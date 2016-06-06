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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alman helikopterleri, Roketsan’ın ürettiği Cirit füzelerini kullanacak

Roketsan tarafından üretilen Cirit füzeleri, Almanya’nın Tiger helikopterlerinde kullanılacak. Roketin entegrasyonu için MBDA Almanya ile bir anlaşma imzaladı.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Alman helikopterleri, Roketsan’ın ürettiği Cirit füzelerini kullanacak
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ILA Berlin Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yer alan Roketsan, Avrupa’lı füze üreticisi ve geliştiricisi MBDA Almanya ile bir anlaşmaya imza attı. 70mm lazer güdümlü füze sistemi CİRİT’in üretimi ve entegrasyonu konusunu kapsayan anlaşma, Roketsan için önemli bir başarı niteliği taşıyor.

Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar ile MBDA Almanya Grup Başkanı Thomes Homberg tarafından imzalanan anlaşma neticesinde iki şirket, teknik ve idari konularda bilgi alışverişi içinde olacak. CİRİT füzelerinin üretimini de yapmak isteyen MBDA Almanya, Fransa – Almanya ortak üretimi olan Tiger helikopterlerinde kullanılacak olan CİRİT füzelerini Roketsan ile birlikte üretecek.

İlerleyen dönemde kapsamı genişletilerek sürdürülecek olan anlaşma, aynı zamanda MBDA Almanya ile Roketsan arasında iki yıl önce imzalanmış olan anlaşmanın da yenilenmesini kapsıyor.

8 kilometre menzil ile sınıfının en uzun menzile sahip füzesi olan Cirit, Zırh Delici, Anti-Personel, Yangın Çıkarıcı gibi özel başlıklar ile amacına uygun kullanım senaryoları sunabiliyor. Ayrıca helikopterden ve deniz taşıtlarından insansız hava araçlarına kadar birçok platformdan atılabiliyor.


http://www.roketsan.com.tr/roketsan-ve-mbda-almanya-guclerini-birlestiriyor/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 2 yıl en beğenilen
Basın normal fiyatının 19,15 katına.
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Guest-C302EA147 2 yıl
Simdiye kadar boyle seyleri yapmadilar. Boyle seyleri uretmeye basladik. Simdide yavastan ihracata basladik. Yavas yavas insaallah buyuk bir Turkiye icin geliyoruz.
Simdiye kadar boyle seyleri yapmadilar. Boyle seyleri uretmeye basladik. Simdide yavastan ihracata basladik. Yavas yavas insaallah buyuk bir Turkiye icin geli...
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1 Avatar
Aerospace 2 yıl
GGQQWP
Helal olsun.
Ama muhalefet kulp bulur buna da. Bir konuda ihracat olmaz niye yok derler, ihracat yaparız ona da laf ederler. Ağlamakla geçti hayatları.

Hee İktidar yapıyor bunları, Aselsan Roketsan Havelsan falan burada çalışanlar imamhatip mezunu, imanlı, iktidar taraftarı, sakallı ve sarıklı Osmanlı torunları.
Bak dostum sana acı bir gerçeği söyleyeceğim, kusura bakma artık bunları öğrenme vaktin geldi. O Altay tankı, Milgem, Fırtına, Cirit vs. bunları Odtü, İTÜ, Boğaziçi mezunları yapıyor. Hep bunlar yaptı ve hep bunlar yapacak. Hani ateist tanıdığınız, ağaç katledilmesin diye direnen falan, İ.Melih coplatıp, gazladığı falan.
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Celest 2 yıl
Aerospace

GGQQWP

Helal olsun.
Ama muhalefet kulp bulur buna da. Bir konuda ihracat olmaz niye yok derler, ihracat yaparız ona da laf ederler. Ağlamakla geçti hayatları.


Hee İktidar yapıyor bunları, Aselsan Roketsan Havelsan falan burada çalışanlar imamhatip mezunu, imanlı, iktidar taraftarı, sakallı ve sarıklı Osmanlı torunları.

Bak dostum sana acı bir gerçeği söyleyeceğim, kusura bakma artık bunları öğrenme vaktin geldi. O Altay tankı, Milgem, Fırtına, Cirit vs. bunları Odtü, İTÜ, Boğaziçi mezunları yapıyor. Hep bunlar yaptı ve hep bunlar yapacak. Hani ateist tanıdığınız, ağaç katledilmesin diye direnen falan, İ.Melih coplatıp, gazladığı falan.





