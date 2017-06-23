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Alman polisinden sosyal medya baskını

Almanya sosyal medya platformlarındaki nefret söylemlerinin bir an önce kaldırılmasını talep ederken Alman polisi sosyal medya hesaplarında nefret söylemleri paylaşan 36 kişinin evine baskın düzenledi
1 yıl
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15
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını uyaran Almanya, nefret söylemlerinin ve şiddet dolu içeriklerin 24 saat içinde platformlardan kaldırılmasını talep etmişti. Bu tip içeriklerin bezen çok geç kaldırıldığını bazense hiç kaldırılmadığını gören yetkililer son olarak nefret söylemlerini ve şiddet dolu içerikleri belirtilen süre içinde kaldırmayan platformlara içerik başına 50 milyon euroya varan cezaların verilmesini öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Alman polisinden sosyal medya baskını
 

Bu yasanın ifade özgürlüğüne uygunluğu halen tartışılırken Alman polisi ülke genelinde eşzamanlı operasyon düzenleyerek Facebook’ta nefret söylemlerinde bulunan 36 kişinin evine baskın düzenledi. Evine baskın düzenlenen kişilerin büyük bir çoğunluğu siyasi görüşlerini aşırıcı (farklı görüşlere hakaret edecek şekilde) bir anlayışla paylaşan kişiler oluşturdu. Polis ayrıca farklı cinsel yönelimlere sahip kişileri tehdit ve taciz eden Facebook kullanıcılarının evine de nefret söylemi kapsamında baskın düzenledi.

Düzenlemenin Kapsamı Çok Geniş 

Alman yasalarına göre sosyal medya kullanıcıları yasadışı şeyler paylaştıklarında ve ırkçı söylemlerde bulunduklarında 5 yıla varan hapis cezasıyla karşı karşıya gelebiliyor. Ülkede halen tartışılan yeni sosyal medya düzenlemesi nefret söylemlerini ortadan kaldırmayı amaçlasa da bazı uzmanlar bu düzenlemenin kapsamının çok geniş olduğunu ve anayasayla güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini düşünüyor.

Sosyal medya şirketleri ise yasa tasarısına karşı tepkili. Facebook ve Twitter yasa tasarısının orantısızı cezalar içerdiğini düşünüyor. Şirketler ayrıca, böyle bir tasarının yasa haline gelmesi durumunda ceza almamak için yasadışı olmayan (ya da yasadışı olup olmadığı konusunda emin olamadıkları) içerikleri de kolayca kaldıracaklarından endişe duyuyor.


https://www.engadget.com/2017/06/22/german-police-raided-36-homes-social-media-hate-speech/ Yorum Yaz
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Denorath 1 yıl en beğenilen
Cık cık diktatör Merkel düşünceye hiç saygısı yok bunların!! Alman ana muhalefetini adalet için Kiel'den Berlin'e kadar yürümeye davet ediyorum!!
1 Yanıt Yanıtla +26
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hasanctn33 1 yıl Denorath
Denorath
Cık cık diktatör Merkel düşünceye hiç saygısı yok bunların!! Alman ana muhalefetini adalet için Kiel'den Berlin'e kadar yürümeye davet ediyorum!!

