Alman helikopterleri, Roketsan’ın ürettiği Cirit füzelerini kullanacak

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ILA Berlin Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yer alan Roketsan, Avrupa’lı füze üreticisi ve geliştiricisi MBDA Almanya ile bir anlaşmaya imza attı. 70mm lazer güdümlü füze sistemi CİRİT’in üretimi ve entegrasyonu konusunu kapsayan anlaşma, Roketsan için önemli bir başarı niteliği taşıyor.

Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar ile MBDA Almanya Grup Başkanı Thomes Homberg tarafından imzalanan anlaşma neticesinde iki şirket, teknik ve idari konularda bilgi alışverişi içinde olacak. CİRİT füzelerinin üretimini de yapmak isteyen MBDA Almanya, Fransa – Almanya ortak üretimi olan Tiger helikopterlerinde kullanılacak olan CİRİT füzelerini Roketsan ile birlikte üretecek.

İlerleyen dönemde kapsamı genişletilerek sürdürülecek olan anlaşma, aynı zamanda MBDA Almanya ile Roketsan arasında iki yıl önce imzalanmış olan anlaşmanın da yenilenmesini kapsıyor.

8 kilometre menzil ile sınıfının en uzun menzile sahip füzesi olan Cirit, Zırh Delici, Anti-Personel, Yangın Çıkarıcı gibi özel başlıklar ile amacına uygun kullanım senaryoları sunabiliyor. Ayrıca helikopterden ve deniz taşıtlarından insansız hava araçlarına kadar birçok platformdan atılabiliyor.

http://www.roketsan.com.tr/roketsan-ve-mbda-almanya-guclerini-birlestiriyor/