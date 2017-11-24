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Altay Tankı için teklif veren şirketler belli oldu

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın Altay Tankı’nın güç grubu geliştirmesi için açtığı proje çağrısına teklif veren firmalar, müsteşarlığın resmi sitesinde ilan edildi.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Altay Tankı için teklif veren şirketler belli oldu
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Altay Tankı’nın güç ve aktarma grubu geliştirmesi için işi üstlenen Tümosan, çeşitli sorunlar nedeni ile projeden çekilmek zorunda kalmış ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı da yeni bir ihale ile projenin yeni üstlenicisini aramaya koyulmuştu. Özellikle ortak çalışma noktasında yurt dışından bir ortak bulamayan Tümosan bundan kaynaklı sorunlar yaşamıştı. Bu sürecin sonunda da konuya ilişkin yeni bir sayfa açıldı.


Kısa bir süre önce açıklanan çağrı doğrultusunda Altay Tankı için güç grubu geliştirilmesi projesi teklife çağrı dosyasını müsteşarlıktan teslim alan firmalar harf sırasına göre şu şekilde resmiyet kazanmış:

  • BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • FİGES FİZİK VE GEOMETRİDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYON HİZMET TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • İSTANBUL DENİZCİLİK GEMİ İNŞA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  • TUSAŞ MOTOR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
  • TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ


Müsteşarlık ilerleyen günlerde güç grubu geliştirilmesi konusunda hangi firmanın görevi üstlenmiş olacağını resmen açıklayacak ve Altay Tankı için süreç yeniden ilerlemeye başlayacak. Dileriz bu kez sorunsuz ve çok hızlı bir şekilde netice elde edilir.


http://www.ssm.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=1063&LangID=1 Yorum Yaz
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myhotyro 1 yıl en beğenilen faniseyler
faniseyler

Bu zırhı aracı bizimkiler değilde aynısını Elon musk yapsaydı muhtemel yorumuz şöyle olurdu
Vay arkadaş adam yapıyor dahi adam dahi
Ama bizimkiler yapınca muhtemel yorum
motoru ordan lambası şurdan yerli mi bu şimdi

Bak ne güzel yazmışsın, "Elon musk yapsaydı" demişsin. Yani yapılan, olan şeyler ile hayal edilen şeyler aynı değil. Kimse daha yolun başında iken "Elon Musk elektirikli Tesla araba yapacak, muhteşem bir araba yapacak, dünyanın en yiyisi olacak" demedi. Ne zaman ki arabaları, rokeyleri insanların önüne koydu o zaman Elon Musk oldu. Ortaya ürün konsun, biz de gurur duyalım sevinelim. Ama kimse hayal satmasın, önce yapsın önümüze koysun sonra gururlanalım.
faniseylerBu zırhı aracı bizimkiler değilde aynısını Elon musk yapsaydı muhtemel yorumuz şöyle olurduVay arkadaş adam yapıyor dahi...
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2 Yanıt Yanıtla +54
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faniseyler 1 yıl
Bu zırhı aracı bizimkiler değilde aynısını Elon musk yapsaydı muhtemel yorumuz şöyle olurdu
Vay arkadaş adam yapıyor dahi adam dahi
Ama bizimkiler yapınca muhtemel yorum
motoru ordan lambası şurdan yerli mi bu şimdi
Bu zırhı aracı bizimkiler değilde aynısını Elon musk yapsaydı muhtemel yorumuz şöyle olurduVay arkadaş adam yapıyor dahi adam dahiAma bizimkiler yapın...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 5 ay
yapsaydı bizimkiler derdik yaptılarmı?
her 3 ayda bir yok onun ihalesi yok bunun ihalesi 2007 den beri yok o firma yok bu firma sen körmüsün biz körmüyüz vatandaş körmü ?
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DH Misafiri 1 yıl
Teknoloji sitesinde cehalet diz boyu. Herhangi bir cihazı söküp içini açtığınızda, içinde tüm dünyayı bulursunuz. Amerika, Almanya, Fransa, Çin, Japonya, Tayvan, Kore v.d. gibi dünyanın parça üreten tüm ülkelerinden parçalar bulursunuz. Global dünyada hiç kimse bir ürünü tamamen kendisi yapmaz, yapsa da verimli olmaz. Önemli olan özgün tasarım, konsept ve konfigürasyondur. Parçaları yerli değil diye yerli bir tasarımı eleştirmek aptalcadır.
Tank konusundaki sorun, motorunun lisansına sahip olma meselesidir. Türkiye'ye motor veriyorlar ancak kendi lisansımızla yapıp satmamızı istemiyorlar. 1500 beygirlik bir motoru geliştirmek ve üretmek ayrıca bilgi birikimi ve teknik altyapı ister. Ülkemiz, tankın başka ülke ürünleriyle ikame edilemeyecek kısımlarını kendi lisansıyla üretmeye çalışıyor. Hitler’in geliştirttiği arabaya (bettle) yüksek hayranlıkla binen hippi ve sözüm ona sosyal demokratların içinde bulunduğumuz gelişmeleri algılayabileceğini ummak bizim hatamız.
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hollowman_ 1 yıl
Hala ilk 250 adetin yerli motor olmadan üretileceğinden habersiz "tankı yapamıyolar ehi ehi" diye zırvalayanlar var. şimdiye kadar 2 prototip'in üretilip 3- yıl her şartta ters edildiğinden de habersiz cahil sürüsü. Devlet Altay'a motor bulamıyor diye değil, stratejik açıdan önemli gördüğü için bir sonraki adımında motoru yerlileştirmek istiyor.
Siz istiyorsunuzki bunca başarıyla rağmen yaptıklarını millete anlatmasınlar, anlatırlar da bu makarnacı halk tekrar tekrar oy verir dimi hastalıklılar.
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Sturmfahrt 1 yıl
Önemli olan motoru falan üretmek motor bizimse ne güzel.
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Bu motor işi için de konsorsiyum kurulmalı. Motor ve transmisyonu bir firma üretmek zorunda değil.
Otosan firması uzak duruyor onu da ikna etmeli.
Hema Endüstride lisans altı olsa bile şanzıman üretimi var o şirketten de faydalanmak lazım.
Vasıflı üniversiteler motor/transmisyon mühendisliği disiplinlerinde projeye eklemlenmeli.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi hayırlısı olsun.
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REV0 1 yıl
Tumosan hangi yuzle ihaleye tekrar giriyor ? Kaynaklar tatli mi geldi ?
2silindirli traktor motoru yapmaya devam etsinler.
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interwap 1 yıl REV0
REV0

Tumosan hangi yuzle ihaleye tekrar giriyor ? Kaynaklar tatli mi geldi ?

2silindirli traktor motoru yapmaya devam etsinler.

Haksızlık ediyorsun.
Tümosan ilk görevde ihaledeki şartlar ne ise ona göre hareket etti. Şartlar değişirse Tümosan'ın yapabileceği de değişecek.

Ayrıca Tümosan bahsettiğin gibi sadece 2 silindir motor yapmıyor. Bir incele
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Jacobıan 1 yıl
teklif veren şirketler mi malum grubun tek bir hedefi var bu parayı bmc ye peşkeş çekmek
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stalker(1979) 1 yıl
BMC ve Tümosan beraber çalışsalar aslında olmayacak iş değil. Türkiye'nin kanayan yarası bu dizel motor konusu. Geçen gün T-155'lerin motoru MTU olduğu için almanyanın satışa engel olduğu söyleniyordu. Yerli motorumuz olsaydı araplardan iyi para kazanabilirdi Türkiye.
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12 Angry Men 1 yıl
Her sene aynı terane.
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