarj etmek istiyorsanız iç kısımdaki hub'a gerekli şarj kablosunu takmanız gerekiyor. Böylece dock kendi içerisinde de gereksiz kablo kalabalığı yapmıyor. Hub, 4 veya 6 USB çıkışı sunuyor.





Ürün plastik ve ahşap materyal seçenekleri sunuyor. Küçük (220 x 113 x 61mm), orta (220 x 142 x 61mm) ve büyük (315 x 172 x 63mm) şeklinde üç farklı boyuta sahip olan All-Dock bu sayede daha fazla cihazı bünyesinde barındırabiliyor.





All-Dock projesi Kickstarter üzerinde gerekli bağışın yarısını topladı ve 39$ karşılığında bağışçılara bir adet dock hediye ediliyor. 150$ karşılığında ise hızlı şarj hub'u olan versiyon veriliyor.

http://www.kickstarter.com/projects/939039986/the-all-dock-incredibly-fast-and-beautifully-charg