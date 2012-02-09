AlphaDog robotu dış mekan testlerine başladı

Haber Editörü
ABD savunma ajansı DARPA ve Boston Dynamics robot teknolojileri firması ortaklığında üretilen ve gelmiş geçmiş en iyi dış mekan robotlarından birisi ilan edilen 4 ayaklı AlphaDog robotu mühendisler eşliğinde dış mekan denemelerine başladı.
AlphaDog askeri operasyonlarda kullanılacak. Askerlerin onlarca kiloluk yükle motivasyon kaybına uğramasını engelleyecek olan AlphaDog 200Kg'ye kadar yük taşıyabiliyor. Projenin asıl adı Ayaklı Ekip Destek Sistemi (LS3) olarak belirlendi. Hem kara hem de deniz piyadelerine eşlik etmesi planlanıyor.
Laboratuvarda denemelerine devam eden AlphaDog bu hafta ilk kez dış mekan denemelerine başladı. AlphaDog sernsörleri yardımıyla bir kişiyi takip edebilirken, ağaçlar, kayalar, engeller ve tanımlanmayan insanları ayırt edebiliyor. DARPA 18 boyunca prototipi test edecek ve son güncellemelerle birlikte askeri birliklere gönderilecek.
Tek bir yakıt ikmaliyle AlphaDog 30km yol katedebiliyor. Ses algılaıcılarıyla oturma, kalkma, durma, yürüme gibi komutları ekip üyelerinden alabiliyor. Prototip üzerinde bir de şarj istasyonu bulunuyor. Telsiz, telefon gibi mobil cihazlar şarj edilebiliyor.
DARPA aynı yük hayvanları gibi AlphaDog'un da insanlarla iletişime geçmesini ve yük taşımasını istiyor.
18 aylık test sürecine yaz aylarında başlanacak. AlphaDog ayrıca deniz kuvvetleri ile ilgili saha egzersizi bilgilerine de sahip olacak.
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Alpha Dog şu an için çok komik ve saçma görünüyor. İnsan "Eskilerin yaptığı gibi katır kullansalar" diyor içinden ama bu projeye geleceği düşünerek bakmak lazım. Bu aracın muharip versiyonu çok daha değişik olacaktır ve başarılı olduğu takdirde muazzam bir kapı açacaktır. İleride Alpha Dog'un ağır silahlar taşıyan gelişmiş versiyonlarına şahit olabiliriz. 20 yıl sonra 120mm topla ya da roket podlarıyla donanmış, tankların ya da helikopterlerin çıkamadığı yüksek-engebeli arazide seke seke giden dört ayaklı robotların, askerlere sağlayacağı ateş üstünlüğünü düşünün.
Siz 3400m yüksekliğe en fazla 70'lik sahra topu çıkarabilirken çift gatling toplu ve 70mm roket podlarıyla kayalıkları tırmanabilen zırhlı bir robotla karşılaşmak ister misiniz?
Süper güç olmak böyle bir şeydir. 20-30 yıl sonrasını planlamak ve şimdiden harekete geçmek lazım. ABD 2050 yılına kadar ordusunun %50'sini robotlardan oluşuracak. Mermi sesi duyunca panikleyip etrafa rast gele ateş açan Coniler yerine korkmayan, uyumayan, kaytarmayan ve emirleri sorgulamayan mekanik bir ordu yaratacaklar. O yüzden adamlarla kafa bulmayalım. Şapkamızı önümüze koyup "Biz ne yapabiliriz" diye düşünelim.