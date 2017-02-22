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Altay Tankı’nın üretimine Nurol Holding de talip

FNSS Savunma Sistemleri, Altay Tankı’nın üretimiyle ilgilendiklerini açıkça ilan etti. Türkiye’nin bu alandaki belki de en tecrübeli ismi olan şirket cephesinden gelen açıklamalar yazımızda.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Altay Tankı’nın üretimine Nurol Holding de talip
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Nurol Holding ve BAE Systems ortak şirketi olan FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Akıncı, Kaplan, Pars gibi zırhlı muharebe araçlarının üreticisi konumunda. Etkin olarak satışı devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de çeşitli miktarlarda bulunan araçların arkasındaki isim olan şirket, şimdi de gözünü Altay Tankı’na dikmiş durumda.

Bloomberg HT yayınına katılan şirket CFO’su Kerim Kemahlı, FNSS olarak Altay Tankı’nın üretimiyle ilgilendiklerini aktardı. Tank üretimi konusunda Türkiye’nin en tecrübeli firması olduklarını belirten ve bu ilginin de bundan dolayı son derece doğal olduğunu söyleyen Kemahlı, 1986 yılında kurulan şirketin bugün çok önemli bir misyon üstlendiğini savunuyor.

Altay Tankı konusundaki gelişmeler ise şu anda birazcık karanlık aslında. Güç ve aktarma grubu geliştirmesi için yüklenici isim olan Tümosan, son olarak bir aylık ek süre almıştı. Firmanın 24 Şubat’a kadar nihai bir adım atması gerekiyor. Ana yüklenici OTOKAR bu noktada istekli olduğunu birçok kez zaten dile getirmişti.

Tümosan’ın ise siyasi durumlar nedeni ile yaşadığı olumsuzlukların nasıl bir sonuç ortaya koyacağı büyük merak konusu. Her şey tamam olsa bile tankta yerli bir aktarma ve güç grubu kullanılabilmesi için çalışmanın biteceği en erken süre ise 24 Ağustos 2021 olarak görülüyor. Otokar’dan gelecek yanıt, Tümosan’ın sunacağı rapor projenin kaderinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak ancak üretim sürecine yeni isimlerin dahil olması da kaçınılmaz olabilir.