Yani hocam demek istediğin şey şu tayyipin en gıcık kaptığı şey ile yapılıyor bunlar '' Bilimle''
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noktasalih 2 yıl
en son da ciriti birlikte üretecekler yazıyor öyleyse bilgi paylaşımında bulunacaklar. bu çok yanlış adamlar bişey koklatmazken biz sınıfının en uzun menzilli füzesinin bütün bilgilerini adamlara vereceğiz
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aybey 2 yıl
Yanarım, yanarım; milli silah sanayisini geliştrien adamlar Ergenekon'du, Askeri Casusluk'tu, Atabeyler'di, Balyoz'du derken emperyalist yalayıcı, cia maşası cemattçiler ve o zamanki şakşakçısı akp sayesinde içeri atılırken şimdi bu adamalrın eserleri -sanki 15 yıl önce çakmak taş devridne yaşıyorduk da- akp iktidarı sayesinde olduğunu sananalara...
Ulusçuluğun (milli arapça) kötü olmadığını umarım en kısa sürede anlar Atatürk'ün ilkelerine sarılrısınız. Rahmetlinin sözlerine kulak asılaydı bu gün abd ve ab'nin kapısında yatmaz. Türk Lirası (Ki Cumhuriyetin İlk Yıllarında, Dünyada Saygın Bir Para Birimidir), Atatürk Sonrası başa geçenkişi/ler de gerçek bir Atatürkçü olalardı (İnönü, Menderes ve dieğrleri), Bir çok şeyin değeri TL ile ölçülür, Bırakın Silah yapmayı UZaya çıkardık.
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Citizen'in Pengueni 2 yıl
Almanya gibi sanayi devine yüksek teknolojili bir şeyler sattabiliyorsak bu başarıdır.
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_CarpeDiem95_ 2 yıl
Türk bayrağı ve Osmanlı tuğrası yerleştirmeyin ürünlere bakın öyle yapmışsınız onlar öyle yapmıyor ağırlığı kaçar böyle milliyetçilik te onlar gibi yapmalıyız
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kaptan666 2 yıl
trapspeed
TEKIN corp.
gcb1903 Yapmayın şöyle haberler. Birazdan gelip ne kadar kötülemekle uğraşacaklar.
Kötüleyecek birşey göremiyorum. Bakalım neresinden eleştirecekler.
Benim anlamadığım koskoca gelişmiş ülke Almanya bu füzeyi neden yapamamış? Almanyanın yapamadığını yaptıkları için ne siyasiler ne kadar tebrik etse azdır.
Almanya yapamıyor değil, yapmıyor. Çünkü hali hazırda teknolojik olarak altyapısı, üretim bandı bulunan bir mühimmata ortak olmak yenisini geliştirmekten çok daha mantıklı. Bu yüzden artık bu sistemlerin çoğu çok uluslu olarak geliştiriliyor. Almanya dediğin ülke KEPD 350, IRIS-T, Gemilerimizde kullandığımız RIM116 gibi bize teknoloji olarak 20 yıl uzak olan sistemleri üreten bir ülke. O yüzden Almanyanın yapamadığını yaptık gibi abuk sabuk şeyler yazmadan önce iki kere düşünmekte fayda var.

Almanlar ucuz, pratik ve yeterli şeyler yapmayı beceremediklerinden isteseler de bunu yapamazlardı, zira kafa yapıları buna müsait değil.
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Leaderjack1 2 yıl kaptan666
kaptan666
trapspeed
Orijinalden alıntı: TEKIN corp.
Orijinalden alıntı: gcb1903 Yapmayın şöyle haberler. Birazdan gelip ne kadar kötülemekle uğraşacaklar.
Kötüleyecek birşey göremiyorum. Bakalım neresinden eleştirecekler.
Benim anlamadığım koskoca gelişmiş ülke Almanya bu füzeyi neden yapamamış? Almanyanın yapamadığını yaptıkları için ne siyasiler ne kadar tebrik etse azdır.
Almanya yapamıyor değil, yapmıyor. Çünkü hali hazırda teknolojik olarak altyapısı, üretim bandı bulunan bir mühimmata ortak olmak yenisini geliştirmekten çok daha mantıklı. Bu yüzden artık bu sistemlerin çoğu çok uluslu olarak geliştiriliyor. Almanya dediğin ülke KEPD 350, IRIS-T, Gemilerimizde kullandığımız RIM116 gibi bize teknoloji olarak 20 yıl uzak olan sistemleri üreten bir ülke. O yüzden Almanyanın yapamadığını yaptık gibi abuk sabuk şeyler yazmadan önce iki kere düşünmekte fayda var.

Almanlar ucuz, pratik ve yeterli şeyler yapmayı beceremediklerinden isteseler de bunu yapamazlardı, zira kafa yapıları buna müsait değil.

Yaz geldi babanlar internet bağlantı hayırlı olsun.Ayrıca su anda milli diye millete söylenen her türlü sistemde alman tekelinde bulunuyor.Fırtınayı Azerbaycan a satmak yasak çünkü motor alman malı ve ihracat izni yok
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OnLiNe MaNaGeR 2 yıl
Avrupa bizi kıskanıyor, çıldır çıldır çıldırıyor
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gangstar69 2 yıl
Sakin ha her yaptigimiz silahlari roketleri hicbir ulkeye satmayalim sadece turk kardeslerimize sahip cikan ulkelere satalim
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aerosoldreams 2 yıl
Şuan TSK nın envanterinde bulunan ve ASELSAN, Roketsan, Tai gibi şirketlerin ürettiği ürünlerin belirli bir kısmı bilgi olarak paylaşılır.
Bilinmeyenleri de hesaba katın.
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kadirirdem 2 yıl
Baş normal fiyatın 20 katına
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