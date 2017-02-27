Turkcell’in enerji şirketinde detaylar netlik kazanmaya başladı

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Kamu Aydınlatma Platformu’na 17 Şubat tarihinde bir açıklama yapan ve enerji şirketi kurulacağını aktaran Turkcell’in bu hamle ile ne yapmayı planladığı merak konusu olmuştu. Sürece ilişkin bilinmezlik Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu’nun açıklamaları ile netlik kazanmaya başladı.

Kaan Terzioğlu’nun açıklamaları şöyle: “Fiyat rekabetine değil hizmet rekabetine odaklanıyoruz. Turkcell Finansman A.Ş. ile ucunda internet olan, uzaktan erişilip yönetilebilen tüm cihazların finansmanını sağlamak için yola çıktık. Şimdi ise yeni kurduğumuz şirketimiz olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret Anonim Şirketi ile kesilmeyen elektrik hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Böylece enerji tasarrufu sağlayan cihazlar, daha verimli enerji kullanımı sağlayan çözümler, evlerimizde yer alacak ve elektrikle çalışan akıllı ev bileşenleri sürekli internete bağlı şekilde çalışabilecek. Bu sayede dataya bağlı çalışan, uzaktan kontrol edebildiğimiz tüm bileşenler hem kesintisiz internet hem de kesintisiz enerji kaynağına bağlı olarak sürekli online kalabilecek.”

Açıklamalarda ayrıca 2 milyon TL sermayeli şirketin kurulum sürecinin devam ettiği belirtiliyor. Turkcell bu şirket üzerinden kesintisiz güç kaynakları, jeneratörler gibi araçların finansmanını sağlayacak. Ayrıca enerjiyi daha verimli kullanacak ampul, ısıtma sistemleri, termostatlar da tüketicilere sunulacak.

Böylelikle Turkcell, Tüketici Finansmanı Hizmeti, Elektrik Hizmeti ve İletişim Hizmeti alanlarındaki üç şirketini ortak bir amaç için aynı paydada buluşturacak ve sıradışı bir hizmet modeli ile karşımızda olacak. Özellikle elektrik şirketinin tasarrufu ön plana çıkaran hizmetler sağlayacağı belirtiliyor. Yani mevcut elektrik alt yapısını hizmet çeşitliliği ekseninde yatay olarak genişletecek hamleler planlanıyor.