Amazing Alex, Android ve iOS için yayınlandı

Haber Editörü
Angry Birds serisinin geliştiricisi olan Rovio Games, yeni fizik tabanlı bulmaca türündeki oyunu Amazing Alex'i Android ve iOS platformları için yayınladı. Milyonlarca oyuncusu olan bir çoklu platform serisinin ardından gelen Amazing Alex'ten beklentiler bir hayli yüksek.
Oyunda, Alex adlı bir çocuğun oluşturduğu etapları çözerek hedefe ulaşmaya çalışacağız. Karton robotlarla mücadele edecek, Alex'in odasını düzenlemesine yardımcı olacağız. Dört farklı mekanda çözülmeyi bekleyen 100 bölümden oluşan yapım, ücretsiz güncellemelerle Angry Birds oyunlarında olduğu gibi bölüm kapasitesini sürekli arttıracak ve uzun soluklu bir oynanış deneyimi sunacak.
Android 1.6 ve üstü sürümlere sahip cihazlar için Google Play Store, iOS 4.2 ve üstü iPhone, ve iPod Touch'lar içinse App Store'da yayınlanan Amazing Alex'i sadece 0.99$ ödeyerek satın alabilirsiniz. Android platformu için 15 bölüm içeren ücretsiz deneme versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz. Apple iPad ve Android için daha iyi grafiklere sahip 2.99$'lık HD versiyonun mevcut olduğunu hatırlatalım.
20MB civarında bir boyuta sahip 1.0.0 sürümüyle mobil kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan Amazing Alex, yakında Windows Phone mobil işletim sistemi ve PC platformu için de çıkarılacak.
http://teaser.amazingalex.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bilader ben onu zamundadan indirmişim üyeliğin varsa orda
yani böyle 5-6 bölüm geçtim sonra kapattım.
Hocam bende zamunda üyeliği yokta kuzenimde vardı ondan rica edersem verceğini düşünüyorum.Tekrardan teşekkürler
Edit: Hocam oyunu arattırdığım zaman hiç bir şekilde bulamadı zamundada Zaten google'da da arattırdığım zaman da pc versiyonuyla alakalı hiç bişey yok :S
strathmorea dediği gibi oyunu eğer rovio yapmış olmasaydı kesinlikle adından bile bahsedilmezdi. Hatta bu oyunun aynısını 9 yaşındaki bi çocuk yapmıştı oynanış şekli tamamen aynı daha basit grafiklerle oyunun adını tam hatırlayamıyorum ama bubble lı bişeydi oyun tamamen orjinellikten uzak machinarium bu oyundan fazlasıyla iyi ve kendine özgü
İlginiz için teşekkürler hocam.İnşallah bulursunuz linkleri :)
machinarium'u deneyin derim.
Hocam meraba.Isaac Newton's Gravity'nin Pc için olan versiyonunu nerden indirebiliriz acaba?Yardımcı olabilir misiniz?Saygılar..