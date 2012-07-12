Amazing Alex, Android ve iOS için yayınlandı





Angry Birds serisinin geliştiricisi olan Rovio Games, yeni fizik tabanlı bulmaca türündeki oyunu Amazing Alex'i Android ve iOS platformları için yayınladı. Milyonlarca oyuncusu olan bir çoklu platform serisinin ardından gelen Amazing Alex'ten beklentiler bir hayli yüksek.

Oyunda, Alex adlı bir çocuğun oluşturduğu etapları çözerek hedefe ulaşmaya çalışacağız. Karton robotlarla mücadele edecek, Alex'in odasını düzenlemesine yardımcı olacağız. Dört farklı mekanda çözülmeyi bekleyen 100 bölümden oluşan yapım, ücretsiz güncellemelerle Angry Birds oyunlarında olduğu gibi bölüm kapasitesini sürekli arttıracak ve uzun soluklu bir oynanış deneyimi sunacak.

20MB civarında bir boyuta sahip 1.0.0 sürümüyle mobil kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan Amazing Alex, yakında Windows Phone mobil işletim sistemi ve PC platformu için de çıkarılacak.

http://teaser.amazingalex.com/