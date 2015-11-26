Ryken Apps tarafından hazırlanan alternatif YouTube istemcisi myTube, Windows 10 için evrensel yapıldı

Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, hem Windows Phone hem de Windows tarafında yer alıyordu ancak son güncellemesiyle Windows 10 tarafında evrensel yapıldı. Bu sayede hem Windows 10 işletim sistemi bilgisayarlar hem de Windows 10 Mobile cihazlarda çalışabilir hale gelen uygulama, aynı zamanda tasarımsal olarak yenilenerek işletim sistemine daha uygun hale getirildi.

3 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.