AlphaDog robotu dış mekan testlerine başladı

ABD savunma ajansı DARPA ve Boston Dynamics robot teknolojileri firması ortaklığında üretilen ve gelmiş geçmiş en iyi dış mekan robotlarından birisi ilan edilen 4 ayaklı AlphaDog robotu mühendisler eşliğinde dış mekan denemelerine başladı.





AlphaDog askeri operasyonlarda kullanılacak. Askerlerin onlarca kiloluk yükle motivasyon kaybına uğramasını engelleyecek olan AlphaDog 200Kg'ye kadar yük taşıyabiliyor. Projenin asıl adı Ayaklı Ekip Destek Sistemi (LS3) olarak belirlendi. Hem kara hem de deniz piyadelerine eşlik etmesi planlanıyor.





Laboratuvarda denemelerine devam eden AlphaDog bu hafta ilk kez dış mekan denemelerine başladı. AlphaDog sernsörleri yardımıyla bir kişiyi takip edebilirken, ağaçlar, kayalar, engeller ve tanımlanmayan insanları ayırt edebiliyor. DARPA 18 boyunca prototipi test edecek ve son güncellemelerle birlikte askeri birliklere gönderilecek.





Tek bir yakıt ikmaliyle AlphaDog 30km yol katedebiliyor. Ses algılaıcılarıyla oturma, kalkma, durma, yürüme gibi komutları ekip üyelerinden alabiliyor. Prototip üzerinde bir de şarj istasyonu bulunuyor. Telsiz, telefon gibi mobil cihazlar şarj edilebiliyor.





DARPA aynı yük hayvanları gibi AlphaDog'un da insanlarla iletişime geçmesini ve yük taşımasını istiyor.





18 aylık test sürecine yaz aylarında başlanacak. AlphaDog ayrıca deniz kuvvetleri ile ilgili saha egzersizi bilgilerine de sahip olacak.