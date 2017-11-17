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Altay Tankı’na 3 Türk şirketinden seri üretim teklifi

Altay Tankı’nın seri üretime geçirilmesi konusundaki çalışmalar devam ederken 3 önemli şirketten üretimin resmen başlatılmasına ilişkin resmi teklif iletildi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar:
1 yıl
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39
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Altay Tankı’na 3 Türk şirketinden seri üretim teklifi
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Milli Ana Muharebe Tankı Altay’ın seri üretim süreçlerine dair bilinmezlikler sürerken bu noktada teklif toplamaya başlayan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na savunma sanayii ve zırhlı araç üretimi konusunda tecrübeli üç önemli Türk şirketinden teklif geldi. Bu üç şirketten iki tanesi bu konuda zaten çok istekli olduğunu her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen Otokar ile son dönemde adı Altay Tankı ile sıkça anılan FNSS oldu. Üçüncü isim ise BMC.


Otokar

Haziran 2017’de Altay Tankı’nın seri üretimi için ihale sürecine dahil olma kararı alan şirket bu bağlamda dün akşam saatlerinde söz konusu projeye ilişkin teklif dosyasını Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na sunduğunu duyurdu. Otokar, 2008 yılında Altay Tankı’nın prototipinin üretim sürecinde de ana yüklenici olarak seçilmişti. Prototiplerin kabul ve kalifikasyon testleri Şubat 2017’de tamamlandı. Prototipler için Teknik Veri Paketi inceleme ve onaylama süreci ise SSM tarafından devam ettiriliyor.


FNSS

Gerek bu alandaki tecrübesi gerekse Altay Tankı konusundaki istekli duruşu ile FNSS, Otokar’ın teklif sunması muhtemel rakipler arasındaki en iddialı isim konumunda. Şirketin üst düzey yöneticilerinden yapılan açıklamalarda bu yöndeki pozitif duruşları dikkat çekiyor. 2 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren FNSS, bugüne kadar 4 binden fazla zırhlı araç üretmiş ve birçok ülkeye satışını gerçekleştirmiş durumda. 


BMC

Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticisi konumunda olan BMC, kısa bir süre önce el değiştirdikten sonra Katar ortaklığında Ethem Sancak'a geçmişti. Yerli otomobil konusunda da kilit rollerden birini üstlenen BMC, Altay Tankı ile özellikle savunma sanayiindeki işi bir kaç basamak yukarı taşımayı planlıyor.
 
Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticisi olan BMC, savunma sanayiindeki adımlarını yerli otomobile taşıyarak önemli bir sürece giriyor. BMC, kısa bir süre önce el değiştirmiş ve Katar ortaklığı ile Ethem Sancak’a geçmişti.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641611 Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
İnşallah bir an evvel seri üretime geçer ihtiyacımız olacak çünkü belli.
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TheCaliph_ 1 yıl tavakspor
tavakspor
milli tank konusunda bir uyuşukluk görüyorum...ya da bir acziyet mi var...

Estafurullah ne alakasi var
30-40 seneye motor uretilecek insallah
tavakspormilli tank konusunda bir uyuşukluk görüyorum...ya da bir acziyet mi var...Estafurullah ne alakasi var30-40 sene...
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Krone 1 yıl
Projeyi Bmc için bekletip duruyorlar zaten yandaş bir elemanları var. Bir türlü seri üretime geçemedi.
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Müştemilat Bey 1 yıl
2010'da Yedek subay egitim bolugundeyken komutanımız 2015'te seri uretime gececegini soylemisti. Heeeey heeeey bu gidisle 2025'e kalacak ozaman.
1 Yanıt Yanıtla
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GreyParrot 1 yıl Müştemilat Bey
Orijinalden alıntı: Müştemilat Bey
2010'da Yedek subay egitim bolugundeyken komutanımız 2015'te seri uretime gececegini soylemisti. Heeeey heeeey bu gidisle 2025'e kalacak ozaman.

2015 zaten gerçeksi bir tarih değildi, projenin tamamlanması anında üretime geçileceği varsaymak çok iyimserdir. Üretime geçiş aşamasında aşılması gereken çok farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor, bu tür büyük projelerde her şeyin sorunsuz gitmesi mümkün değil dünya'ya da bakarsak normal olduğunu anlarsınız, bugün de taı tf-x 2023'te uçacak diyorlar bu bir gazdır vermedir, gerçekte ise o uçağın orduya teslim edilmesi 2030'ların ortalarına doğru olacak, altay tankı için normal bir tarih vermek gerekirse bu 2019-2020 gibi üretime geçmesidir, bu süre daha fazla uzadıkça ordunu envanteri için yaptığı planlamalar da sapmaya başlar, bmc bu işin altından kalkamaz süre muhtemelen uzayacaktır, başından beri otokar ile gidilseydi bahsettiğim tarihlerde tankların üretimine başlanacaktı.
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Portraitclub 1 yıl
Yandaş medya gibi haber yapıyorlar resmen. Komik ''Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticisi konumunda olan BMC,'' Haberi yazan admin acaba askerliğini yaptı mı? Yıllardır askeriye de otokar araçları var. Türkiye'nin en büyük tümenin de askerlik yaptım ayrıca bir çok kışla gezdim bir tane bile bmc araç görmedim. Birazcık tarafsız haber yapın çok fazla bişey istemiyoruz.
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Normandia_06 1 yıl
hahahaha 2 liraya dışardan almak daha mantıklı.Yerli şirketlere verirsen zaten onlarda parçaları dışardan alıp yapacak o da 8 liraya patlayacak
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kafamrahat 1 yıl
Bağnazlığın kemalistlere doğru kaydığını görmek üzücü doğrusu... Bunlar solcu değil mi? Solcu değişiklik isteyen değil mi? Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorlar.. Kusura bakmayın da çok sıkıcısınız.
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infom@n 1 yıl
%100 Türk olan tek firma OTOKAR
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kadirirdem 1 yıl
Umarım bir an önce üretime geçer.
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BekirHan 1 yıl
Ar-Ge için Otokar kafa patlatsın, sonra yandaş alsın üretimini. Vicdan süper ;)
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McSlaty 1 yıl
tank yapmak önemli de hatta yerli otomobil yapmakta önemli ama daha önemlisi bunları diğer ülkelere satmaktır.
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tobepeople 1 yıl
Ülkeler artık insansız tanklar üretiyor gene geri kalıyoruz bunu da gelişmemiş ülkelere satarız anca elde kalmazsa...
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