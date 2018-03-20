Amazon Bahar Fırsatları Haftası başladı

Online alışveriş devi Amazon, baharın gelişini indirimlerle kutluyor. 19 Mart’ta başlayan “Bahar Fırsatları Haftası” indirimleri, 26 Mart tarihinde sona erecek.

Amazon Bahar Fırsatları Haftası

İndirimleri takip etmek için bu bağlantıdan kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz. Kampanya sayfasındaki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderilmediği yazsa da sepete ekleyip son aşamaya kadar ilerlediğinizde herhangi bir hata ile karşılaşmayacaksınız. Gerçekten gönderimi yapılmıyorsa adres seçiminden sonra bir uyarı mesajı alacaksınız.

Eğer siparişiniz için vergi ödenmesi gerekiyorsa Amazon otomatik olarak bu ücreti tahsil ediyor. Bu sayede gümrük işlemleri ile uğraşmıyoruz. Buna ek olarak eğer ürünün satıcısı Amazon.de ise ve sepet tutarı 49 euro üzerindeyse adresinize ücretsiz kargo ile gönderim yapılmaktadır.

Uygun fiyatlı 5 ürün

GoPro Hero Session aksiyon kamerası

129 Euro - [Ürün linki] İndirimli fiyat:

Yuneec Breeze drone

İndirimli fiyat: 189 Euro - [Ürün linki]

Logitech G502 oyuncu faresi

İndirimli fiyat: 45 Euro - [Ürün linki]

Logitech G430 oyuncu kulaklığı

İndirimli fiyat: 35 Euro - [Ürün linki]

Logitech G Saitek Farm direksiyon seti

İndirimli fiyat: 150 Euro - [Ürün linki]



