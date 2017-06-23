Alman polisinden sosyal medya baskını

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarını uyaran Almanya, nefret söylemlerinin ve şiddet dolu içeriklerin 24 saat içinde platformlardan kaldırılmasını talep etmişti. Bu tip içeriklerin bezen çok geç kaldırıldığını bazense hiç kaldırılmadığını gören yetkililer son olarak nefret söylemlerini ve şiddet dolu içerikleri belirtilen süre içinde kaldırmayan platformlara içerik başına 50 milyon euroya varan cezaların verilmesini öngören bir yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Bu yasanın ifade özgürlüğüne uygunluğu halen tartışılırken Alman polisi ülke genelinde eşzamanlı operasyon düzenleyerek Facebook’ta nefret söylemlerinde bulunan 36 kişinin evine baskın düzenledi. Evine baskın düzenlenen kişilerin büyük bir çoğunluğu siyasi görüşlerini aşırıcı (farklı görüşlere hakaret edecek şekilde) bir anlayışla paylaşan kişiler oluşturdu. Polis ayrıca farklı cinsel yönelimlere sahip kişileri tehdit ve taciz eden Facebook kullanıcılarının evine de nefret söylemi kapsamında baskın düzenledi.

Düzenlemenin Kapsamı Çok Geniş

Alman yasalarına göre sosyal medya kullanıcıları yasadışı şeyler paylaştıklarında ve ırkçı söylemlerde bulunduklarında 5 yıla varan hapis cezasıyla karşı karşıya gelebiliyor. Ülkede halen tartışılan yeni sosyal medya düzenlemesi nefret söylemlerini ortadan kaldırmayı amaçlasa da bazı uzmanlar bu düzenlemenin kapsamının çok geniş olduğunu ve anayasayla güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini düşünüyor.

Sosyal medya şirketleri ise yasa tasarısına karşı tepkili. Facebook ve Twitter yasa tasarısının orantısızı cezalar içerdiğini düşünüyor. Şirketler ayrıca, böyle bir tasarının yasa haline gelmesi durumunda ceza almamak için yasadışı olmayan (ya da yasadışı olup olmadığı konusunda emin olamadıkları) içerikleri de kolayca kaldıracaklarından endişe duyuyor.

https://www.engadget.com/2017/06/22/german-police-raided-36-homes-social-media-hate-speech/