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Amazon Cyber Monday indirimlerinde Türkiye'ye gönderimi yapılan uygun fiyatlı 10 ürün

Amazon Cyber Monday Haftası'na özel indirimler devam ediyor. Türkiye'ye gönderimi yapılan ve Türkiye fiyatından çok daha uyguna satılan 10 adet ürünü derledik...
1 yıl
5,6b
1
26
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon’un Cyber Monday Haftası indirimleri devam ediyor. Pazartesi gününe kadar her gün yüzlerce üründe “Günün Fırsatı” indirimi uygulanacak. Pazartesi günü de Cyber Monday özel indirimleri yapılacak.

Cyber Monday Haftası kampanyasında "Günün Fırsatı" indirimine giren ve Türkiye’ye gönderimi yapılan 10 adet ürünü sizin için bir araya getirdik.

Listedeki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderimin yapılmadığına dair uyarı çıkmaktadır. Yine de ürünü sepete ekleyip ödeme işlemine geçtiğinizde başarı ile tamamlandığını göreceksiniz. Eğer ürünün gerçekten Türkiye’ye gönderimi yapılmıyorsa ödeme işlemine geçmeden önce sepetinizdeki ürünün uygun olmadığına dair uyarı verecek ve işlemi iptal edecek. 

49 Euro Üzerine Kargo Ücretsiz 

Eğer siparişiniz gümrük sınırının üzerindeyse İthalat Ücreti Depozitosu adı altında vergi alındığını göreceksiniz. Normalde gümrükte yapmanız gereken ödemeyi Amazon otomatik olarak almaktadır. Bu sayede gümrük ile uğraşmaya gerek kalmıyor. Eğer sipariş tutarı 49 euro üzerindeyse Türkiye’ye yapılacak gönderimlerde kargo ücreti alınmıyor.

Kargo ve Vergi Ücreti Dahil 10 Adet Uygun Fiyatlı Ürün

Philips Hue Beyaz İkili Starter Kit: 304 TL [Ürün Linki]

Ultimate Ears Boom 2 Bluetooth hoparlör: 400 TL [Ürün Linki]

Sony MDR-1000x Gürültü Engelleyicili Kablosuz Kulaklık: 1150 TL [Ürün Linki]

Playstation 4 500 GB: 975 TL [Ürün Linki]

Samsung Gear 360 Kamera: 390 TL [Ürün Linki]

Philips Senseo HD7865/60 Kahve Makinesi: 310 TL [Ürün Linki]

Sandisk Ultra II 500 GB SSD: 650 TL [Ürün Linki]

Bosch PSB 750 RCE Darbeli Matkap: 300 TL [Ürün Linki]

Bang & Olufsen Beoplay H4 Kulaklık:  850 TL [Ürün Linki]

Microsoft Surface Pro 12.3 inç Intel Core m3+Surface Pro Type Cover: 3350 TL [Ürün Linki]


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voodoo child 1 yıl en beğenilen
resmen referansli amazon urunu sattirmak icin neler yapiyorsunuz artik.. gulunc duruma dusuyorsunuz...
Ayrica euro bugun yine yukseldi, bu fiyatlari guncelleyin... fiyatlar gercegi yansitmiyor...
resmen referansli amazon urunu sattirmak icin neler yapiyorsunuz artik.. gulunc duruma dusuyorsunuz...Ayrica euro bugun yine yukseldi, bu fiyatlari guncel...
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1 Yanıt Yanıtla +69
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gcb1903 1 yıl
Bizimle dalga geçiyorlar iyice artık. Bosch matkap zaten 300 lira Türkiye'de ne diye Amazon'dan alayım?
1 Yanıt Yanıtla +31
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demirkara67 1 yıl
Türkiyede 310 liraya satılan matkabı yurtdışından 300 liraya alacak kim var cidden merak ediyorum. Bunu foruma açmak bile ayıptır.
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ali222 1 yıl
Hepsindn birer tane aldim. Konu sahibine teşekkürler (kusura bakmayin verdiginiz linklerden tiklamadan aldim, birsey fark etmiyordur umarım)
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mmucit 1 yıl
Konu yanlış yerde
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hadjimurat 1 yıl
Kahve makinası falan yurtdışından alınırmı bintane marka var
Dolar eur kuru ucmus gitmiş 5 liraya dayanan kur ile 10 avroluk şey 50 lira oluyor tekrar tekrar sölüyorum yurtdışı alışveriş işi bitti türkiyede 1000 dolara satılan bişeyi 100-200 lira fazlasına burdan alabildikten sonra geçiniz artık memleketin anasını ünlettiler afedersin faizler %15 olmuş gidin paranızı bakada mevduatta tutun en azından enflasyon karşısında eritmezsiniz
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mersin123 1 yıl
Konu yurt dışı fırsatlar bölümüne açılmalıydı. Birileri referanslardan daha fazla para kazanacak diye forumdaşları gereksiz yere meşgul etmek doğru değil. Benim konumu bu gerekçeyle sildiğinize göre kendiniz için de aynısını yapmanız gerekir.
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Why Shy 1 yıl
Konu kapanabilir.
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Why Shy 1 yıl
Matkap nerde 300 TL türkiyede?
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_OkNisT_ 1 yıl Why Shy
Why Shy

Matkap nerde 300 TL türkiyede?

hirdavatburada.com/...
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TheLastNinja 1 yıl
1 gavur parası 1 tl olaydı ne olurdu sanki
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QuexSeeL 1 yıl
Amazonda fiyatı cazip olan bir ürün 129€ dan 99€ olmuş. TR de n11 de 550-600TL ye vardı bitti, şimdi her yerde 850-990TL arası.
Xbox elite controller
amazon.de/...
Not: [code]https://www.amazon.de/gp/product/B00ZV0NH40/[/code] olarak ekledim DH sonuna eklemiş hemen.
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artenis 1 yıl
DH nin çöküşünü canlı izliyoruz...
içler acısı...
böyle olmamalıydı...
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HesapsızKitapsız 1 yıl
O Bosch matkaba bırak 300'ü 200 lira veren bile enayidir. Ne matkaplar var o paralara.
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