Amazon Cyber Monday indirimlerinde Türkiye'ye gönderimi yapılan uygun fiyatlı 10 ürün

Amazon’un Cyber Monday Haftası indirimleri devam ediyor. Pazartesi gününe kadar her gün yüzlerce üründe “Günün Fırsatı” indirimi uygulanacak. Pazartesi günü de Cyber Monday özel indirimleri yapılacak.

Cyber Monday Haftası kampanyasında "Günün Fırsatı" indirimine giren ve Türkiye’ye gönderimi yapılan 10 adet ürünü sizin için bir araya getirdik.

Listedeki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderimin yapılmadığına dair uyarı çıkmaktadır. Yine de ürünü sepete ekleyip ödeme işlemine geçtiğinizde başarı ile tamamlandığını göreceksiniz. Eğer ürünün gerçekten Türkiye’ye gönderimi yapılmıyorsa ödeme işlemine geçmeden önce sepetinizdeki ürünün uygun olmadığına dair uyarı verecek ve işlemi iptal edecek.

49 Euro Üzerine Kargo Ücretsiz

Eğer siparişiniz gümrük sınırının üzerindeyse İthalat Ücreti Depozitosu adı altında vergi alındığını göreceksiniz. Normalde gümrükte yapmanız gereken ödemeyi Amazon otomatik olarak almaktadır. Bu sayede gümrük ile uğraşmaya gerek kalmıyor. Eğer sipariş tutarı 49 euro üzerindeyse Türkiye’ye yapılacak gönderimlerde kargo ücreti alınmıyor.

Kargo ve Vergi Ücreti Dahil 10 Adet Uygun Fiyatlı Ürün

Philips Hue Beyaz İkili Starter Kit: 304 TL [Ürün Linki]

Ultimate Ears Boom 2 Bluetooth hoparlör: 400 TL [Ürün Linki]

Sony MDR-1000x Gürültü Engelleyicili Kablosuz Kulaklık: 1150 TL [Ürün Linki]

Playstation 4 500 GB: 975 TL [Ürün Linki]

Samsung Gear 360 Kamera: 390 TL [Ürün Linki]

Philips Senseo HD7865/60 Kahve Makinesi: 310 TL [Ürün Linki]

Sandisk Ultra II 500 GB SSD: 650 TL [Ürün Linki]

Bosch PSB 750 RCE Darbeli Matkap: 300 TL [Ürün Linki]

Bang & Olufsen Beoplay H4 Kulaklık: 850 TL [Ürün Linki]

Microsoft Surface Pro 12.3 inç Intel Core m3+Surface Pro Type Cover: 3350 TL [Ürün Linki]