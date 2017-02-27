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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Altay Tankı projesinde Tümosan devre dışı kaldı: Şimdi ne olacak?

Tümosan, Altay Tankı projesinde saf dışı kaldı. Sürekli olarak süre uzatma isteyen şirketin sözleşmesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından iptal edildi, Tümosan hisseleri çakıldı.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Altay Tankı projesinde Tümosan devre dışı kaldı: Şimdi ne olacak?
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Tümosan tarafından yapılan açıklamaya göre Altay Tankı için güç ve aktarma grubu geliştirme sözleşmesi karşılıklı görüşmeler sonucu iptal edildi. Geliştirme sürecinde bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak adına birlikte çalışılmak istenen ülkelerle siyasi sorunlar nedeni ile bir türlü anlaşamayan Tümosan sonunda projeden çekilmek zorunda kaldı.

Bu iptal nedeniyle herhangi bir ceza ödemeyecek olan Tümosan, haberin duyulmasıyla büyük kayıp yaşadı. Borsada %10’dan fazla değer kaybına uğrayan Tümosan tarafındansüreç içerisinde Almanya, İngiltere, Güney Kore, İspanya, ABD, Ukrayna, Rusya, Japonya ve Kanada kökenli şirketlerle görüşüldüğünü ancak uzlaşma sağlanamadığı aktarılıyor (Özellikle Avrupa Parlamentosu'nun bu noktada kararı var.).

Peki Şimdi Ne Olacak?

Alman kökenli MTU tarafından geliştirilen motor ile testleri devam eden Altay Tankı için yerli motor kritik bir önem taşıyor. V12 konfigürasyonuna sahip olan MTU firmasının ürettiği 27 litrelik motor, 1600 beygir güç ve 5000Nm tork üretiyor. -47 dereceden 125 dereceye kadar geniş bir ölçekte çalışabilecek, radyoaktif ışımlara karşı özel korumalı bir yapıda. İthal motor kağıt üstünde son derece makul olsa da işin bir de siyasi yönü var.

Alman kökenli MTU firmasının üzerinde söz sahibi isim şu anda Rolls-Royce. Şirket de motorun yüksek miktarlarda satın alınmasına sadece ülke içinde kullanılması şartıyla izin veriyor. Mesela bugün elimizde Altay Tankı olsa Suriye’de kullanma imkânımız olamayacak. Burada süreç biraz daha karanlık tabi. Şirket yetkililerinin hükumet seviyesindeki görüşmelerde iş nasıl bir boyut kazandı orası soru işareti. Detayları bilemiyoruz ve tüm bunların resmi dayanakları yok ancak buradan da anlaşılacağı üzere bu tip sorunların aşılabilmesi adına yerli motor kritik bir önem taşıyor. 

İlerleyen günlerde konuya dair daha somut gelişmeler ortaya çıkar mı ya da arka planda birtakım anlaşmalar veya çalışmalar yürütülüyor mu bilemiyoruz ancak şu aşamada ciddi sıkıntıların olduğu aşikâr. Detaylar ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya çalışacağız.


