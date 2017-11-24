Altay Tankı için teklif veren şirketler belli oldu

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Altay Tankı’nın güç ve aktarma grubu geliştirmesi için işi üstlenen Tümosan, çeşitli sorunlar nedeni ile projeden çekilmek zorunda kalmış ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı da yeni bir ihale ile projenin yeni üstlenicisini aramaya koyulmuştu. Özellikle ortak çalışma noktasında yurt dışından bir ortak bulamayan Tümosan bundan kaynaklı sorunlar yaşamıştı. Bu sürecin sonunda da konuya ilişkin yeni bir sayfa açıldı.





Kısa bir süre önce açıklanan çağrı doğrultusunda Altay Tankı için güç grubu geliştirilmesi projesi teklife çağrı dosyasını müsteşarlıktan teslim alan firmalar harf sırasına göre şu şekilde resmiyet kazanmış:

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİGES FİZİK VE GEOMETRİDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON HİZMET TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FİZİK VE GEOMETRİDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON HİZMET TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL DENİZCİLİK GEMİ İNŞA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GEMİ İNŞA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TUSAŞ MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ





Müsteşarlık ilerleyen günlerde güç grubu geliştirilmesi konusunda hangi firmanın görevi üstlenmiş olacağını resmen açıklayacak ve Altay Tankı için süreç yeniden ilerlemeye başlayacak. Dileriz bu kez sorunsuz ve çok hızlı bir şekilde netice elde edilir.

http://www.ssm.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=1063&LangID=1