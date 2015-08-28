Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Fire Phone'u geliştiren mühendisleri kovdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
12
Cep Telefonları
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon Fire Phone'u geliştiren mühendisleri kovdu
 Fire OS işletim sistemiyle çalışan tableti Kindle Fire'ın yakaladığı başarının ardından donanım alanına daha çok yatırım yapmaya başlayan e-ticaret devi Amazon, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında piyasaya sürdüğü Amazon Fire Phone ile akıllı telefon pazarına da giriş yaptı. Başta 3D kullanıcı arayüzü olmak üzere birçok heyecan verici özellikle gelen Fire Phone'dan beklentiler oldukça yüksek olsa da, ortaya çıkan sonuç Amazon'un beklentilerini karşılamadı.
 Amazon'un ilk akıllı telefonu için 650 dolar gibi son derece yüksek bir fiyat belirlemesi, birçok kullanıcının akıllı telefonu es geçmesine neden oldu. Fire Phone'un beklenen çıkışı yapmamasının ardından Amazon fiyatta indirime gitmiş olsa da, bu çaba da telefonu kurtarmaya yetmedi.
Akıllı telefon pazarındaki ilk denemesinde yaşadığı fiyaskoyu geride bırakmaya hazır görünen Amazon, mobil departmanından değişikliklere gidiyor. Wall Street Journal'ın haberine göre mobil departmanını yeniden yapılandırmaya karar veren Amazon, Fire Phone'un geliştirilmesinden sorumlu olan birçok mühendisin işine son verdi. Fire Phone'un geliştirildiği Amazon Lab126'da çalışan onlarca mühendisin bu yeniden yapılanma kapsamında kovulduğu söyleniyor.
Amazon Lab126 kurulduğu ilk günden beri ilk kez küçülmeye gitmiş olsa da, donanım geliştirilmesinden sorumlu olan bu departmanın birçok farklı proje üzerinde çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Lab126'nın üzerinde çalışmaya devam ettiği projeler arasında Kindle e-okuyucuların batarya ömrünü 2 yıla kadar çıkarabilecek yeni batarya teknolojisi, 3D destekli Kindle Fire tablet ve sesli komutlarla çalışan bir mutfak bilgisayarı yer alıyor.

http://www.wsj.com/articles/amazon-curtails-development-of-consumer-devices-1440632203 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fx_57,5 4 yıl en beğenilen
bukadar rakibi varken o fiyat ve tasarım ile yarışa girmek sadece mühendislerin değil yöneticilerinde suçudur.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
yazık olmuş mühendisler iç bulur boşta kalmazlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 yıl
Mr. Robot izleyen bilir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 4 yıl
fire-phone developers fired
:(
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyberfalcon 4 yıl
Bu kadar salakça bir pazarlama stratejisi ile satması mümkün değildi. Hem donanım olarak düşük, hem pahalı, hem de kendi ticari amaçları için çıkardığı telefon bu kadar pahalıya satması pek mümkün değildi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 4 yıl
fiyat politikasını pazarlama departmanının ayarlayıp işten kovulanların ürün mühendislerinin olduğu saçma bir dünyada yaşıyoruz...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
sözleşmesi fes edildi denir ona !
bizim buradaki gibi kapıdan tekme ile atılmak yok !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Kovuldu derken sanki ..tüne tekmeyi yedi gibi sert bir ifade olmuş. İşten çıkartıldı falan demek daha doğru olurdu gibi geliyor. Kaldı ki böyle bir projede çalışan bir mühendis kendisini son derece geliştirmiş, yetkin bir mühendistir ve bizim hayallerimizdeki şirketlere hiç zorlanmadan girebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 4 yıl
pil işinde başarılı olsunlar başka bir şey istemem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 4 yıl
Telefonun pazarlamasını Amazon beceremediyse mühendislerin ne suçu var ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THUGGER 4 yıl
yazik olmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl
hep derim , iphone dışındaki bütün markalar önce fiyata oynamalı. iphone alacak paran olsa herhangi bir rakibine para ödemem zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3261 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, amazon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Windows 10'a gelecek yeni özellikler: Windows 10'un yeni sürümleri 10525 ve 10532'yi inceledik 4 yıl Kartvizit Tarama Uygulamaları Testi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim