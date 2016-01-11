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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Altın Küre'de parlayan dijital yayın servisi Amazon Studios oldu

Dün akşam düzenlenen Altın Küre'de geçtiğimiz yılın en iyi dizi ve filmleri ödüllerine kavuştu. Netflix, Amazon Studio gibi dijital yayın servisleri de ödülleri kapmak için kıyasıya yarıştı.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Altın Küre'de parlayan dijital yayın servisi Amazon Studios oldu

Yeni yılın ilk günleri genellikle geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ürünlerin ve hizmetlerin değerlendirilmesine sahne oluyor. Altın Küre ödülleri de dün akşam benzer bir şekilde 2015 yılı içerisinde ABD'de yayınlanan dizi ve filmlerine ödüllerini vermek için düzenlendi. Ödüllerin teknoloji dünyasını ilgilendiren kısmı ise dijital yayın servislerinin kıyasıya yarışı oldu.

Amazon ve Netflix'in birden fazla adayla birlikte ödüllere katılması dijital yayıncılığın dizi ve film sektöründeki önemini arttırdığının büyük bir göstergesi. Oldukça kaliteli içerikler hazırlayan yayın servisleri klasik TV içeriklerinin önüne şimdiden taş koymaya başladı bile. Amazon Studios tarafından hazırlanan "Mozart in the Jungle” dizisi Müzikal ve Komedi Dalındaki En İyi Tv Dizisi ve Müzikal ve Komedi - TV Dizisi Kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü. USA Network  tarafından geliştirilen ve Birleşik Krallık'ta Amazon Prime üzerinden yayınlanan MR. Robot'ta iki ödüle layık görüldü.
Netflix'in önemli yapımları olan Narcos, Orange is the New Black, House of Cards ve Master of None and Bloodline gibi diziler ise genellikle aynı türde sıkışmanın dezavantajını yaşadı. Tek bir türden yarışmaya katılabilen diziler bu nedenle ödül töreninden elleri boş döndü. Yine geçtiğimiz yılın son döneminde yayınlanan ve sinema severlerden övgü toplayan Netflix yapımı Beasts of No Nation filmi de ödül alamadı.
Tüm kategorilerde Altın Küre ödüllerinin kazanlarını görmek için >> 73. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu 

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Jon SNOW 37 3 yıl
adamların hisse senetleri 2015 den 16 ya 2 kat artmış

ulan 2009 da 1 tane bile alsan 20 katına yakın bir paraya satardın
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tolgatelli 3 yıl
Altın Küre'de parlayan dijital yayın servisi Amaon Studios oldu
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umut_baris 3 yıl
Amazon işi kavramış. Netflix ise henüz yeni anlamış gibi.
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Tüh haberler kalkan olmuyor
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