Altay Tankı projesinde Tümosan devre dışı kaldı: Şimdi ne olacak?

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Tümosan tarafından yapılan açıklamaya göre Altay Tankı için güç ve aktarma grubu geliştirme sözleşmesi karşılıklı görüşmeler sonucu iptal edildi. Geliştirme sürecinde bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak adına birlikte çalışılmak istenen ülkelerle siyasi sorunlar nedeni ile bir türlü anlaşamayan Tümosan sonunda projeden çekilmek zorunda kaldı.

Bu iptal nedeniyle herhangi bir ceza ödemeyecek olan Tümosan, haberin duyulmasıyla büyük kayıp yaşadı. Borsada %10’dan fazla değer kaybına uğrayan Tümosan tarafındansüreç içerisinde Almanya, İngiltere, Güney Kore, İspanya, ABD, Ukrayna, Rusya, Japonya ve Kanada kökenli şirketlerle görüşüldüğünü ancak uzlaşma sağlanamadığı aktarılıyor (Özellikle Avrupa Parlamentosu'nun bu noktada kararı var.).

Peki Şimdi Ne Olacak?

Alman kökenli MTU tarafından geliştirilen motor ile testleri devam eden Altay Tankı için yerli motor kritik bir önem taşıyor. V12 konfigürasyonuna sahip olan MTU firmasının ürettiği 27 litrelik motor, 1600 beygir güç ve 5000Nm tork üretiyor. -47 dereceden 125 dereceye kadar geniş bir ölçekte çalışabilecek, radyoaktif ışımlara karşı özel korumalı bir yapıda. İthal motor kağıt üstünde son derece makul olsa da işin bir de siyasi yönü var.

Alman kökenli MTU firmasının üzerinde söz sahibi isim şu anda Rolls-Royce. Şirket de motorun yüksek miktarlarda satın alınmasına sadece ülke içinde kullanılması şartıyla izin veriyor. Mesela bugün elimizde Altay Tankı olsa Suriye’de kullanma imkânımız olamayacak. Burada süreç biraz daha karanlık tabi. Şirket yetkililerinin hükumet seviyesindeki görüşmelerde iş nasıl bir boyut kazandı orası soru işareti. Detayları bilemiyoruz ve tüm bunların resmi dayanakları yok ancak buradan da anlaşılacağı üzere bu tip sorunların aşılabilmesi adına yerli motor kritik bir önem taşıyor.

İlerleyen günlerde konuya dair daha somut gelişmeler ortaya çıkar mı ya da arka planda birtakım anlaşmalar veya çalışmalar yürütülüyor mu bilemiyoruz ancak şu aşamada ciddi sıkıntıların olduğu aşikâr. Detaylar ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya çalışacağız.