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Guest-BF8E9B238 2 yıl en beğenilen
Yıllardır Altay tankı diye hükümetin reklamını yapan yandaş medya bu haberi de yayınlayacak mı acaba? Yoksa iyi olan herşeyi biz yaptık, kötü olanlar dış mihraktan diyerek milleti uyutmaya devam mı edecek?
Yıllardır Altay tankı diye hükümetin reklamını yapan yandaş medya bu haberi de yayınlayacak mı acaba? Yoksa iyi olan herşeyi biz yaptık, kötü olanlar dış mihra...
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1 Yanıt Yanıtla +131
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Mertcan-39 2 yıl
tümosan doğru düzgün traktör motoru üretemiyor traktör dağılıyor tank a hiç yapmasın daha iyi zaten
1 Yanıt Yanıtla +71
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Drakeshark 2 yıl
Önünü arkasını kestirmeden, sırf kendi yandaş kitlenin gazını almak göz boyamak için böyle gelişi güzel etrafa naralar atarsan, at koşturmaya çalışırsan asrın projesi dediğin 100 lerce haberini yaptığın tankını MOTORSUZ bırakırlar böyle.
Yok ab ye kafa tutuyoruz, yok Batıya ayar çekiyoruz diye diye daha kaç yanlış yapacaksınız ?
O battı,batıyor,bitti,ayarın kralını veriyoruz dediğiniz Avrupa tek bir hamlesiyle senin en çok bel bağladığın ana muharebe tankını kalpsiz bırakıyor.
Boş yere atıp tutmanın şov yapmanın hiç bir işe yaramayacağını bilen biliyor da siz ne zaman anlayacaksınız peki ?
Önünü arkasını kestirmeden, sırf kendi yandaş kitlenin gazını almak göz boyamak için böyle gelişi güzel etrafa naralar atarsan, at koşturmaya çalışırsan asrın ...
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2 Yanıt Yanıtla +53
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Samed Bey 2 yıl
Kötü bir haber.
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vincent5555 2 yıl
umudum arttı
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guvven 2 yıl
Motor yapmayi kolay zannedenler sadece dokum isinin bile ne kadar zor oldugunu buradan okusunlar. Tank motoru ise cok daha zor is, cok yuksek tork güc ister.

muhendisce.net/...

Doküm kısmını halletseniz bile daha bunun turbosu, valvesi, verimliliği, pistonu var oglu var. Ben mühendis değilim ama onlara sorsanız size ne kadar zor oldugunu ve neden yapılamadığını güzelce anlatırlar.
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REV0 2 yıl guvven
guvven
Motor yapmayi kolay zannedenler sadece dokum isinin bile ne kadar zor oldugunu buradan okusunlar. Tank motoru ise cok daha zor is, cok yuksek tork güc ister.

muhendisce.net/...

Doküm kısmını halletseniz bile daha bunun turbosu, valvesi, verimliliği, pistonu var oglu var. Ben mühendis değilim ama onlara sorsanız size ne kadar zor oldugunu ve neden yapılamadığını güzelce anlatırlar.

Yirtdisindaki universitelerin birinci yilindan ogretiyorlar motor yapimini 1ci yilin sonunda motoru sifirdan yapacak bilgiye erisiyor ogrenci, kendi bolumumden biliyorum.
Bahsi gecen hesaplamalar elle falan yapilmiyor, bilgisayar hepsini hallediyor zaten, mesele bilgisayara projeyi girecek adam olmasi.
Yerli uydudan yerli her haltin 15 senede icad edildigini baz alirsak, motor yapmak istenmiyor sonucu cikar.
Yerli ucak yapiyoruz, yerli araba yapiyoruz, yerli uydu yapiyoruz ama bir dizel motori yapamiyoruz.
Ya bunlar yerli degil bizi kandiriyorlar, ya da motor yapmak istemiyoruz.
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Mogolo 2 yıl
motor denilen şey nite bu kadar zor baska motordan bakılıp yapilamazmi
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montevo 2 yıl Mogolo
o zaman çalıntı olduğu anlaşılır.bağımsız ülkenin özelliği budur.yaparsın ve kimse ile şöyle böyle anlaşma yapmazsın.ülkede mühendis mi yok anlamıyorum.
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Bluflame 2 yıl
Rudolf Diesel, 1893’de dizel motoru icat etmiş, biz hala beceremedik.
adam işe at arabasıyla gidermiş, motorun planlarını eliyle çizermiş, bilgisayar falan yok yani anlayın.
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61gün 2 yıl Bluflame
aman yarabbi. hocam zeka fışkırıyor sizden bunu boşa harcamayın bakın.
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guvven 2 yıl
Motor icin ilk secenek MTU hala. Olmazsa ukrayna'dan 6TD3 motorunu alıp torkunu yükseltmek icin gelistirme yapacağız. Bunu da su anki plana göre BMC yapacak.

