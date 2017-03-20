Almanya kömür madenlerini hidroelektrik tesisine çevirecek

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Almanya uzun vadede kömürü ülkenin enerji kaynakları listesinden çıkararak yenilenebilir kaynaklardan güç alan bir ülke haline gelmek istese de halen ülkedeki enerjinin neredeyse yarısı karbon yüzdesi en yüksek kömür türü olan antrasitten karşılanıyor. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapan diğer ülkelerin aksine ne güneş enerjisi ne de rüzgar enerjisi açısından iyi bir potansiyele sahip olmayan ülkede aynı zamanda istihdam sağladığı için de kapatılması Almanya için büyük problemlere neden olabilecek kömür madenlerinin yerine pompa depolama hidroelektrik sistemi kurmayı planlıyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Prosper-Haniel madeninin de gelecek yıl kapatılacak olması 1974’ten beri o madende iş imkanı bulan Bottrop kasabası için belki de yaşadıkları bölgeyi terk etmelerine neden olacak ciddi bir sorun ancak Almanya’nın yeni enerji programına göre bölgedeki maden sahasına inşa edilmesi planlanan pompa depolama hidroelektrik sisteminin bölge halkının yeni enerji kaynağı ve ekmek kapısı olması planlanıyor. Daha önce benzerleri Çin, ABD ve Japonya’da yapılan sistem; düşük bir yükseklikte bulunan rezervuarda biriktirilen suyun, daha yüksekte bulunan bir rezervuara pompalanması ile çalışıyor. Elektrik talebi fazla olduğu zaman yukarıdaki rezervuarda bulunan su türbinlenerek elektrik enerjisi karşılanabiliyor.

Ülkedeki Enerji Dönüşümü İçin Çok Önemli

Prosper-Haniel tesisi için, aşağıdaki rezervuar, 16 mil uzunluğundaki maden kuyusunun 1.200 metre derinliğinde yer alacak. Toplamda 200 MW’lık enerji üretim kapasitesine sahip olması planlanan tesisten elde edilen enerji biyokütle, güneş ve rüzgar enerjisi ile birlikte kullanılarak ülkedeki enerji dönüşümünün önemli bir ayağı tamamlanmış olacak.

Tesisin başarılı bir şekilde hayata geçmesiyle birlikte 2030’a kadar ülkedeki enerjinin yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını hedefleyen Almanya, bu hedefi gerçekleştirmede önemli bir mesafe katetmiş olacak.

https://www.engadget.com/2017/03/17/germany-prosper-haniel-hydroelectric-power-coal-mine/