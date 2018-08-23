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Alman Ordusu Siber Güvenlik Birimi kuruyor

Alman Ordusu Bundeswehr, siber güvenlik alanında özerklik kazanabilmek adına İçişleri ve Savunma bakanlıkları tarafından desteklenen bir siber güvenlik birimi kurmayı planlıyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Güvenlik
Zeynep Yolcu
Yazar
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Almanya’nın ileri gelen haber ajanslarından Handelsblatt’ın yaptığı bir habere göre, Alman Ordusu ülkenin siber güvenliğini sağlamak ve kendi siber silahlarını üretebilmek için yeni bir birim kuruyor. Kurulacak yeni birimle ülkenin siber güvenlikte yeni teknolojilere ayak uydurması kolaylaşacak ve ülke olası siber saldırılara karşı daha güvende olacak.
Alman Ordusu, bu projeyi hayata geçirirken ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Birimi’ni(DARPA) örnek alacak.Siber Güvenlik Birimi ilk etapta 20-30 kişilik bir kadro ve 15 milyon euroluk bir bütçeyle yola çıkacak. Alman Hükümeti bu sayıları en kısa zamanda 100 çalışana ve 50 milyon euroluk bütçeye yükseltmeyi hedefliyor.
Alman ordusu Bundeswehr daha önceleri siber güvenlik konusunda ABD tarafından geliştirilen askeri yazılımlarına bağlı kalırken, yeni kurulan birimle birlikte bu alandaki özerkliğini tamamen kazanmış olacak. Birim, aynı zamanda potansiyel olarak askeri olarak kullanılacak sivil teknolojilerle de ilgilenecek, bilim ve iş dünyası ile işbirliği yapacak.
https://global.handelsblatt.com/politics/german-military-get-new-cybersecurity-agency-956373 Yorum Yaz
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Baelros 9 ay
Sunucularin uzerine okunmus fasulye koyun, hic bir dahili ve harici illet giremez.
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veteriner69 9 ay
Amerikalılar 3 sene önce kurmuştu.

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