Otokar'ın motor ile ilgisi yok. Umarım MTU ile imzaladıkları 250 motor icin anlasma da iptal olmaz.

motormudur.com/...
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Ferrari 2 yıl guvven
MTU'nun MT 883 motoru sadece ilk 250 adet Altay Tankında kullanılacak. Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında geliştirilecek yerli motor da Ukrayna'nın 6TD3 motoru üzerinden geliştirilecek.
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DH Misafiri 2 yıl
Fort OTOSAN'a verilmeliydi bu görev bence. Yada Tümosan, Otosaan ile birlikte görevlendirilmeli. Bu konularda ihale açıp kimler talip olmak isterler diye sorulmamalıydı, sorulmamalı da. Ama talip olanın da önü kesilmemeli de elbette. Bu milli bir meseledir. TC Devletinin şemsiyesi altında bulunan herkes milli konularda üzerine düşen görevden kaçmamalı, kaçamamalıdır. Ve bizim de bu konularda kimin birikimi varsa ondan faydalanmak zorunluluğumuz vardır. Bu nedenle ücreti karşılığında bu GÖREV VERİLMELİYDİ / VERİLMELİ diyorum. Zaten KOÇ gurubunun da böyle bir görevi seve seve üstleneceğinden eminim.
Zira OTOSAN sanıyorsam geçen yıl 480 BG de ki dizel motoru kendi imkanlarıyla tasarladı, üretti, sattı ve satıyor da. Dolayısıyla motor konusunda ki bilgi birikiminden, deneyiminden faydalanabileceğimiz deneyimli ender milli firmalarımızdan biri olduğunu düşünüyorum. Devletimiz işte tam da bu konularda karar verici olup Tümosan ile Otasan'ı gibi konularında birikim sahibi olan firmaları bir araya getirerek sonuç odaklı oluşumların oluşmasını sağlamalıdır. Bu arada elbette ki bu konularda tabiri caiz ise atıp tutmak bana düşmez elbette. Bu yazdıklarım benim şahsi düşüncelerimdir.
Şimdiden eleştirileri duyar gibi oldum. Neredeymiş bu motor? Efendim bu tank motoru, Öyle KAMYON motoruna benzemez. Ya bizi yıllarca kuşlara bindirenler şimdi tank motoru mu yapacak ...vesaire vesaire.
İlk ANKA, ATAK, ASKERİ GEMİ vs yapılırken de yok öyle olmaz, onlar yıllar önce başlamışlar, biz daha kağıttan uçak yapamıyoruz......DEMEDİLERMİ? Yada siz DEMEDİNİZ Mİ? Elbette benim de içimde bir yerlerde endişelerim oldu, olmalıydı da, olmalıda. Ama bu yapmak istediklerimize, kendimişze olan güvenimize engel olmamalı. Unutmayalım ki hiç bir kuş düşeceğim diye düşünerek yuvadan atlamaz.
haberturk.com/...
hurriyet.com.tr/...
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ibo83 2 yıl
Klasik devlet parti muhabbeti..
Yandaş kardeş tanıdık firmaya verirler ihale olmaz olsa bile verdiği fiyata bakılmadan (kapalı usul derler) kendi adamlarını seçip kaymağını yesin derler!!
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MS4343 2 yıl
Bilmem ne olacak?
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DEMİRCİEFE 2 yıl
kurtuluşumuzun tek çaresi var, teknolojıyı kendimiz üretmek.
savaşta yerlebir olan almanya,japonya,fransa, ingiltere ve sson yıllarda çin,i çok dikkatle örnek almalıyız.
yoksa onun bunun oyuncağı oluruz.başka çaremız yok.
2016- 2017 yıllarında ,ankara,istanbul,izmir ve diğer şehirlede kullanılan şehir içi elektrikli tren (vagon)setlerının ispanya,g.kore, ve çin,den satın almamız utanç ve üzüntü verici.
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