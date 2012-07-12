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Amazing Alex, Android ve iOS için yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
1
23
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Angry Birds serisinin geliştiricisi olan Rovio Games, yeni fizik tabanlı bulmaca türündeki oyunu Amazing Alex'i Android ve iOS platformları için yayınladı. Milyonlarca oyuncusu olan bir çoklu platform serisinin ardından gelen Amazing Alex'ten beklentiler bir hayli yüksek.
Oyunda, Alex adlı bir çocuğun oluşturduğu etapları çözerek hedefe ulaşmaya çalışacağız. Karton robotlarla mücadele edecek, Alex'in odasını düzenlemesine yardımcı olacağız. Dört farklı mekanda çözülmeyi bekleyen 100 bölümden oluşan yapım, ücretsiz güncellemelerle Angry Birds oyunlarında olduğu gibi bölüm kapasitesini sürekli arttıracak ve uzun soluklu bir oynanış deneyimi sunacak.
Android 1.6 ve üstü sürümlere sahip cihazlar için Google Play Store, iOS 4.2 ve üstü iPhone, ve iPod Touch'lar içinse App Store'da yayınlanan Amazing Alex'i sadece 0.99$ ödeyerek satın alabilirsiniz. Android platformu için 15 bölüm içeren ücretsiz deneme versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz. Apple iPad ve Android için daha iyi grafiklere sahip 2.99$'lık HD versiyonun mevcut olduğunu hatırlatalım.
20MB civarında bir boyuta sahip 1.0.0 sürümüyle mobil kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan Amazing Alex, yakında Windows Phone mobil işletim sistemi ve PC platformu için de çıkarılacak.



http://teaser.amazingalex.com/ Yorum Yaz
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dost1984 7 yıl
DaLGa©I
dost1984Yaklasık 3 yıl oluyor bitireli pc de. evde bakarım linklere
İlginiz için teşekkürler hocam.İnşallah bulursunuz linkleri :)

bilader ben onu zamundadan indirmişim üyeliğin varsa orda
1 Yanıt Yanıtla
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T®an©e Addi©T 7 yıl
oyunu denedim şimdi ipadde ama ilk bölümler diye mi öyle bilemiyorum ama parçayı falan nereye koyacağımızı gösteriyor.hiç zorluk yaşamıyoruz ki


yani böyle 5-6 bölüm geçtim sonra kapattım.
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DaLGacI 7 yıl dost1984
dost1984

DaLGa©I

dost1984Yaklasık 3 yıl oluyor bitireli pc de. evde bakarım linklere
İlginiz için teşekkürler hocam.İnşallah bulursunuz linkleri :)


bilader ben onu zamundadan indirmişim üyeliğin varsa orda

Hocam bende zamunda üyeliği yokta kuzenimde vardı ondan rica edersem verceğini düşünüyorum.Tekrardan teşekkürler



Edit: Hocam oyunu arattırdığım zaman hiç bir şekilde bulamadı zamundada
Zaten google'da da arattırdığım zaman da pc versiyonuyla alakalı hiç bişey yok :S
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kamildoan 7 yıl

strathmorea dediği gibi oyunu eğer rovio yapmış olmasaydı kesinlikle adından bile bahsedilmezdi. Hatta bu oyunun aynısını 9 yaşındaki bi çocuk yapmıştı oynanış şekli tamamen aynı daha basit grafiklerle oyunun adını tam hatırlayamıyorum ama bubble lı bişeydi oyun tamamen orjinellikten uzak machinarium bu oyundan fazlasıyla iyi ve kendine özgü
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DaLGacI 7 yıl
dost1984
Yaklasık 3 yıl oluyor bitireli pc de. evde bakarım linklere

İlginiz için teşekkürler hocam.İnşallah bulursunuz linkleri :)
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ti7800 7 yıl
bu nedir ki..
machinarium'u deneyin derim.
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dost1984 7 yıl
Yaklasık 3 yıl oluyor bitireli pc de. evde bakarım linklere
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Ciddiyetsiz 7 yıl
Apparatus varken... bu sefer olmamış Rovio. isminin hatrına çıkıyor bu haberler hep.
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X-FI 7 yıl
umalımda güzel çıksın.. bakalım bakalım
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DaLGacI 7 yıl
dost1984
Isaac Newtons Gravity bu oyunu oynatan alex in yüzüne bakmaz hem pcde bitirdim hem iphonede hemde androidde

Hocam meraba.Isaac Newton's Gravity'nin Pc için olan versiyonunu nerden indirebiliriz acaba?Yardımcı olabilir misiniz?Saygılar..
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strathmorea 7 yıl
Demosunu yükledim 20 dk içinde oynadım bitti, ve derimki Rovio değilde başka bir yapım şirketi yapsa şu an olduğunun çeyreği kadar lafı edilmezdi. Benzeri çok oyun var, orjinal bir oyun olmamış. Zaman geçirtir. 1 dolara alınabilir mi evet alınabilir ama daha fazlası etmezdi.
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jovanovic 7 yıl
O değil de ilk yorumu yapan arkadaşın fake hesapları var, her yoruma bozuk gif koyuyor... Amaç nedir cidden anlamadım.
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel ve farklı bir konsept :) PC platformunda görmeyi dört gözle bekliyorum..
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Umutcan 7 yıl
Yine de bir alex değil
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