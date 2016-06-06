Alman helikopterleri, Roketsan’ın ürettiği Cirit füzelerini kullanacak

Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar ile MBDA Almanya Grup Başkanı Thomes Homberg tarafından imzalanan anlaşma neticesinde iki şirket, teknik ve idari konularda bilgi alışverişi içinde olacak. CİRİT füzelerinin üretimini de yapmak isteyen MBDA Almanya, Fransa – Almanya ortak üretimi olan Tiger helikopterlerinde kullanılacak olan CİRİT füzelerini Roketsan ile birlikte üretecek.
İlerleyen dönemde kapsamı genişletilerek sürdürülecek olan anlaşma, aynı zamanda MBDA Almanya ile Roketsan arasında iki yıl önce imzalanmış olan anlaşmanın da yenilenmesini kapsıyor.
8 kilometre menzil ile sınıfının en uzun menzile sahip füzesi olan Cirit, Zırh Delici, Anti-Personel, Yangın Çıkarıcı gibi özel başlıklar ile amacına uygun kullanım senaryoları sunabiliyor. Ayrıca helikopterden ve deniz taşıtlarından insansız hava araçlarına kadar birçok platformdan atılabiliyor.
http://www.roketsan.com.tr/roketsan-ve-mbda-almanya-guclerini-birlestiriyor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hee İktidar yapıyor bunları, Aselsan Roketsan Havelsan falan burada çalışanlar imamhatip mezunu, imanlı, iktidar taraftarı, sakallı ve sarıklı Osmanlı torunları.
Bak dostum sana acı bir gerçeği söyleyeceğim, kusura bakma artık bunları öğrenme vaktin geldi. O Altay tankı, Milgem, Fırtına, Cirit vs. bunları Odtü, İTÜ, Boğaziçi mezunları yapıyor. Hep bunlar yaptı ve hep bunlar yapacak. Hani ateist tanıdığınız, ağaç katledilmesin diye direnen falan, İ.Melih coplatıp, gazladığı falan.
Yani hocam demek istediğin şey şu tayyipin en gıcık kaptığı şey ile yapılıyor bunlar '' Bilimle''
Ulusçuluğun (milli arapça) kötü olmadığını umarım en kısa sürede anlar Atatürk'ün ilkelerine sarılrısınız. Rahmetlinin sözlerine kulak asılaydı bu gün abd ve ab'nin kapısında yatmaz. Türk Lirası (Ki Cumhuriyetin İlk Yıllarında, Dünyada Saygın Bir Para Birimidir), Atatürk Sonrası başa geçenkişi/ler de gerçek bir Atatürkçü olalardı (İnönü, Menderes ve dieğrleri), Bir çok şeyin değeri TL ile ölçülür, Bırakın Silah yapmayı UZaya çıkardık.
Almanlar ucuz, pratik ve yeterli şeyler yapmayı beceremediklerinden isteseler de bunu yapamazlardı, zira kafa yapıları buna müsait değil.
Yaz geldi babanlar internet bağlantı hayırlı olsun.Ayrıca su anda milli diye millete söylenen her türlü sistemde alman tekelinde bulunuyor.Fırtınayı Azerbaycan a satmak yasak çünkü motor alman malı ve ihracat izni yok
Bilinmeyenleri de hesaba katın.
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