Komik misin kardesim kara mizah yaptigini mi zannediyorsun? Ironi, ironi olali boyle sacmalik gormedi yahu. Bak haberde ne yaziyor "nefret soylemi". Muhalif kimligiyle bilinen kisilere yapilan bir baskin yok ya da gazetecilik yaptigi icin birileri gozaltina alinmamis. Irkci soylemler, nefret sucundan dolayi yapilmis baskinlar. Ha evet ekstrem dusunursen yine ifade ozgurlugune saldiridir bu yapilanlar ama bosver ekstremi lutfen en temel sekilde dusun. Once okudugunu anla.
DenorathCık cık diktatör Merkel düşünceye hiç saygısı yok bunların!! Alman ana muhalefetini adalet için Kiel'den Berlin'e kadar yürümeye davet...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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reshthesucker 1 yıl
Keşke almanya'nın son yüzyılda başından geçenleri gözünüzün önünden geçirebilesiniz de neden nefret söyleminin bu kadar büyük mesele olduğunu anlayabilesiniz. Bunun ötesinde gerçekten nefret söyleminin ne ifade ettiğini bilebileseniz. Türk-sunnî-erkek dışındaki herkesin nefret söylemine maruz kaldığı ülkede de almanya ile dalga geçmeye çalışmak ilginçmiş. Böyle devam.
Keşke almanya'nın son yüzyılda başından geçenleri gözünüzün önünden geçirebilesiniz de neden nefret söyleminin bu kadar büyük mesele olduğunu anlayabilesiniz. ...
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kadirirdem 1 yıl
Bizim sivri zekalar nerede,haberi okuyun sonra ülkemize taş atmadan tekrar düşünün!
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volkie 1 yıl
adamlar oranın "aktrollerini" topluyor şakamısınız olm siz merkeli eleştirenleri değil, tabi o iq seviyesinden bu haber ancak böyle yorumlanır.
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tugares 1 yıl
Ifade özgürlüğü anlamında tartışmaya açık bir konu, fakat bu tip uygulamalar demek ki dünyanın birçok ülkesinde kamu düzenini sağlayabilmek adına yapılıyor. Olayı muhalif veya yandaş olarak siyasi bir görüş ile bi noktaya çekmeye çalışmak doğru değil. Sosyal medya insanları doğru yada yanlış yönlendirmeye elverişli bir ortam o nedenle faydalanmanın yanında zararlarını da minimuma çekmek gerekir.
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pspoor 1 yıl
Almanyada dogru olan herhangi bir görüsü dile getirirseniz, direk nefret söylemi ile yargilanabilirsiniz. Bu yasalar devletin elinde adeta bir oyuncak, begenmedigini iceriye aliyorlar. Tamamen muhalefeti bastirmak ve insanlari sindirmek icin yapilan bir oyun.
"Almanya Almanlarindir" de hoop, nefret soylemi. "Merkelin göcmen politikasini begenmiyorum" de; seni gidi nazi seniii.
Bugun sakin ola Avrupa Birliginde adalet falan aramayin, artik Sovyetler Birliginden bir farklari kalmadi, baskici ve tiranligi destekleyen bir yapi haline geldiler. Bati görüslü insanlar bunu "özgürlük" zannediyor, umalim da bir gün sira onlara da gelsin.
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reshthesucker 1 yıl
Keşke almanya'nın son yüzyılda başından geçenleri gözünüzün önünden geçirebilesiniz de neden nefret söyleminin bu kadar büyük mesele olduğunu anlayabilesiniz. Bunun ötesinde gerçekten nefret söyleminin ne ifade ettiğini bilebileseniz. Türk-sunnî-erkek dışındaki herkesin nefret söylemine maruz kaldığı ülkede de almanya ile dalga geçmeye çalışmak ilginçmiş. Böyle devam.
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arel.gr 1 yıl
bu ifade özgürlüğü yasa külahı kıçı kırık bir kaç AB üyesi ülkede sosyalist fikirlerle harmanlanarak cezaları köreltip suçluya ödül, legal vergi mükellefine mağduriyet veriyor.
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StarSOzi 1 yıl
Twitter kapatıldı diye hükumete söylemediklerini bırakmadıkları günleri hatırlıyorum. Kahrolsun ikircikli tavırlar diyorum.
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Denorath 1 yıl en beğenilen
Cık cık diktatör Merkel düşünceye hiç saygısı yok bunların!! Alman ana muhalefetini adalet için Kiel'den Berlin'e kadar yürümeye davet ediyorum!!
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hasanctn33 1 yıl Denorath
Denorath
Cık cık diktatör Merkel düşünceye hiç saygısı yok bunların!! Alman ana muhalefetini adalet için Kiel'den Berlin'e kadar yürümeye davet ediyorum!!

Komik misin kardesim kara mizah yaptigini mi zannediyorsun? Ironi, ironi olali boyle sacmalik gormedi yahu. Bak haberde ne yaziyor "nefret soylemi". Muhalif kimligiyle bilinen kisilere yapilan bir baskin yok ya da gazetecilik yaptigi icin birileri gozaltina alinmamis. Irkci soylemler, nefret sucundan dolayi yapilmis baskinlar. Ha evet ekstrem dusunursen yine ifade ozgurlugune saldiridir bu yapilanlar ama bosver ekstremi lutfen en temel sekilde dusun. Once okudugunu anla.
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