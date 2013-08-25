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Altın renkli iPhone 5S modeli ile ilgili yeni bir görsel paylaşıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,6b
1
63
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Altın renkli iPhone 5S modeli ile ilgili yeni bir görsel paylaşıldı

Apple'ın bu yıl iPhone modelinde yapacağı en büyük değişikliğin sadece iPhone 5C ile olmayacağı, bir süre önce ortaya çıkan yeni bir iPhone 5S renk seçeneği ile anlaşılmıştı.

Her yıl siyah ve beyaz renk seçenekleri ile raflarda gördüğümüz iPhone modeli, iPhone 5S ile birlikte altın sarısı veya şampanya sarısı olarak da adlandırılan yeni bir renk seçeneğine kavuşacak. İlk etapta zayıf iddia olarak görülse de daha sonra ortaya çıkan görsellerle iddialar güçlendi.

Son olarak şampanya sarısı iPhone 5S ile ilgili daha kaliteli görseller Çinli kaynaklardan internette paylaşıldı. Görsellerde sertifika logolarının olmadığı dikkat çekse de bunların ilk deneme üretiminden elde edildiği sanılıyor. Apple'ın neden bu renk seçimini yaptığı bilinmiyor ancak bir kısım tüketiciyi elbette memnun edecektir.

Apple'ın 10 Eylül'deki lansmanı sonrasında 20 Eylül'de iPhone 5S ve 5C modelinin satışa sunulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/First-high-res-images-of-champagne-gold-Apple-iPhone-5S-shell-surface_id46728 Yorum Yaz
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oray 6 yıl en beğenilen
alti ustu bir farkli renk, 5 kere ayni renk kasa icin haber yaptiniz...
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enzomaresca 6 yıl
millet 5S olduğu belli olsun diye bunu alır kesin.
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JoeyBane 6 yıl
Masa aksesuarı güzel olmuş. Şekil..
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bugracaz 6 yıl
Ciddi anlamda ios dışı yalan 4 4s 5 farketmez ben android kullanamadım her şey bir yerde çok dağınık bir sistem iosun sade ve toplu olmasını seviyorum ağırlaşmamasını seviyorum virüs bulaşmamasını seviyorum. Android kullanıcıları üzgünüm ama ios süper :D
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daedlus 6 yıl
kasanın malzemesini geliştirirlerde,çizilmez umarım.
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1OOOOOO 6 yıl
plastik ya kolay boyanıyor tabi
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md07tr 6 yıl
Kıllı göğüs,altın kolye ve altın rengi Iphone.
Bu kombinasyonu sıklıkla göreceğimize eminim.
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MyWorldLife 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





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basartenk 6 yıl
Apple düşmanları atakta. Eminim bir çoğu hiç iPhone kullanmamıştır...
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28tatar 6 yıl
Apple ve samsung telefonlar ile ilgili başlıkların altı orta okul sıraları gibi oluyor. az durun da, yemeyin birbirinizi.
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Fushia 6 yıl
Flash ne olmuş? Çift led olarak gelecek sanırım.
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deneme123deneme 6 yıl
o değil de iphone yine çok satacak
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MasterPro 6 yıl
Çok ağır durmuş herkese hitap etmez
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jervis 6 yıl
Herkese merhaba iphone 4s kullananlar omurluk telefon isimizi yeterince goruyor diyor...
Bence benim gibi 3-4 beni gotursun fazlasinda gozum yok diyen insanlar icin ilk alinabilecek akilli telefon ayrica nokia sampanya kopugu rengi ile belli bir satis orani yakalamisti...
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gopgop 6 yıl
Bu renk tamda altın sarısı gibi depil değişik kırma bi şey gibi duruyor ve 10 eylülde cihaz tim cookun elindeyken herkes oha çok güzel diyecek
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alexi7 6 yıl
Ah Apple Ahh ...
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e-Militarist 6 yıl alexi7
alexi7

Ah Apple Ahh ...

Avatar mesaj uyumu mu deniliyordu buna?
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