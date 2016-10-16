Almanya'dan Tesla'ya "Autopilot" uyarısı

Reuters'ın haberine göre Almanya'daki yönetim birimleri Tesla'nın reklamlarında "Autopilot" terimini kullanıcılar üzerinde yola ve çevreye karşı gerektiği kadar dikkatli olmamalarına sebep olduğu için kullanmamalarını istedi.

Neden böyle bir şey oldu?

Alman gazetesi Bild am Sonntag'ın haberine göre Alman Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt'in geçtiğimiz Cuma günü Tesla'ya gönderdiği mektupta "yanıltıcı" kelimesine vurgu yaparak "yanlış anlamaya mahal vermemek ve yanlış kullanıcı beklentilerini engellemek için" reklamlarda ve "Autopilot" teriminin kullanılmaktan vazgeçilmesini istediklerini belirtti.

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin daha öncesinde Tesla'ya hatırlattığı üzere bu özellik sadece "yardımcı" olması gerektiği ve "yüksek otonom araçların sürücünün sabit dikkati olmadan kontrol edilmemesi gerektiği" tekrarlanmış oldu.

Tesla sözcüsünün Reuters'a söylediğine göre sürücülere her zaman dikkatli olmaları gerektiği tavsiye ettiklerini ve Autopilot'un salt manuel sürüşe ek güvenlik katmanı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

http://www.theverge.com/2016/10/16/13299638/germany-tesla-autopilot-advertising