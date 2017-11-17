Altay Tankı’na 3 Türk şirketinden seri üretim teklifi

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Milli Ana Muharebe Tankı Altay’ın seri üretim süreçlerine dair bilinmezlikler sürerken bu noktada teklif toplamaya başlayan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na savunma sanayii ve zırhlı araç üretimi konusunda tecrübeli üç önemli Türk şirketinden teklif geldi. Bu üç şirketten iki tanesi bu konuda zaten çok istekli olduğunu her fırsatta dile getirmekten çekinmeyen Otokar ile son dönemde adı Altay Tankı ile sıkça anılan FNSS oldu. Üçüncü isim ise BMC.





Otokar

Haziran 2017’de Altay Tankı’nın seri üretimi için ihale sürecine dahil olma kararı alan şirket bu bağlamda dün akşam saatlerinde söz konusu projeye ilişkin teklif dosyasını Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na sunduğunu duyurdu. Otokar, 2008 yılında Altay Tankı’nın prototipinin üretim sürecinde de ana yüklenici olarak seçilmişti. Prototiplerin kabul ve kalifikasyon testleri Şubat 2017’de tamamlandı. Prototipler için Teknik Veri Paketi inceleme ve onaylama süreci ise SSM tarafından devam ettiriliyor.





FNSS

Gerek bu alandaki tecrübesi gerekse Altay Tankı konusundaki istekli duruşu ile FNSS, Otokar’ın teklif sunması muhtemel rakipler arasındaki en iddialı isim konumunda. Şirketin üst düzey yöneticilerinden yapılan açıklamalarda bu yöndeki pozitif duruşları dikkat çekiyor. 2 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren FNSS, bugüne kadar 4 binden fazla zırhlı araç üretmiş ve birçok ülkeye satışını gerçekleştirmiş durumda.



BMC Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticisi konumunda olan BMC, kısa bir süre önce el değiştirdikten sonra Katar ortaklığında Ethem Sancak'a geçmişti. Yerli otomobil konusunda da kilit rollerden birini üstlenen BMC, Altay Tankı ile özellikle savunma sanayiindeki işi bir kaç basamak yukarı taşımayı planlıyor.



Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticisi olan BMC, savunma sanayiindeki adımlarını yerli otomobile taşıyarak önemli bir sürece giriyor. BMC, kısa bir süre önce el değiştirmiş ve Katar ortaklığı ile Ethem Sancak’a geçmişti.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641611