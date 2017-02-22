Altay Tankı’nın üretimine Nurol Holding de talip

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Nurol Holding ve BAE Systems ortak şirketi olan FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Akıncı, Kaplan, Pars gibi zırhlı muharebe araçlarının üreticisi konumunda. Etkin olarak satışı devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de çeşitli miktarlarda bulunan araçların arkasındaki isim olan şirket, şimdi de gözünü Altay Tankı’na dikmiş durumda.

Bloomberg HT yayınına katılan şirket CFO’su Kerim Kemahlı, FNSS olarak Altay Tankı’nın üretimiyle ilgilendiklerini aktardı. Tank üretimi konusunda Türkiye’nin en tecrübeli firması olduklarını belirten ve bu ilginin de bundan dolayı son derece doğal olduğunu söyleyen Kemahlı, 1986 yılında kurulan şirketin bugün çok önemli bir misyon üstlendiğini savunuyor.

Altay Tankı konusundaki gelişmeler ise şu anda birazcık karanlık aslında. Güç ve aktarma grubu geliştirmesi için yüklenici isim olan Tümosan, son olarak bir aylık ek süre almıştı. Firmanın 24 Şubat’a kadar nihai bir adım atması gerekiyor. Ana yüklenici OTOKAR bu noktada istekli olduğunu birçok kez zaten dile getirmişti.

Tümosan’ın ise siyasi durumlar nedeni ile yaşadığı olumsuzlukların nasıl bir sonuç ortaya koyacağı büyük merak konusu. Her şey tamam olsa bile tankta yerli bir aktarma ve güç grubu kullanılabilmesi için çalışmanın biteceği en erken süre ise 24 Ağustos 2021 olarak görülüyor. Otokar’dan gelecek yanıt, Tümosan’ın sunacağı rapor projenin kaderinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak ancak üretim sürecine yeni isimlerin dahil olması da kaçınılmaz olabilir.