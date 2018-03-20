Amazon Bahar Fırsatları Haftası başladı

Amazon Bahar Fırsatları Haftası
İndirimleri takip etmek için bu bağlantıdan kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz. Kampanya sayfasındaki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderilmediği yazsa da sepete ekleyip son aşamaya kadar ilerlediğinizde herhangi bir hata ile karşılaşmayacaksınız. Gerçekten gönderimi yapılmıyorsa adres seçiminden sonra bir uyarı mesajı alacaksınız.
Eğer siparişiniz için vergi ödenmesi gerekiyorsa Amazon otomatik olarak bu ücreti tahsil ediyor. Bu sayede gümrük işlemleri ile uğraşmıyoruz. Buna ek olarak eğer ürünün satıcısı Amazon.de ise ve sepet tutarı 49 euro üzerindeyse adresinize ücretsiz kargo ile gönderim yapılmaktadır.
Uygun fiyatlı 5 ürün
GoPro Hero Session aksiyon kamerası
Yuneec Breeze drone
İndirimli fiyat: 189 Euro - [Ürün linki]
Logitech G502 oyuncu faresi
İndirimli fiyat: 45 Euro - [Ürün linki]
Logitech G430 oyuncu kulaklığı
İndirimli fiyat: 35 Euro - [Ürün linki]
Logitech G Saitek Farm direksiyon seti
İndirimli fiyat: 150 Euro - [Ürün linki]
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2-) DH ; ekşi sözlük dahil birçok platformda eleştirilmesin rağmen halen eski hatalarını tekrarlıyor, akıllanmadılar. (Refli link)
3-) Paramız kuş oldu uçu verdi , basit zevklerim bile gözümde büyüyor çoluğumun çocuğumun rıskı için çoğundan vazgeçtim.
4-) 35 euro vergi sınırı nedeniyle getirtebileceğimiz ürün miktarı azaldı. Olayın keyfi kaçtı zaten.
5-) Döviz kurunun olması gereken seviyenin çok altında olduğu yazılıp çiziliyor. Sürekli baskılandığı yönünde iddialar var.(Ben ekonomist değilim çok anlamam sadece finans haberlerinden okuduklarımı aktardım)
Ekonomimizden, gelecekten pek umutlu değilim. Umarım yanılırım. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak hepimizin ortak temennisidir diye düşünüyorum.
Saygılarımla.
Geçmiş olsun artık 22 avro
Reklam yapacaksanız üst konuya yerleştirin ki engelleyim.
Reyiz nasıl engelliyoruz ?
Amazon değil babam gelse gelme derim ülkenin hali bok çukuru olmuş her zevkimizi elimizden direk yada dolaylı alınmış boş işler artık bunlar hayatta kalmaya bakın bu işin baharı yazı yok çünkü
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