Amazon Fire Phone'u geliştiren mühendisleri kovdu

Fire OS işletim sistemiyle çalışan tableti Kindle Fire'ın yakaladığı başarının ardından donanım alanına daha çok yatırım yapmaya başlayan e-ticaret devi Amazon, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında piyasaya sürdüğü Amazon Fire Phone ile akıllı telefon pazarına da giriş yaptı. Başta 3D kullanıcı arayüzü olmak üzere birçok heyecan verici özellikle gelen Fire Phone'dan beklentiler oldukça yüksek olsa da, ortaya çıkan sonuç Amazon'un beklentilerini karşılamadı.



Amazon'un ilk akıllı telefonu için 650 dolar gibi son derece yüksek bir fiyat belirlemesi, birçok kullanıcının akıllı telefonu es geçmesine neden oldu. Fire Phone'un beklenen çıkışı yapmamasının ardından Amazon fiyatta indirime gitmiş olsa da, bu çaba da telefonu kurtarmaya yetmedi.



Akıllı telefon pazarındaki ilk denemesinde yaşadığı fiyaskoyu geride bırakmaya hazır görünen Amazon, mobil departmanından değişikliklere gidiyor. Wall Street Journal'ın haberine göre mobil departmanını yeniden yapılandırmaya karar veren Amazon, Fire Phone'un geliştirilmesinden sorumlu olan birçok mühendisin işine son verdi. Fire Phone'un geliştirildiği Amazon Lab126'da çalışan onlarca mühendisin bu yeniden yapılanma kapsamında kovulduğu söyleniyor.



Amazon Lab126 kurulduğu ilk günden beri ilk kez küçülmeye gitmiş olsa da, donanım geliştirilmesinden sorumlu olan bu departmanın birçok farklı proje üzerinde çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Lab126'nın üzerinde çalışmaya devam ettiği projeler arasında Kindle e-okuyucuların batarya ömrünü 2 yıla kadar çıkarabilecek yeni batarya teknolojisi, 3D destekli Kindle Fire tablet ve sesli komutlarla çalışan bir mutfak bilgisayarı yer alıyor.



http://www.wsj.com/articles/amazon-curtails-development-of-consumer-devices-1440632203