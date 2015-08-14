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Alternatif Twitter istemcisi Tweetium, direkt mesajlardan karakter limitini kaldırdı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
710
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alternatif Twitter istemcisi Tweetium, direkt mesajlardan karakter limitini kaldırdı
 
Twitter'a erişim için Windows Phone ve Windows platformlarında en çok tercih edilen alternatif istemcilerden Tweetium, önemli bir özellikle güncellendi.
Yayınlanan yeni sürümüyle Tweetium, direkt mesajlardan karakter limitini kaldırdı. Twitter tarafından daha önce 140 karakter ile sınırlandırılan direkt mesajlar, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz gün tüm dünya genelinde ortadan kaldırılmıştı. Tweetium'in yeni sürümü ayrıca her güncelleme de olduğu gibi birçok hatadan kurtuldu ve önemli geliştirmeler aldı.
7 TL'ye satılan Tweetium'ye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/tweetium-supports-twitters-new-10000-character-direct-message-feature-latest-update Yorum Yaz
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