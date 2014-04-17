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Altın renkli LG G3 modelinin kutusu ortaya çıktı (Yeni görsel ile güncellendi)

5 yıl
1,1b
1
134
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Altın renkli LG G3 modelinin kutusu ortaya çıktı (Yeni görsel ile güncellendi)



Teknoloji dünyası yavaş yavaş LG G3 için yapılması beklenen lansmana odaklanırken, cihaz ile ilgili bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son sızıntı altın renkli LG G3 modelinden geldi.

Artık üretim sürecine başladığı ve test amacıyla operatörlere gönderildiği anlaşılan LG G3 modelinin altın renkli versiyonuna ait perakende satış kutusu görseli internete sızdırıldı. Versiyon rengine göre dizayn edildiği görülen kutuda LG G3 yazısı da ayrıntılı bir şekilde seçilebiliyor.

Kaynaklara göre altın renkli versiyon cihaz satışa çıktığı anda seçenekler arasına eklenmiş olacak. Bunun dışında Japonya için satışa sunulacak olan LGL24 adındaki farklı LG G2 versiyonu da yeni modelin ve Nexus 6'nın tasarımı hakkında fikir veriyor.

Japon kaynaklar LG G3 ve Nexus 6 modelinin LGL24 ile benzer ögeler taşıyacağını belirtiyor. Bunlardan bir tanesi ekran çerçevesi. Çerçevenin LG G3 modelinde de benzer olacağı ancak kenarların biraz daha kalın olacağı dile getiriliyor. 

İkincisi ise arka kısımdaki kontrol tuşları. LG G3 modelinde firmanın arka kontrol tuşlarında sadeleştirmeye gideceği ve biraz daha incelteceği konuşuluyor. Üçüncüsü ise LGL24 cihaz tasarımının Nexus 6'ya da yansıyacağı konusu.

LG G3 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağına dair halen bir bilgi yok ancak artık geri sayımın başladığına inanılıyor. Cihazın tahmin edilen özellikleri ise 5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, daha güçlü batarya, gelişmiş OIS destekli 13MP çözünürlükte kamera, microSD desteği şeklinde sıralanıyor. 
Güncelleme : LG G3 modelini bizzat gördüğünü söyleyen bir kaynaktan sızdırılan maket görseli cihazın görünüşü hakkında fikir veriyor. Daha kompakt bir boyut içerisine LG'nin 5.5 inçlik ekranı sığdırabildiği belirtiliyor. Ayrıca arka kapak polikarbonattan imal edilmiş ve microSD girişi için çıkarılabilir yapıda. Arka tuşlarda da LG'nin rötüşlar yaptığı göze çarpıyor.
 
Altın renkli LG G3 modelinin kutusu ortaya çıktı (Yeni görsel ile güncellendi)

http://www.theverge.com/2014/4/16/5619884/lg-golden-g3-launch Yorum Yaz
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mbald 5 yıl en beğenilen
En çok bu yorumu eksileyeceksiniz biliyorum ama daha fazla içimde tutamıyacağım.forum donanımın en sevmediğim,beni nefret ettiren en büyük olumsuz yanı(hepsini kastetmiyorum aralarında kendi yaş kategorisinden sıyrılanlar var) liseli ergenlerin ve ortaokul çocuklarının foruma doluşmuş olması.forumun bütün kalitesini alıp götürüyo bu çoluk çocuklar.
En çok bu yorumu eksileyeceksiniz biliyorum ama daha fazla içimde tutamıyacağım.forum donanımın en sevmediğim,beni nefret ettiren en büyük olumsuz yanı(hepsini...
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ramazancatın 5 yıl
Samsung galaxy S5 alacagıma LG G3 alırım daha iyi LG KİNG...
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mbald 5 yıl
Bu tasarımla gelirse ortalığı sallar.
1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
PsychicPower 5 yıl
Kutu harika görünüyor, bekleyelim görelim bakalım
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Redunay 5 yıl
ah be lg yap şunu 4.8 inç de alalım. 5.5 inç telefonu nereme sığdıracağım ben.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ön taraf kötü duruyor arka fena olmamış
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DH Misafiri 5 yıl
Ne yazık ki ,akıllı İnsanların ürettiği akıllı telefonalara Akılsızca para akıtan bir milletiz!
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aniceman 5 yıl
ön tarafta lg yazısını da silse ve sadece logo yer alsa şık olan telefon şıklığını daha da artıracaktır. üstelik lgnin logo da gayet güzel...
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double or nothing 5 yıl
Malzeme kalitesi artinca nereden vuracaklar merak ediyorum
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MiracOnat 5 yıl
Bu tasarımda ön kamera belli olmuyor ama vardır elbette :)
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MiracOnat 5 yıl
Bu tasarımda ön kamera belli olmuyor ama vardır elbette :)
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nepasvior 5 yıl
güzel duruyor ama altın yapana kadar biraz da canlı renkler kullanın artık elimizde mafya telefonu gibi duruyo yapın fıstık yeşili, çingene pembesi, bok sarısı, herkes gümüş siyah beyaz altın kullanacak değil ya, rengine bakıp alacak telefon bulamıyoruz sonra

çıkan kapak batarya microsd konusunda lg yola gelmiş aferin, bi de note a rakip kalemli model çıkarsa terkederim samsungu, değişmeyen batarya ve microsd kartsız telefon kullanıcıya zulümdür, sen bunları koy, isteyen yine değiştirmesin bataryayı takmasın sd kartı niz kullanıyoz kardeşim, bi de allah aşkına fiziksel home tuşuna geçin artık, elimiz ıslak oluyo kirli oluyo ekranı batırıyo herkes bmwsinde kullanmıyo bu cihazları dağda bayırda sıkış tepiş otobüste karda yağmurda kullananlar da var
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moonshine14 5 yıl
Lg'nin bana kalirsa tek eksiği yazilim guncellemesidir. Geri kalan her türlü etken donanim tasarim ozellik vs yeterli,fiyat politikalarini bozmazlar ise g2 ye alternatif g3 olur :)
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