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Amazon Bahar Fırsatları Haftası başladı

Baharın gelişini indirimler ile kutlayan Amazon, "Bahar Fırsatları Haftası" etkinliğini başlattı. "Bahar Fırsatları Haftası" indirimleri 26 Mart tarihine kadar devam edecek.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Online alışveriş devi Amazon, baharın gelişini indirimlerle kutluyor. 19 Mart’ta başlayan “Bahar Fırsatları Haftası” indirimleri, 26 Mart tarihinde sona erecek.

Amazon Bahar Fırsatları Haftası

İndirimleri takip etmek için bu bağlantıdan kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz. Kampanya sayfasındaki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderilmediği yazsa da sepete ekleyip son aşamaya kadar ilerlediğinizde herhangi bir hata ile karşılaşmayacaksınız. Gerçekten gönderimi yapılmıyorsa adres seçiminden sonra bir uyarı mesajı alacaksınız.

Eğer siparişiniz için vergi ödenmesi gerekiyorsa Amazon otomatik olarak bu ücreti tahsil ediyor. Bu sayede gümrük işlemleri ile uğraşmıyoruz. Buna ek olarak eğer ürünün satıcısı Amazon.de ise ve sepet tutarı 49 euro üzerindeyse adresinize ücretsiz kargo ile gönderim yapılmaktadır.

Uygun fiyatlı 5 ürün

GoPro Hero Session aksiyon kamerası

   İndirimli fiyat: 129 Euro[Ürün linki]

Yuneec Breeze drone

   İndirimli fiyat: 189 Euro[Ürün linki]

Logitech G502 oyuncu faresi

   İndirimli fiyat: 45 Euro[Ürün linki]

Logitech G430 oyuncu kulaklığı

   İndirimli fiyat: 35 Euro[Ürün linki]

Logitech G Saitek Farm direksiyon seti

   İndirimli fiyat: 150 Euro[Ürün linki]



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Galatas4ray 1 yıl
BU AMAZON TÜRKİYEYE GELSE EN ÇOK ZARAR EDECEK YER DONANIMHABER YÖNETİMİ REF LİNK PAYLAŞAMAYACAKLAR
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fearless_X 1 yıl
Referanslı Amazon linkler yine başlamış, anlayan anlamıştır
Yanıtla +14
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YuBa2 1 yıl
Dolar 4 e dayandı
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1 Avatar
Denetleme.1314 1 yıl
Gececek galiba
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Hümiyettin 1 yıl
Euro 5 TL olmuşken artık hiçbiri ucuz değil. Herhalde DH maaşları euro ile ödediği için böyle bir haber yapma gafletine düşüyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Denetleme.1314 1 yıl Hümiyettin
Hümiyettin
Euro 5 TL olmuşken artık hiçbiri ucuz değil. Herhalde DH maaşları euro ile ödediği için böyle bir haber yapma gafletine düşüyorsunuz.
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D@rbeli M@tk@p 1 yıl
Bize 22 euroyu çok görenler Maybach'dan aşağı arabaya binmiyorlar hamdolsun...

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zolzauza 1 yıl
1-) Amazon gelsede güvenilir internet alışverişini başlatsa malum sitelerden gına geldi hep sorun. Amazon Türkiye için en son Temmuz ayını işaret ediyorlardı son gelişmelerden haberim yok, bilen arkadaş varsa aydınlatsın lütfen.
2-) DH ; ekşi sözlük dahil birçok platformda eleştirilmesin rağmen halen eski hatalarını tekrarlıyor, akıllanmadılar. (Refli link)
3-) Paramız kuş oldu uçu verdi , basit zevklerim bile gözümde büyüyor çoluğumun çocuğumun rıskı için çoğundan vazgeçtim.
4-) 35 euro vergi sınırı nedeniyle getirtebileceğimiz ürün miktarı azaldı. Olayın keyfi kaçtı zaten.
5-) Döviz kurunun olması gereken seviyenin çok altında olduğu yazılıp çiziliyor. Sürekli baskılandığı yönünde iddialar var.(Ben ekonomist değilim çok anlamam sadece finans haberlerinden okuduklarımı aktardım)
Ekonomimizden, gelecekten pek umutlu değilim. Umarım yanılırım. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak hepimizin ortak temennisidir diye düşünüyorum.
Saygılarımla.
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K_Spartakus 1 yıl zolzauza
Vergi artık 35 avro değil [>:]
Geçmiş olsun artık 22 avro
1 Yanıt Yanıtla +1
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MertMeteAlp 1 yıl
Bırakın da sıcak fırsat olunca biz paylaşalım.
Reklam yapacaksanız üst konuya yerleştirin ki engelleyim.
1 Yanıt Yanıtla +4
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_OkNisT_ 1 yıl MertMeteAlp
MertMeteAlp
Bırakın da sıcak fırsat olunca biz paylaşalım.
Reklam yapacaksanız üst konuya yerleştirin ki engelleyim.

Reyiz nasıl engelliyoruz ?
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OrQuN 1 yıl
Türkiye pazarına girdiler mi?
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Galatas4ray 1 yıl
BU AMAZON TÜRKİYEYE GELSE EN ÇOK ZARAR EDECEK YER DONANIMHABER YÖNETİMİ REF LİNK PAYLAŞAMAYACAKLAR
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hadjimurat 1 yıl
Bir kaç yıl sonra usd avro kurlarının bu hızla gitmesi demek zaten gümrüğü serbest bıraksalarda yurtdışından getirilcek bişey kalmaması demektir
Amazon değil babam gelse gelme derim ülkenin hali bok çukuru olmuş her zevkimizi elimizden direk yada dolaylı alınmış boş işler artık bunlar hayatta kalmaya bakın bu işin baharı yazı yok çünkü
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snakefatih 1 yıl
Ucuza mehter veriyorlarsa alayım.
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fearless_X 1 yıl
Referanslı Amazon linkler yine başlamış, anlayan anlamıştır
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