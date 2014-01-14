Altın renkli LG G2, Tayvan'da ortaya çıktı

HTC ve Apple'ın amiral gemi akıllı telefon modellerini altın rengi seçeneği ile satışa sunmasının ardından LG de amiral gemi modelini altın rengine bürüdü.





Tayvan'da ön siparişe başlayan altın renkli LG G2, henüz net bir sevkiyat tarihine kavuşmuş değil. Modelin 16GB kapasiteli versiyonu 496$ iken, 32GB kapasiteli versiyonu 562$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.





LG'nin altın renkli G2 modelini global olarak ne zaman satışa sunacağı bilinmiyor. Ancak hem G Pro 2 hem de G3 dedikodularının arttığı bir dönemde altın renkli G2 modelinin piyasaya geç çıkışı ilgiyi azaltacaktır.





5.2 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte OIS destekli kamera, 3000mAh batarya, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip olan LG G2 için Android 4.4 KitKat güncellemesi henüz global olarak başlamadı.