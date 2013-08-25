Altın renkli iPhone 5S modeli ile ilgili yeni bir görsel paylaşıldı





Apple'ın bu yıl iPhone modelinde yapacağı en büyük değişikliğin sadece iPhone 5C ile olmayacağı, bir süre önce ortaya çıkan yeni bir iPhone 5S renk seçeneği ile anlaşılmıştı.





Her yıl siyah ve beyaz renk seçenekleri ile raflarda gördüğümüz iPhone modeli, iPhone 5S ile birlikte altın sarısı veya şampanya sarısı olarak da adlandırılan yeni bir renk seçeneğine kavuşacak. İlk etapta zayıf iddia olarak görülse de daha sonra ortaya çıkan görsellerle iddialar güçlendi.





Son olarak şampanya sarısı iPhone 5S ile ilgili daha kaliteli görseller Çinli kaynaklardan internette paylaşıldı. Görsellerde sertifika logolarının olmadığı dikkat çekse de bunların ilk deneme üretiminden elde edildiği sanılıyor. Apple'ın neden bu renk seçimini yaptığı bilinmiyor ancak bir kısım tüketiciyi elbette memnun edecektir.





Apple'ın 10 Eylül'deki lansmanı sonrasında 20 Eylül'de iPhone 5S ve 5C modelinin satışa sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/First-high-res-images-of-champagne-gold-Apple-iPhone-5S-shell-surface_id46728