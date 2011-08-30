Amazon, Coyote ve Hollywood tabletleri ile Apple'ın en güçlü rakibi olabilir

Yakın zamanda Android'li tabletlerini tanıtması beklenen Amazon, agresif fiyat politikasıyla tablet pazarına damgasını vurabilir.

Forrester Research'ün analistlerinden Sarah Rotman Epps, hazırladığı raporda, Amazon'un Coyote tabletinin iddia edildiği gibi iPad 2'den çok daha uygun fiyata satılması halinde önümüzde çeyrekte internet devinin 3 ila 5 milyon arasında tablet satışı gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Elbette bu başarının, kullanıcı talebini karşılayabilmekten geçtiğini de vurgulanan Epps, Kindle'da yaptığı gibi tableti düşük kar ile satma hevesinin Amazon'u zorlu bir rakip haline getirdiğini belirtirken; Amazon'un milyonluk satış sayılarına ulaşmasının Android platformunun geliştiricilere daha çekici gelmeye başlayacağını ifade ediyor.

Kindle ile elektronik kitap pazarının lideri olan Amazon'un, giriş seviyesinde çift çekirdekli Coyote ile üst sınıfa hitap eden NVIDIA Kal-El platformundan güç olan Hollywood isimli iki tablet üzerinde çalıştığı düşünülüyor.