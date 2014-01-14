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Altın renkli LG G2, Tayvan'da ortaya çıktı

5 yıl
8,3b
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Altın renkli LG G2, Tayvan'da ortaya çıktı

HTC ve Apple'ın amiral gemi akıllı telefon modellerini altın rengi seçeneği ile satışa sunmasının ardından LG de amiral gemi modelini altın rengine bürüdü.

Tayvan'da ön siparişe başlayan altın renkli LG G2, henüz net bir sevkiyat tarihine kavuşmuş değil. Modelin 16GB kapasiteli versiyonu 496$ iken, 32GB kapasiteli versiyonu 562$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.

LG'nin altın renkli G2 modelini global olarak ne zaman satışa sunacağı bilinmiyor. Ancak hem G Pro 2 hem de G3 dedikodularının arttığı bir dönemde altın renkli G2 modelinin piyasaya geç çıkışı ilgiyi azaltacaktır.

5.2 inçlik Full HD IPS+ ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte OIS destekli kamera, 3000mAh batarya, Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip olan LG G2 için Android 4.4 KitKat güncellemesi henüz global olarak başlamadı. 

http://www.phonearena.com/news/LG-to-follow-Apple-and-HTC-with-a-gold-G2-smartphone_id51379 Yorum Yaz
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kymelria 5 yıl en beğenilen
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canb95 5 yıl
Plastik kasada altin rengi hos durmuyor bence
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animaniax 5 yıl
Bugün aldım gayet memnunum :P metal görünümlü naylon falan hikaye kendimi o kadar şartlamıştım lg g2 de samsung plastiği var çok kötü nexus 5 alacağıım diye ama gittim g2 aldım altın rengi gayette güzel dağılın uleeeyn :D
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MegaWolt38 5 yıl
Metal: Apple
Naylon: Samsung
Metal görünümlü naylon: LG
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okan_cehapelioglu 5 yıl
altın rengi çıkarmıyanı dövüyolarmış
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kymelria 5 yıl en beğenilen
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eceroz10 5 yıl
Adam arap şeyhi. Favori rengi altın. Onları düşünüyor büyük firmalar. Yoksa colorado üniversitesinde okuyan david neden altın rengi alsın :) kovalaklığın daniskası.
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shadow006 5 yıl
Foto gerçek gibi duruyor, Muhtemelen Kore versiyonu için değiştirilebilir kapak diyeceğim, yanındakide Kırmızı versiyon ama çerçevede aynı renk. O zamanda uluslararası versiyon olması gerekiyor.
Neyse çıkınca görürüz artık. Ayrıca görgüsüzlükle alakası yok renk altın değil Şampanyada Kırmızıda güzel görünüyor.

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DH Misafiri 5 yıl
akıllı telefonlarda sıklıkla beyaz ve siyah renkli olanlarına rastlıyorduk. ister istemez seçme şansımız da baya azdı. altın rengi bu senenin modası olacak gibi. lg g2 ile büyük bir çıkış yakaladı. çünkü telefonun özellikleri iyi hem de fiyatı gayet uygun. bence altın renkli versiyonu da ülkemizde rağbet görür
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Illustrious. 5 yıl
Altından çok şampanya olmuş bu.
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SturdyHead 5 yıl
Ayy kıyamam Iphone'a mı özendiniz LG halinizle ? İyi güzel hadi özendiniz de renk çalması en kolay şey. Asıl siz telefonlarınızı leğen yapmayın gerisine neyse deriz. Telefonlarınızdan gacır gucur ses geliyor ama altın rengi ha ? Helal olsun ya benim sana puanım 9 LG qanqa
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doctor5945 5 yıl
Aklıma iphone 5s in gold versiyonu lanse edildiğinde yazılanlar geldi kro işi suudi arabistanda yok satar bu arkasından samsung üretti s4 te note versiyonu için varmı anımsayamadım htc one cıktı şimdide lg haberi anlıyacağınız tüm üreticiler apple ı bekliyorlarmış devir altın devri oldu.
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Batuist 5 yıl
bu telefonun görüntü kalitesine bayılıyorum... 10 numara ekranı var.. şunun 4,5" gibi bir versiyonunu yapsalar ne güzel olurdu.. tek ele çok büyük geliyor. z1 compact'ı bekliyorum bende.. ama bunun ekran görüntüsüne hastayım..
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Yıllar yıllar önce altın dişti şimdi bu moda oldu
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