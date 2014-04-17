Altın renkli LG G3 modelinin kutusu ortaya çıktı (Yeni görsel ile güncellendi)













Teknoloji dünyası yavaş yavaş LG G3 için yapılması beklenen lansmana odaklanırken, cihaz ile ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son sızıntı altın renkli LG G3 modelinden geldi.





Artık üretim sürecine başladığı ve test amacıyla operatörlere gönderildiği anlaşılan LG G3 modelinin altın renkli versiyonuna ait perakende satış kutusu görseli internete sızdırıldı. Versiyon rengine göre dizayn edildiği görülen kutuda LG G3 yazısı da ayrıntılı bir şekilde seçilebiliyor.





Kaynaklara göre altın renkli versiyon cihaz satışa çıktığı anda seçenekler arasına eklenmiş olacak. Bunun dışında Japonya için satışa sunulacak olan LGL24 adındaki farklı LG G2 versiyonu da yeni modelin ve Nexus 6'nın tasarımı hakkında fikir veriyor.





Japon kaynaklar LG G3 ve Nexus 6 modelinin LGL24 ile benzer ögeler taşıyacağını belirtiyor. Bunlardan bir tanesi ekran çerçevesi. Çerçevenin LG G3 modelinde de benzer olacağı ancak kenarların biraz daha kalın olacağı dile getiriliyor.





İkincisi ise arka kısımdaki kontrol tuşları. LG G3 modelinde firmanın arka kontrol tuşlarında sadeleştirmeye gideceği ve biraz daha incelteceği konuşuluyor. Üçüncüsü ise LGL24 cihaz tasarımının Nexus 6'ya da yansıyacağı konusu.





LG G3 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair halen bir bilgi yok ancak artık geri sayımın başladığına inanılıyor. Cihazın tahmin edilen özellikleri ise 5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, daha güçlü batarya, gelişmiş OIS destekli 13MP çözünürlükte kamera, microSD desteği şeklinde sıralanıyor.

Güncelleme : LG G3 modelini bizzat gördüğünü söyleyen bir kaynaktan sızdırılan maket görseli cihazın görünüşü hakkında fikir veriyor. Daha kompakt bir boyut içerisine LG'nin 5.5 inçlik ekranı sığdırabildiği belirtiliyor. Ayrıca arka kapak polikarbonattan imal edilmiş ve microSD girişi için çıkarılabilir yapıda. Arka tuşlarda da LG'nin rötüşlar yaptığı göze çarpıyor.

http://www.theverge.com/2014/4/16/5619884/lg-golden-g3-launch