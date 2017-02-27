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Turkcell’in enerji şirketinde detaylar netlik kazanmaya başladı

Turkcell’in bir süre önce KAP’a bildirimini yaptığı enerji şirketi kurulum planı, Kaan Terzioğlu’nun MWC 2017 kapsamında yaptığı açıklamalar ile netlik kazanmaya başladı.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell’in enerji şirketinde detaylar netlik kazanmaya başladı
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Kamu Aydınlatma Platformu’na 17 Şubat tarihinde bir açıklama yapan ve enerji şirketi kurulacağını aktaran Turkcell’in bu hamle ile ne yapmayı planladığı merak konusu olmuştu. Sürece ilişkin bilinmezlik Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun açıklamaları ile netlik kazanmaya başladı.

Kaan Terzioğlu’nun açıklamaları şöyle: “Fiyat rekabetine değil hizmet rekabetine odaklanıyoruz. Turkcell Finansman A.Ş. ile ucunda internet olan, uzaktan erişilip yönetilebilen tüm cihazların finansmanını sağlamak için yola çıktık. Şimdi ise yeni kurduğumuz şirketimiz olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi ile kesilmeyen elektrik hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Böylece enerji tasarrufu sağlayan cihazlar, daha verimli enerji kullanımı sağlayan çözümler, evlerimizde yer alacak ve elektrikle çalışan akıllı ev bileşenleri sürekli internete bağlı şekilde çalışabilecek. Bu sayede dataya bağlı çalışan, uzaktan kontrol edebildiğimiz tüm bileşenler hem kesintisiz internet hem de kesintisiz enerji kaynağına bağlı olarak sürekli online kalabilecek.”

Açıklamalarda ayrıca 2 milyon TL sermayeli şirketin kurulum sürecinin devam ettiği belirtiliyor. Turkcell bu şirket üzerinden kesintisiz güç kaynakları, jeneratörler gibi araçların finansmanını sağlayacak. Ayrıca enerjiyi daha verimli kullanacak ampul, ısıtma sistemleri, termostatlar da tüketicilere sunulacak.

Böylelikle Turkcell, Tüketici Finansmanı Hizmeti, Elektrik Hizmeti ve İletişim Hizmeti alanlarındaki üç şirketini ortak bir amaç için aynı paydada buluşturacak ve sıradışı bir hizmet modeli ile karşımızda olacak. Özellikle elektrik şirketinin tasarrufu ön plana çıkaran hizmetler sağlayacağı belirtiliyor. Yani mevcut elektrik alt yapısını hizmet çeşitliliği ekseninde yatay olarak genişletecek hamleler planlanıyor.


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shadowtr 2 yıl en beğenilen
Çok mantıklı hamleler yapıyor Turkcell yatırım yaparken.
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Logic_Man 2 yıl
Enerji sektörünün gitgide dijitalleşmesi, akıllı şebeke mimarileri ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla beraber, enerji sektörünün internet devrimine benzer yeni bir devrim gerçekleştireceği öngörülüyor dünya çapında. Forumda yakın zamanda ENERNET kavramı üzerine bir haber yayınlanmıştı. Linkten haberi okursanız Turkcell 'inde enerji sektöründe gerçekleşecek bu trendi yakalamak adına böyle bir girişime başladığını düşünebiliriz.
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sis651 2 yıl Logic_Man
Muhtemelen, benzer bir şeyler yapacaklar. Müşterilere tasarruflu bu deyip biraz cihaz satıp para kazanacaklar; biraz da ucundan indirimli elektrik satıp para kazanacaklar vs. Akıllı ev akıllı enerji ayağına müşterileri sömürecekler.
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Logic_Man 2 yıl
Enerji sektörünün gitgide dijitalleşmesi, akıllı şebeke mimarileri ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla beraber, enerji sektörünün internet devrimine benzer yeni bir devrim gerçekleştireceği öngörülüyor dünya çapında. Forumda yakın zamanda ENERNET kavramı üzerine bir haber yayınlanmıştı. Linkten haberi okursanız Turkcell 'inde enerji sektöründe gerçekleşecek bu trendi yakalamak adına böyle bir girişime başladığını düşünebiliriz.
donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Logic_Man 2 yıl
Enerji sektörünün gitgide dijitalleşmesi, akıllı şebeke mimarileri ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla beraber, enerji sektörünün internet devrimine benzer yeni bir devrim gerçekleştireceği öngörülüyor dünya çapında. Forumda yakın zamanda ENERNET kavramı üzerine bir haber yayınlanmıştı. Linkten haberi okursanız Turkcell 'inde enerji sektöründe gerçekleşecek bu trendi yakalamak adına böyle bir girişime başladığını düşünebiliriz.
donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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karmixs 2 yıl
Turkcell boş adım atmaz detay az ileri ki süreç ne ona bakmak lazım 😊
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erdemkuru 2 yıl
aylık 52 lira dağıtım bedeli ödemekten kurtarsında
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sis651 2 yıl erdemkuru
Dağıtım bedelini her türlü ödeyeceksiniz, onu bölgenizdeki elektrik hatlarının tamir ve bakımını yapan tedaş kurumları alıyor. İletim kısmını Teiaş alıyor, bunlar alınacak. Elektrik faturanız 80 lira civarını geçiyorsa %8 falan bir indirim yapabiliyorlar. Ayrıca İnternet, telefon ve elektrik faturalarını birleştirerek bir şey yapmaya çalışırlarsa oradan bir indirimli hizmet verme durumu olabilir bir miktar ama pek böyle bir şeye izin vermezler ki yapmazlar.
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shadowtr 2 yıl en beğenilen
Çok mantıklı hamleler yapıyor Turkcell yatırım yaparken.
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