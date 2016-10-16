Almanya'dan Tesla'ya "Autopilot" uyarısı

Reuters'ın haberine göre Almanya'daki yönetim birimleri Tesla'nın reklamlarında "Autopilot" terimini kullanıcılar üzerinde yola ve çevreye karşı gerektiği kadar dikkatli olmamalarına sebep olduğu için kullanmamalarını istedi.
Neden böyle bir şey oldu?
Alman gazetesi Bild am Sonntag'ın haberine göre Alman Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt'in geçtiğimiz Cuma günü Tesla'ya gönderdiği mektupta "yanıltıcı" kelimesine vurgu yaparak "yanlış anlamaya mahal vermemek ve yanlış kullanıcı beklentilerini engellemek için" reklamlarda ve "Autopilot" teriminin kullanılmaktan vazgeçilmesini istediklerini belirtti.
Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin daha öncesinde Tesla'ya hatırlattığı üzere bu özellik sadece "yardımcı" olması gerektiği ve "yüksek otonom araçların sürücünün sabit dikkati olmadan kontrol edilmemesi gerektiği" tekrarlanmış oldu.
Tesla sözcüsünün Reuters'a söylediğine göre sürücülere her zaman dikkatli olmaları gerektiği tavsiye ettiklerini ve Autopilot'un salt manuel sürüşe ek güvenlik katmanı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.
http://www.theverge.com/2016/10/16/13299638/germany-tesla-autopilot-advertising Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi ismini hatırlamadığım ve konusu gelecek zaman olan bir animede bir gurup genç bir paranormal hacking konusunu araştırıyorlardı ve gençlere yardımcı olan bir yetişkin vardı burada önemli olan yetişkinin sonu.
Bu yetişkin bireyin daha önce geçirdiği kaza sonucu geçirdiği felç ile yürüyememe sorunu vardı ve yürümesine yardımcı otomatik bir dış iskelet giyiyordu animede hacking ile ilgili belli sonuçlar elde ettiği bir an geldiğinde, o otomatik bacaklar hacklenip bu kişi o yardımcı bacaklar ile uçurumun kenarına zorla getirilip intihar etmeye zorlandı ve anime yayından kaldırıldı.
Araçlarda otomatik, kapılar otomatik, camlar otomatik peki ama kontrol kimde?
Bu tarz yorumları ancak Türkiye'de görürsünüz.
Autopilot olmayan bir araç autopilot kelimesi altında pazarlanıyor.
Almanya %100 haklı. gel de bunu cahillere anlat.
Daha önce de İphone 3g reklamları cihazın internet hızını olduğundan farklı yansıttığı için yasaklanmıştı.
O zaman da bizimkiler İngiliz Hükmetini suçlamışlardı.
Cehaletin bu kadar prim yaptığı başka bir ülke var mı acaba ?
Tesla aracını edinen insanları autopilot konusunda uyarmak yerine autopilot ifadesini kaldırabilir. Bariz bir şekilde aldatmaca bu. Beta aşamasından bahsetmiyorum bile.
Tesla'nın aracı otonom değil. Yani kullanıcının gözü aracın üzerinde olmalı ve her an kontrolü geri almaya hazır olmalı. Tesla bunu söyleyerek, müşterilerini uyararak aracı satıyor. Ancak alanlar araba giderken amuda kalkayım, yok bir elime alayım pizayı, öbür elimde kola, bacağımın üstünde elmalı pay gömeyim diyor falan... kimi horulduyor... Amerikalı abi ne bekliyorsun? Hem salak, hem görgüsüz, hem köylü. Hem de yarım yamalak eğitimli. En kötüsü... Hiç eğitimsiz olsa, cahil olsa cahilliğini bilir. En kötüsü yarı eğitimli olmak. Cahilsin ve cahil olduğunu bilmiyorsun. Kötü bir durum.
Ancak gene de Tesla ve kendi kendine giden araçları interneti kırdı. Hepimiz bunu biliyoruz.
Alman yetkililerin reklamda aracın otopilot özelliğinin belirtilmemesini istemesi ise otopilotun otopilot olmamasından kaynaklı. Otonom olmayan bir araç için "araçta otopilot var" dersen bu yanıltıcı reklam olur. Reklam ile interneti kıran videolar birleşirse ABD halkının bir üst (haklarını yemeyeyim, iki üst olsun) modeli olan Birkenstock'lu yiğitler Alamanya'nın hız sınırı olmayan; ama dar otobanlarını terörize edebilir. Daha Türk faktörüne girmedim bile. Uzun yolda vanından ayağını çıkaran yurdum gurbetçisini altında Tesla ile hayal ediniz... Bak detaylandırmadım. Kendin kafanda kurdun, düşündün. Ve şu anda gülüyorsun. "Biz 3 şarzla Dotçlanddan geldik" Ve eminim tırnak içindeki cümleyi Almancı aksanı ile okudun... Neyse, konumuz bu değil. Almanya'da da bu arabayı alıp bu özelliği şuursuzca bızıklayan ve şuursuzca kullanan olacaktır. O yüzden yetkililerin yanıltıcı reklam istememesini doğal karşılıyorum.
---------------------------
Özetle sıkıntı hükümette değil. Firma otonom olmayan bir destek sistemini biraz fazla şişirdi. Firmadaki suç bu. Kalan suç da dünya insanının henüz bu kadar gelişmiş olmamasında...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5871 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tesla motors, almanya ve