Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu

Echo akıllı hoparlör ailesini genişleten Amazon bu kez farklı bir ürünle karşımızda. Amazon Echo Wall Clock akıllı duvar saati Echo hoparlörler ile kontrol edilebiliyor.
5 ay
10,8b
1
9
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alexa akıllı asistanı ile belirli bölgelerde satışta olmasına rağmen pazarda lider konumda olan Amazon, farklı ürünler geliştirmeye devam ediyor. Echo akıllı hoparlör serisine şimdi akıllı duvar saati eklendi.

Amazon Echo Wall Clock özellikleri ve fiyatı

Echo Wall Clock genel anlamda bir duvar saati ve kontrol edilebilen bir yapıya sahip. Yani benzer üçüncü taraf ürünler gibi Echo hoparlörleri kontrol edemiyorsunuz. Aksine Echo hoparlörler ile akıllı saati kontrol edebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere"

4 adet AA pille çalışan duvar saati Bluetooth üzerinden evinizdeki Echo hoparlörüne bağlanıyor. Sesli komutunuzu verdikten sonra akıllı hoparlör gerekli zaman ayarlarını yapıyor. Analog saati göstermenin yanında zamanlayıcı olarak da kullanabiliyorsunuz.

Saatin kadranında 60 adet LED bulunuyor ve bunlar dakikayı gösteriyor. Yine sesli komut vererek örneğin 35 dakikalık bir zamanlayıcı başlatabiliyorsunuz. Her dakika geçtiğinde bir LED yanıyor ve böylece sayımı takip edebiliyorsunuz.

Birbirine karışmayacak şekilde birden fazla zamanlayıcı da kurabildiğiniz Amazon Echo Wall Clock modeli 30$ fiyat etiketine sahip. Amazon üzerinde ön siparişler başlamış durumda.

 

https://www.amazon.com/Introducing-Echo-Wall-Clock---An-Echo-companion-to-see-timers-at-a-glance./dp/B07FQDMKFT Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
StaatSanWalt 5 ay en beğenilen
Tam bir "Param çok nereye harcasam acaba?" ürünü.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Tam bir "benim param ne kadar değersiz ki, 30 birim paralık ürün bana çok pahalı geliyor" u tekrar hatırlatan ürün.
30 tl ye duvar saati alamıyorsun ama millet bunu alıp kullanabiliyor
Tam bir "benim param ne kadar değersiz ki, 30 birim paralık ürün bana çok pahalı geliyor" u tekrar hatırlatan ürün.30 tl ye duvar saati alamıyorsun ama mil...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
liberti2 2 ay
30 dolar para değil TL değersizleşti sadece sorun orda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batyaz 3 ay
Demek ki ihtiyaç var.istek var ki üretilmiştir diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KCS_54 5 ay
Hey Echo! Zaman geriye aksın.. 🧘‍♂️
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PRODJ 5 ay
Amazon'dan beklenmeyecek şekilde gereksiz bir ürün olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JESKO 5 ay
Gereksiz bir ürün olmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Tam bir "benim param ne kadar değersiz ki, 30 birim paralık ürün bana çok pahalı geliyor" u tekrar hatırlatan ürün.
30 tl ye duvar saati alamıyorsun ama millet bunu alıp kullanabiliyor
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StaatSanWalt 5 ay en beğenilen
Tam bir "Param çok nereye harcasam acaba?" ürünü.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekrem71.5 4 ay StaatSanWalt
fiyatı 30 para diyor okumadın sanırım. ?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Elon Musk'ın çılgın tünel projesi sonunda ortaya çıktı 5 ay Instagram Hikayeler'e yeni özellikler geldi 5 ay Obeziteyle savaşan ve pile ihtiyaç duymayan implant geliştirildi 5 ay Apple Watch Series 4 eğitim videoları yayınlandı 5 ay Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı 5 ay HTC, 2019 yılında amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonlara odaklanacak 5 ay Lenovo S5 Pro GT tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi 5 ay İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu" 5 ay Intel Vaunt akıllı gözlük projesi el değiştirdi 5 ay Facebook, geçmişi temizleme özelliğini 2019'a erteledi 5 ay ABD dışişlerinden Türkiye’ye Patriot füzesi satışına onay çıktı 5 ay Dört arka kameralı Huawei P30 Pro'nun tasarımı açığa çıktı 5 ay Twitter kronolojik sıralamaya geri döndü 5 ay Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış 5 ay Xiaomi Redmi 7'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 5 ay Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT 5 ay Baidu, otonom araçlarını test etmek için Unity oyun motorunu kullanıyor 5 ay ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi 5 ay Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi "Farout" 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu Sonraki Oyuncu monitörü pazarı katlanarak büyüyor, Asus lider 5 ay Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü 5 ay Monster'da Bu Hafta - CS: GO 5 ay Xbox platformuna Steam desteği iddiaları 5 ay Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın 5 ay Güneş enerjili araçlarda yeni rekor: 50 dolarlık enerji ile 4,100 km 5 ay Honda'nın otonom iş araçları zorlu işlerde insanlara yardım edecek 5 ay Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti 5 ay NVIDIA’dan mobil grafik çözümleri için giriş seviyesi GeForce MX250 sesleri 5 ay Google, New York'ta 1 milyar dolarlık yeni kampüs kuruyor 5 ay Kromozomlar, biyolojik cinsiyeti belirleyen yegâne faktör olmayabilir 5 ay Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında akıllı ambulans dönemini başlatıyor 5 ay Intel ve ESL, 100 milyon dolarlık anlaşmayla 2021 yılı sonuna kadar birlikteler 5 ay Lenovo Z5s tanıtıldı: Minik çentik, 3 arka kamera 5 ay Hyundai'nin araçları artık parmak iziyle çalışacak 5 ay Huawei 200 milyon telefon satışını geçmek üzere 5 ay Downton Abbey filminin ilk fragmanı yayınlandı 5 ay iOS 12.1.2 güncellemesi ile ülkemizdeki bazı yeni iPhone modellerinin bağlantı sorunu giderildi 5 ay Tesla’nın önemli tasarımcısı Apple’a transfer oldu 5 ay Huawei Matebook 13 fiyatı belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim