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AlphaDog robotu dış mekan testlerine başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD savunma ajansı DARPA ve Boston Dynamics robot teknolojileri firması ortaklığında üretilen ve gelmiş geçmiş en iyi dış mekan robotlarından birisi ilan edilen 4 ayaklı AlphaDog robotu mühendisler eşliğinde dış mekan denemelerine başladı.

AlphaDog askeri operasyonlarda kullanılacak. Askerlerin onlarca kiloluk yükle motivasyon kaybına uğramasını engelleyecek olan AlphaDog 200Kg'ye kadar yük taşıyabiliyor. Projenin asıl adı Ayaklı Ekip Destek Sistemi (LS3) olarak belirlendi. Hem kara hem de deniz piyadelerine eşlik etmesi planlanıyor.

Laboratuvarda denemelerine devam eden AlphaDog bu hafta ilk kez dış mekan denemelerine başladı. AlphaDog sernsörleri yardımıyla bir kişiyi takip edebilirken, ağaçlar, kayalar, engeller ve tanımlanmayan insanları ayırt edebiliyor. DARPA 18 boyunca prototipi test edecek ve son güncellemelerle birlikte askeri birliklere gönderilecek.

Tek bir yakıt ikmaliyle AlphaDog 30km yol katedebiliyor. Ses algılaıcılarıyla oturma, kalkma, durma, yürüme gibi komutları ekip üyelerinden alabiliyor. Prototip üzerinde bir de şarj istasyonu bulunuyor. Telsiz, telefon gibi mobil cihazlar şarj edilebiliyor.

DARPA aynı yük hayvanları gibi AlphaDog'un da insanlarla iletişime geçmesini ve yük taşımasını istiyor. 

18 aylık test sürecine yaz aylarında başlanacak. AlphaDog ayrıca deniz kuvvetleri ile ilgili saha egzersizi bilgilerine de sahip olacak.



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uNequAL 7 yıl en beğenilen
Dizel sığır.
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Foxbat 7 yıl
Dizel sığır lafına koptum:)
Alpha Dog şu an için çok komik ve saçma görünüyor. İnsan "Eskilerin yaptığı gibi katır kullansalar" diyor içinden ama bu projeye geleceği düşünerek bakmak lazım. Bu aracın muharip versiyonu çok daha değişik olacaktır ve başarılı olduğu takdirde muazzam bir kapı açacaktır. İleride Alpha Dog'un ağır silahlar taşıyan gelişmiş versiyonlarına şahit olabiliriz. 20 yıl sonra 120mm topla ya da roket podlarıyla donanmış, tankların ya da helikopterlerin çıkamadığı yüksek-engebeli arazide seke seke giden dört ayaklı robotların, askerlere sağlayacağı ateş üstünlüğünü düşünün.
Siz 3400m yüksekliğe en fazla 70'lik sahra topu çıkarabilirken çift gatling toplu ve 70mm roket podlarıyla kayalıkları tırmanabilen zırhlı bir robotla karşılaşmak ister misiniz?
Süper güç olmak böyle bir şeydir. 20-30 yıl sonrasını planlamak ve şimdiden harekete geçmek lazım. ABD 2050 yılına kadar ordusunun %50'sini robotlardan oluşuracak. Mermi sesi duyunca panikleyip etrafa rast gele ateş açan Coniler yerine korkmayan, uyumayan, kaytarmayan ve emirleri sorgulamayan mekanik bir ordu yaratacaklar. O yüzden adamlarla kafa bulmayalım. Şapkamızı önümüze koyup "Biz ne yapabiliriz" diye düşünelim.
Dizel sığır lafına koptum:)Alpha Dog şu an için çok komik ve saçma görünüyor. İnsan "Eskilerin yaptığı gibi katır kullansalar" diyor içinden ama bu projeye ...
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RapscallioN 7 yıl
Komik olan aslinda burda robot hakkinda kendince eksikleri belirten arkadaslarin bu eksikleri robotu yapan mühendislerin ve amerikan ordusunun aklina gelmeyecegini düsünmeleri...Komik yorumlar yapip kendinizi gülünc duruma düsürmeyin arkadaslar...
Komik olan aslinda burda robot hakkinda kendince eksikleri belirten arkadaslarin bu eksikleri robotu yapan mühendislerin ve amerikan ordusunun aklina gelmeyece...
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DH Misafiri 7 yıl
Yukarıdaki yorumların çoğu ya robotla dalga geçiyor ya çok sesli bundan askeriye yaranılmaz gibi laflar söylüyor. Anlaşılamayan şey sanırım şu bu bir test sürüşü. Bu boyutta bu gürültüdeki robot belli bir dinamiğe dengeye veya yapması gereken şeylere programlandıkdan sonra o sizin yok sesi var yok şekli kötü değilen özelliklerine zaten bürünecektir. Sırtında 200kg yük taşıyan bir robota ayak gücü ile dengesinin bozulmasının sağlayıp genede ayakta durması ve farklı zeminlerde hareket etme kabileyeti bence hayran olunacak birşey. Unutmayın hayalet uçakları yapanda amerika bu cihazın sesini kesip görünmez hale getirebilecek olanda amerika... Üzerini belli bir şekilde kaplayıp radara yakalanmayan minimum düzelde ses çıkaran çok iyi bir sabotaj robotu haline gelebilir... 200 kg üzerine füze rampası koyup dibinizden atabilir yada lazer işaretci ile yakın menzilden sizi işaretleyebilir... daha bir çok şey olabilir... ama bu robot dediğiniz gibi gereksiz şey, yok efendim çok sesli, görünüşü çok saçma vs... biz bu laflarla uğraşırken adamlar yoluna bakıyor. Sonra gene havlayan biz oluyoruz...
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Easx 7 yıl
Sölediklerim sadece anlama ozurlulere ulasmıs sanırım. Bu robot bır muhendıslık harıkası olabılır. Yapılıs amacı benım sacma buldugum bı konu olabılır buda bana gore sacmalıktır.
Yada sadece hareket edıs tarzını sevmedım hosuma gıtmedı ?

Burdakı herkes o kadar cok sey bılıyorsa bı sacma robotta sız yapın. Bos bos konusmanın luzmu yok.
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DH Misafiri 7 yıl
@denorath, @D-GaaRa ABD savunma ajansı ve dünyanın en prestijli teknoloji şirketlerinden birinin sizin gibi 2 dahiyi bünyesinde çalıştırmamasının nelere mal olduğunu görmüş olduk.
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DH Misafiri 7 yıl
o harcadıkları para ile katır üretme çiftliği kursalarmış ya.. çok daha iyi iş yapar..
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mertblade 7 yıl
çok bilmişler konuşuyor robotun şuandaki amacı cephane veya erzak taşımak. o yüzden istediği kadar ses çıkarıp, gece görüş sistemleriyle gözükebilir sorun yok.
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DH Misafiri 7 yıl
bune len robot eşek
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OverClocK1ng 7 yıl
Biz hiçbir şey yapamayız. Yapmaya kalkarsak yapacak olan mühendisleri uçağa bindirip hoppp düşürürler..
Veya ben yapabiliyorum diyen çıkarsa bizimkiler "Git başka yerde yap" derler, adam da gider Amerika'da yapar.
Bakınız: Tıpta devrim yapacak bir şey icat edip te Türkiye'de yapmak isteyince
"Amaaan ne uğraşıyorsun, sabah televizyon programlarında Doktor olarak çıksana" denilen ve Amerika'ya gidip icatını Amerika'da çıkartıp tüm Dünyada yankı uyandıran Doktor...
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Ouroboros9 7 yıl
parodisi çok iyi olmuş
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berkkarabacak 7 yıl
Foxbat
Dizel sığır lafına koptum:)Alpha Dog şu an için çok komik ve saçma görünüyor. İnsan Eskilerin yaptığı gibi katır kullansalar diyor içinden ama bu projeye geleceği düşünerek bakmak lazım. Bu aracın muharip versiyonu çok daha değişik olacaktır ve başarılı olduğu takdirde muazzam bir kapı açacaktır. İleride Alpha Dogun ağır silahlar taşıyan gelişmiş versiyonlarına şahit olabiliriz. 20 yıl sonra 120mm topla ya da roket podlarıyla donanmış, tankların ya da helikopterlerin çıkamadığı yüksek-engebeli arazide seke seke giden dört ayaklı robotların, askerlere sağlayacağı ateş üstünlüğünü düşünün.Siz 3400m yüksekliğe en fazla 70lik sahra topu çıkarabilirken çift gatling toplu ve 70mm roket podlarıyla kayalıkları tırmanabilen zırhlı bir robotla karşılaşmak ister misiniz?Süper güç olmak böyle bir şeydir. 20-30 yıl sonrasını planlamak ve şimdiden harekete geçmek lazım. ABD 2050 yılına kadar ordusunun %50sini robotlardan oluşuracak. Mermi sesi duyunca panikleyip etrafa rast gele ateş açan Coniler yerine korkmayan, uyumayan, kaytarmayan ve emirleri sorgulamayan mekanik bir ordu yaratacaklar. O yüzden adamlarla kafa bulmayalım. Şapkamızı önümüze koyup Biz ne yapabiliriz diye düşünelim.

Foxbat sana kesinlikle katılıyorum,Amerikanın 50 yıl sonrasını düşünerek hareket ettiği kesin,ABD şuan süper güç ve uzun sürede böyle olmaya devam edecek bu gidişle
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Pandemic 7 yıl
gelecek vadeden ve gelecekten korkutan birşey.
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Mellkor 7 yıl
Bi aralar bir videosu vardi tekme yemisti bu robot onun videosu neredeki
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sertacarslan 7 yıl
Mühendis arkadaşlar bilirler, iş yerçekimine karşı yapılır, o nedenle bununla elektrikli arabaları karşılaştırmak doğru olmaz. Günümüz batarya teknolojisi böyle bir enerji canavarına yeterli enerjiyi yeterli süre sağlayabilmekten oldukça uzak (bilmediğimiz hidrojen yakıt teknolojileri falan varsa bilemem) O nedenle bu robotun sessiz bir versiyonunun arazide uzun süre varolabileceğine inanmıyorum.
Ama zaten bu proje aslında robot insan (petman) projesine ön hazırlık olarak yapıldı, robot insan teknolojisi de bu projede edinilen deneyimlerle hızla ilerliyor.
Savaş alanlarında ve özellikle zorlu arazi koşullarında, dağlarda, gerektiğinde iki ayak, gerektiğinde dört ayak, gerektiğinde gövde üzerinde yol katedebilen, tırmanabilen insan biçimli bir düşmanla, hele bir de sessiz enerji kaynaklarına da sahip olabilmişse, karşılaşmayı hiç istemezdim şahsen...
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huseyincarnege 7 yıl
sanki uyuşturucuyla vurulmuş köpeye benziyo :)
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[GM]PhyrO 7 yıl
Merhabalar Aplha dog'un ilk videolarını 2008 yılında görmüştüm oldukça etkileyiciydi yayınladığınız videolar arasında Buz üstünde yürüdüğü videoyu göremedim. Oldukça etkileciydi.
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