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0z0z 2 yıl en beğenilen
1950 li yıllardan beri Türk ordusu natonun ordusudur
İster altay ister ne üretirseniz üretin nato sçma dese sçamazsınız
Millilik bu anlamda şişirilmiş egoların tatmininden başka birşey değildir
Hepsi boş
Konu bomboş
1950 li yıllardan beri Türk ordusu natonun ordusudurİster altay ister ne üretirseniz üretin nato sçma dese sçamazsınızMillilik bu anlamda şişirilmiş e...
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6 Yanıt Yanıtla +34
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SCWS 2 yıl
Destek almadan bizim tek başımıza üretmemiz ihtimal dışında, koskoca hyundai rotem bile motor ve şanzıman konusunda K2'de sendeledi o yüzden ilk serilerde Alman mtu motor kullanıldı, daha bu yıl kendi motorlarına geçecekler gerisini siz düşünün, milli duygularınız ağır basıyor farkındayım ama fazla mastürbasyon yapmayın.
Destek almadan bizim tek başımıza üretmemiz ihtimal dışında, koskoca hyundai rotem bile motor ve şanzıman konusunda K2'de sendeledi o yüzden ilk serilerde Alma...
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eşruhuum 2 yıl
bu altay tankı akp için propaganda aracıdır taa 7-8 senedir dillerden düşmüyor ama bir türlü seri üretime geçilip tsk nın hizmetine sunulmuyor. keza yerli üretim arabada öyle.
bu altay tankı akp için propaganda aracıdır taa 7-8 senedir dillerden düşmüyor ama bir türlü seri üretime geçilip tsk nın hizmetine sunulmuyor. keza yerli üret...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 2 yıl
Bence mevcut tank dizaynı teknolojik gelişme seviyesine uygun değil. Çünkü artık otomasyon çok geliştirdi. Tankın topunun doldurulması için taretin içinde insan olması çok gereksiz. Üstelik insan kaybının artmasına sebep olur. Bence ideal dizayn personel ile taret birbirinden tamamen fiziksel olarak ayrılmış olmalı. Top ve makineli tüfek otomatik Dolduralım ve otomatik uzaktan kumandalı olmalı. Tank taretinden vurulduğunda personel etkilenmemeli. Taret de hiç personel olmalı ve personel bölümü ile fiziksel geçiş olmamalı. Mühimmat da taret üzerinde olmalı. Böylece tank vurulduğunda insan kaybı çok azalır. Hatta otomatik doldurma olur ise tank drone gibi uzaktan kontrol edilebilir hale kolayca getirilebilir. Satcom ile kolayca drone haline getirilebilir. Riskli yerlere önce dronelar yollanır.
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emre_virüs 2 yıl
Tümosan ile yapılan sözleşme feshedilmiş. Kap açıklamasına da şöyle bir not düşülmüş: "TÜMOSAN;Altay Tankı Güç Grubu Projesinde elde ettiği tecrübelerle,projenin yeni şartları dikkate alarak yeniden ihale edilmesi halinde en güçlü adayıdır."
Bana troll diyen vatandaşlar Ssm'yi kimin oyaladığını asıl trollün kim olduğunu görmüştür umarım
Zamanımızı çalan bu firmaya CEZA verilsin.
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LORDTEK 2 yıl
Aman Allah korusun!
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Haggard1963 2 yıl
Ses var, görüntü bu...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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BekirTemel 2 yıl
Birlikten güç doğar
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xmen121 2 yıl
Başarılı
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hollowman_ 2 yıl
adamlar bizi nato'dan atmaktan bahsediyor, buradaki kuru düşmanlıkla hayatını geçiren, işi gücü ülkedeki gelişmelere ekşimek olan tipler "nato'nun sözünden çıkmayız" ayağında. nato'nun sözünden çıkmasan bile güçlü bir ordun olmasının hiç etkisi olmayacağını, kendi silahlarını üretmenin gerek siyasi gücüne gerek ekonomine etkisi olmayacağını sanmak akıl fukaralığı olur.
çok acayip, aynı tipler hem başka haberlerde "bu gelişmeler ülkemizde olmuyor :(" diye yorum yapıyor, hem de her yerli üretim silah haberinin altına "adamlar aya gitti biz yeni yapıyoz, yapsak da nolacak, bunun ne kadarı yerli ki" diye abuk subuk yorum yapıyor.
neyse gereksiz tipleri kenara koyarsak, konuyu bilenler için, keşke aynı anda OTOKAR, FNSS ve BMC üretime talip olmuşken, üretimi üçüne de dağıtsak, 5 yılda bir firma 250 Adet üreteceğine, 5 yılda 3 firmayla 750 adet tank üretsek, böylece kısa sürede tank envanterimizi yenilemiş olsak.
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Erwin 2 yıl
9 senedir bir tank tasarlayıp yaptıkları bir tek prototip.
Halen motor arıyorlar.
Yarın bir savaş çıksa ellerinde motorsuz dımdızlak kalacaklar.
%100 yerli tank diye satıyorlar bir de bunu millete.
Yapan adam 2 senede tasarlayıp 4 senede üretime de geçer.
Gerçi bunlara kalsa 2014'te yerli uçağımızda olacaktı.
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thawne 2 yıl
Altay tankı haberlerini gördükçe, savunma sanayi haberlerinin yalan olduğunu düşünüyorum.Kaç senedir bir tankı bile beceremeyenlerden fazla bir şey beklemek hayal olur."Tünel yabdık, yol yabdık, köbrü yabdık" diyenler, buyrun size bitmeyen altay 'procesi'.Bir şeyi yapıp övünecekseniz önce şunu bitirip övünün.
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hardtracker 2 yıl
Cok guzel bir tank yaptik, motoru da olsa iyiydi.
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