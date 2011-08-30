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Amazon, Coyote ve Hollywood tabletleri ile Apple'ın en güçlü rakibi olabilir

7 yıl
8,9b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Yakın zamanda Android'li tabletlerini tanıtması beklenen Amazon, agresif fiyat politikasıyla tablet pazarına damgasını vurabilir.

Forrester Research'ün analistlerinden Sarah Rotman Epps, hazırladığı raporda, Amazon'un Coyote tabletinin iddia edildiği gibi iPad 2'den çok daha uygun fiyata satılması halinde önümüzde çeyrekte internet devinin 3 ila 5 milyon arasında tablet satışı gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Elbette bu başarının, kullanıcı talebini karşılayabilmekten geçtiğini de vurgulanan Epps, Kindle'da yaptığı gibi tableti düşük kar ile satma hevesinin Amazon'u zorlu bir rakip haline getirdiğini belirtirken; Amazon'un milyonluk satış sayılarına ulaşmasının Android platformunun geliştiricilere daha çekici gelmeye başlayacağını ifade ediyor.

Kindle ile elektronik kitap pazarının lideri olan Amazon'un, giriş seviyesinde çift çekirdekli Coyote ile üst sınıfa hitap eden NVIDIA Kal-El platformundan güç olan Hollywood isimli iki tablet üzerinde çalıştığı düşünülüyor.


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antonidas 7 yıl
çıkartsınlar rekabet iyidir
bu apple taklidi ürün diyenler ne içiyor acaba
sizin evde üçgen televizyon var mı, beşgen buz dolabı var mı, yuvarlak kutu içecek var mı
bazı eşyaların optimal şekli vardır, ayrıca kimse geometrik şekillerin patentini alamaz
rekabet her zaman iyidir, apple biraz zorlanmalı ki müşterilerine yeni olanaklar sunmalı
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Rainbow6 7 yıl
Bunlarda hala tablet cikaracak bi cikaramadi gitti ... fiyatta nasil rekabet edecek onemli olan malzeme kalitesi ekran bunlarin kivamini tutturup birde fiyati ucuz yaparsa tabi o zaman rekabet edebilir ... marka tabletlerin rekabet anlayisi 500 dolar yerine 400 dolar yapmak fiyati boyle olursa cokta rekabetci olmaz acikcasi
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Witcher3 7 yıl
farklı bırseyler sunamazsa bence ipad karsısında işi zor..
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escapethelife 7 yıl
joven
Apple gecmek istiyorlarsa Apple çakması benzerlerden vazgeçsinler

tableti başka nasıl yapıcaklardı acaba üçgen mi?
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Felix Felicis 7 yıl escapethelife
escapethelife
joven
Apple gecmek istiyorlarsa Apple çakması benzerlerden vazgeçsinler

tableti başka nasıl yapıcaklardı acaba üçgen mi?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Shady 7 yıl
Merhaba arkadaşlar;
Haberde kullandığım görsel temsilidir.
Mustafa ÇAYIRPUNAR
Donanımhaber.com
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napolyon94 7 yıl
Samsung p1000 e cok benziyor ?
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Selfroot 7 yıl
Uygun fiyatlı olurlarsa bende düşünebilirim :P
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