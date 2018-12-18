Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu

Alexa akıllı asistanı ile belirli bölgelerde satışta olmasına rağmen pazarda lider konumda olan Amazon, farklı ürünler geliştirmeye devam ediyor. Echo akıllı hoparlör serisine şimdi akıllı duvar saati eklendi.

Amazon Echo Wall Clock özellikleri ve fiyatı

Echo Wall Clock genel anlamda bir duvar saati ve kontrol edilebilen bir yapıya sahip. Yani benzer üçüncü taraf ürünler gibi Echo hoparlörleri kontrol edemiyorsunuz. Aksine Echo hoparlörler ile akıllı saati kontrol edebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere"

4 adet AA pille çalışan duvar saati Bluetooth üzerinden evinizdeki Echo hoparlörüne bağlanıyor. Sesli komutunuzu verdikten sonra akıllı hoparlör gerekli zaman ayarlarını yapıyor. Analog saati göstermenin yanında zamanlayıcı olarak da kullanabiliyorsunuz.

Saatin kadranında 60 adet LED bulunuyor ve bunlar dakikayı gösteriyor. Yine sesli komut vererek örneğin 35 dakikalık bir zamanlayıcı başlatabiliyorsunuz. Her dakika geçtiğinde bir LED yanıyor ve böylece sayımı takip edebiliyorsunuz.

Birbirine karışmayacak şekilde birden fazla zamanlayıcı da kurabildiğiniz Amazon Echo Wall Clock modeli 30$ fiyat etiketine sahip. Amazon üzerinde ön siparişler başlamış durumda.