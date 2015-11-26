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Alternatif YouTube istemcisi myTube, Windows 10 için evrensel yapıldı

Windows platformunda dünyanın en büyük video ağı olan YouTube'a erişim noktasında en iyi alternatif istemciler arasında yer alan myTube, önemli bir güncelleme süreci geçirdi.
3 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alternatif YouTube istemcisi myTube, Windows 10 için evrensel yapıldı
Ryken Apps tarafından hazırlanan alternatif YouTube istemcisi myTube, Windows 10 için evrensel yapıldı
Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, hem Windows Phone hem de Windows tarafında yer alıyordu ancak son güncellemesiyle Windows 10 tarafında evrensel yapıldı. Bu sayede hem Windows 10 işletim sistemi bilgisayarlar hem de Windows 10 Mobile cihazlarda çalışabilir hale gelen uygulama, aynı zamanda tasarımsal olarak yenilenerek işletim sistemine daha uygun hale getirildi.
3 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

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e-Militarist 1 yıl
Kısa bir süre için ücretsiz oldu. 2 gün kaldı.

www.microsoft.com/tr-tr/store/p/mytube/9wzdncrcwf3l
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